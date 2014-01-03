Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ocak 2014"

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Fujifilm

Fujifilm'in suya karşı dayanıklı yeni X serisi fotoğraf makinesi hakkında bazı teknik detaylar ortaya çıktı

X-Sistem fotoğraf makineleri ile büyük bir çıkış yakalayan Fujifilm'den hatırlayacağınız üzere bir süredir suya karşı dayanıklı yeni bir X serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. Sağlam kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ise bu yeni model aşağıda yer alan teknik detaylar ile karşımıza gelecek;

Daha büyük ve iyi elektronik vizör

16MP APS-C X-Trans sensör

Çift SD kart yuvası

Suya karşı dayanıklı gövde yapısı

FujicaST benzeri tasarım

X-E2'den daha hızlı otomatik netleme sistemi Ocak ayı içerisinde resmi duyurusunun yapılması beklenen yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, yüksek ihtimalle 999$ üstü bir fiyat etiketine sahip olacak. (FR) Nikon Nikon, bazı DSLR ve kompakt fotoğraf makinelerini MAP listesinden kaldırdı Fotoğraf makinelerini kısa zaman dilimleri içerisinde yenilemeyi seven firmalardan Nikon, giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerinden D3100, aynasız 1 J3 ve Coolpix L28, S31, S3500, S5200, S6500, S9500, L820, AW110, P330, P520 modellerini MAP (Minimum İlan Fiyatı) listesinden kaldırdı. Listeden kadırılan fotoğraf makinelerinin kısa süre içerisinde üretiminin durdurulacağı ya da yerine yeni ürünlerin getirileceği belirtiliyor.







