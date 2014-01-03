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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "3 Ocak 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Fujifilm
Fujifilm'in suya karşı dayanıklı yeni X serisi fotoğraf makinesi hakkında bazı teknik detaylar ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Sistem fotoğraf makineleri ile büyük bir çıkış yakalayan Fujifilm'den hatırlayacağınız üzere bir süredir suya karşı dayanıklı yeni bir X serisi fotoğraf makinesi bekleniyor. Sağlam kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ise bu yeni model aşağıda yer alan teknik detaylar ile karşımıza gelecek;
  • Daha büyük ve iyi elektronik vizör
  • 16MP APS-C X-Trans sensör
  • Çift SD kart yuvası
  • Suya karşı dayanıklı gövde yapısı
  • FujicaST benzeri tasarım
  • X-E2'den daha hızlı otomatik netleme sistemi
Ocak ayı içerisinde resmi duyurusunun yapılması beklenen yeni Fujifilm fotoğraf makinesi, yüksek ihtimalle 999$ üstü bir fiyat etiketine sahip olacak.
Nikon
Nikon, bazı DSLR ve kompakt fotoğraf makinelerini MAP listesinden kaldırdı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinelerini kısa zaman dilimleri içerisinde yenilemeyi seven firmalardan Nikon, giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerinden D3100, aynasız 1 J3 ve Coolpix L28, S31, S3500, S5200, S6500, S9500, L820, AW110, P330, P520 modellerini MAP (Minimum İlan Fiyatı) listesinden kaldırdı. Listeden kadırılan fotoğraf makinelerinin kısa süre içerisinde üretiminin durdurulacağı ya da yerine yeni ürünlerin getirileceği belirtiliyor.



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3DneBandim 5 yıl
3100 Un kalkmasi demek 3300 geliyor demek Sanirsam ?
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl
Henüz ambargo var ve konuşmamız yasak [>:] ama güzel bir şeyler oluyor
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