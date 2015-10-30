Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Ekim 2015"

Canon





Canon, FF (Tam Kare) aynasız fotoğraf makinesi geliştiriyor

Aynasız fotoğraf makinesi pazarında büyük oynamayan Canon, gelen son bilgilere göre bunu değiştirmeye hazırlanıyor ve FF (Tam kare) sensörlü bir aynasız fotoğraf makinesi üzerinde çalışma gösteriyor. Bahsi geçen modelin EF-M bayonet olacağı ve yeni üretilen FF lenslere ihtiyaç duyacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Firmanın ayrıca bu modelden önce üst düzey bir APS-C sensörlü EOS M tanıtacağı, aynı zamanda da 2016 yılı içerisinde iki yeni sabit odak uzaklığa sahip EF-M serisi lens çıkartacağı CanonRumors'un elde ettikleri arasında dikkat çekiyor.

Canon'un 120MP'lik FF (Tam Kare) sensörü yeni bir teknoloji ile gelecek

Canon'un uzun amandır fotoğraf makinesi dünyasının gündeminde yer alan 120MP'lik yeni FF (Tam Kare) sensörü, CanonWatch'ın sağlam kaynaklara dayandırdığı haberine göre standart Bayer dizilimine sahip olmayacak. Canon'a göre bu altyapı 100MP üzerinde iyi çalışmıyor ve bu nedenle firma 120MP'lik sensöründe Foveon benzeri yeni bir sensör teknolojisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Foveon dizilimi Bayer'den farklı olarak mozaik dizilim yerine katmanlı dizilimi tercih ediyor ve böylece renkler kayıpsız olarak kayıt altına alınabiliyor.

Sony





Sony'nin A-Bayonet A68 fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler

Sektörün büyük isimlerinden Sony'nin Kasım ayında resmi olarak duyurması beklenen yeni A-Bayonet fotoğraf makinesi A68 hakkında bazı teknik detaylar yayınlandı. Tam geçirgen ayna altyapısına (SLT) sahip olacağı belirtilen A68, bünyesinde 24MP'lik sensör taşıyacak, 19'u çapraz 79 noktalı otomatik netleme sistemiyle gelecek, hızlı veriler için bünyesinde üst bilgi ekranı yer alacak ve yaklaşık 600$ fiyat etiketine sahip olacak.