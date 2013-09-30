Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Eylül 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Gelecek EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi 3.5-inç bir LCD ekrana sahip olabilir

Canon'un uzun zamandır beklenen yüksek MP değerine (Büyük ihtimal 39 MP ya da 44.7 MP) sahip EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi hakkında bilgiler elde edilmeye devam ediyor. Firmaya yakın oldukça sağlam kaynaklara sahip olan CanonRumors, bu yeni modelin mevcut 3.2-inç ekranlardan daha büyük 3.5-inç bir çoklu dokunmatik ekran ile geleceğini belirtiliyor. Batarya süresi, sensör ve yazılım tarafında çalışmalarının devam ettiği söylenen fotoğraf makinesi merakla bekleniyor.





Nikon

Nikon'dan ilginç bir patent daha: Sensörü değiştirilebilen fotoğraf makinesi

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Nikon, farklı ve ilginç patentler almaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Egami tarafından Japonya merkezli olarak alındığı tespit edilen patent, temel olarak sensörü değiştirilebilir bir fotoğraf makinesine işaret ediyor. Daha önce de aynasız ve kompakt fotoğraf makineleri için de benzer patentler de alan firma, önümüzdeki dönemde ilginç yapıya sahip makineler ile karşımıza çıkabilir.



