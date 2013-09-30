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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Eylül 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon
Gelecek EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi 3.5-inç bir LCD ekrana sahip olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un uzun zamandır beklenen yüksek MP değerine (Büyük ihtimal 39 MP ya da 44.7 MP) sahip EOS-1 DSLR fotoğraf makinesi hakkında bilgiler elde edilmeye devam ediyor. Firmaya yakın oldukça sağlam kaynaklara sahip olan CanonRumors, bu yeni modelin mevcut 3.2-inç ekranlardan daha büyük 3.5-inç bir çoklu dokunmatik ekran ile geleceğini belirtiliyor. Batarya süresi, sensör ve yazılım tarafında çalışmalarının devam ettiği söylenen fotoğraf makinesi merakla bekleniyor.

Nikon 
Nikon'dan ilginç bir patent daha: Sensörü değiştirilebilen fotoğraf makinesi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Nikon, farklı ve ilginç patentler almaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Egami tarafından Japonya merkezli olarak alındığı tespit edilen patent, temel olarak sensörü değiştirilebilir bir fotoğraf makinesine işaret ediyor. Daha önce de aynasız ve kompakt fotoğraf makineleri için de benzer patentler de alan firma, önümüzdeki dönemde ilginç yapıya sahip makineler ile karşımıza çıkabilir.


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ganja77 5 yıl en beğenilen
ne sensör ne ben söyliyim
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Metabolism 5 yıl
Nikonun patenti 1d yi bile gölgede bırakmış
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ganja77 5 yıl en beğenilen
ne sensör ne ben söyliyim
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oem84 5 yıl ganja77
Tümör

ne sensör ne ben söyliyim

of of of of offffff günün yorumu!!!!
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DH Misafiri 5 yıl
Degistirilebilir sensor sisteminin artik piyasaya girmesi sart. govdeler yerince saglam olursa zirt pirt makina degismeye gerek kalmaz. Boylece yeni teknoloji adapte olur (daha yuksek iso,hdr kalitesi gibi.) burda buffer ve veri yolu hizi , islemci hizi gibi sorunlarinda onceden dusunulmesi gerekir tabiki.
Nikon bu patenti buyuk ihtimal Orta format icin dusunuyordur. Canon ve Sony Orta format hazirliklari yapiyor epeydir. yakinda uygun fiyatli Orta format savaslari baslayabilir.....
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__FuEGo__ 5 yıl
Sensörü değiştirmek acayip olmuş da kaç tip sensör var, pratikte de ne olur düşündürücü.
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