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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Mart 2014"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus’un 9mm F/2.8 Pro lens üzerinde çalıştığı ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün sayılı firmalarından Olympus, 43rumors sitesinden gelen son habere göre mevcut lens haritasında yer almıyor olmasına rağmen 9mm F/2.8 Pro lens modeli üzerinde çalışma gösteriyor. MFT sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan lens, söylediği kadarıyla metal gövde yapısı ve diyafram halkasıyla karşımıza çıkacak. Hatırlayacağınız üzere Olympus’un hem gövde kapağı hem de lens olarak kullanılabilen 9mm F/2.8 balık gözü lens modeli bulunuyor.



Sony

Sony’nin RX benzeri orta format fotoğraf makinesi hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda Sony’nin Hasselblad H5D-50c içerisinde kullanılan 50 megapiksel çözünürlüğündeki 44x33mm sensörle (Sony üretimi) geleceği belirtilen bir orta format fotoğraf makinesi hazırladığını öğrenmiştik. Bu konu hakkında yeni bilgiler edinen SonyAlphaRumors, %100 kesin konuşamasa da orta format Sony’nin yukarıda resmi görülen Mamiya 7’nin dijital versiyonu olarak çok daha modern ve kompakt bir yapıda karşımıza çıkacağını söylüyor. Site aynı zamanda bu fotoğraf makinesinin kesinlikle aynasız olacağını ve yüksek ihtimalle elektronik vizör ile geleceğini de sözlerine ekliyor.  



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