Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Nisan 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon'dan beklenen 5D Mark 3 v1.2.1 yazılım güncellemesi sonunda yayınlandı

Canon'un FF (Tam Kare) sensör yapısına sahip popüler fotoğraf makinesi modeli olan 5D Mark 3 için beklenen yazılım güncellemesi sonunda kullanıma sunuldu. Daha önce ortaya çıkan bazı sorunlar yanında birçok yeni güncellemenin de yer aldığı 5D Mark 3 v1.2.1 firmware sürümü, aşağıda yer alan yeniliklere sahip olarak kullanıcıların karşısına çıkartılmış durumda.

Sıkıştırılmamış HDMI çıkışı artık aktif

Canon EF lens ya da genişletici kombinasyonlar ile F/8 diyafram değeri kullanıldığında artık merkez otomatik netleme noktası aktif

Speedlite flaşların AF assit beam özelliği ile kullanımda meydana gelen otomatik netleme performans düşüklüğü düzeltildi.

Video ya da fotoğraf çekiminde meydana gelen Err 80 ve Err 70 hataları düzeltildi

Çoklu pozlama açıkken gerçekleştirilen sürekli çekim işlemi sırasında meydana gelen problem çözüldü

AEB (Automatic Exposure Bracketing) çekimleri sırasında vizörün yanlış bilgi göstermesi sorunu çözüldü

Eye-Fi kartlar ile meydana gelen problem düzeltildi

EF 24-70mm F4L lens ile çekilen görüntülerin exif bilgilerinde yanlışlıklar düzeltildi

Canon WFT-E7 Wireless File Transmitter ile iletişim geliştirmeleri yapıldı ve bazı düzeltmeler yapıldı

Kamera içerisinde "AF Micro Adjustment" ayarında meydana gelen bir hata düzeltildi

Canon 5D Mark 3 fotoğraf makinesi kullanıcıları tarafından uzun zamandır beklenen yeni yazılım güncellemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Nauticam

Nauticam, Nikon D7100 fotoğraf makinesi için yeni geliştirdiği su altı haznesini duyurdu

Dünyanın önde gelen su altı ekipmanları üreten firmalarından Nauticam, Nikon D7100 ile uyumlu "NA-D7100 " isimli su altı haznesinin duyurusunu yaptı.

Daha önce de Nikon fotoğraf makineleri için sualtı hazneleri üretmiş ve bu alanda ön sıralardan yer alan üretici Nauticam'ın Nikon 7100 DSLR fotoğraf makinesi ile yüz metre derinliğe kadar inilmesine imkan veren NA-D7100 modeli, fotoğraf makinesi üzerindeki bütün tuşlar aktif olarak kullanılmasına da izin verebiliyor. Su altında kullanıma uygun ergonomik bir yapıda ve tutma kolları ile beraber olarak gelen hazne, 3.3kg ağırlığında plastik ve çelik ağırlıklı sağlam bir yapıda üretilmiş.

Nikon D7100 üzerindeki çıkışlara erişim imkanı sağlayan hazne ile su altında mikrofon ve harici ekran/vizör kullanımı olanaklı hale gelebiliyor ve birçok harici aksesuar ürünü ile beraber olarak kullanılabiliyor. 350mm x 190mm x 135mm boyutlarda olan NA-D7100, Nikon'un D7000 yerine piyasaya çıkarttığı D7100 DSLR fotoğraf makinesi sahiplerinin su altı güzelliklerini yakalamalarına büyük kolaylık sağlayabiliyor.

Su altında oluşabilecek sızıntılara karşı sesli ve görüntülü uyarı sistemine de sahip olan NA-D7100 $3200 fiyat etiketi ile 5 Mayıs tarihinde satışa sunuluyor.

Olympus

Olympus'un piyasaya çıkacak yeni fotoğraf makinesi E-P5 için yeni görseller ortaya çıktı

Daha önce ilk fotoğrafı ortaya çıkan Olympus E-P5 fotoğraf makinesi için yeni görseller ortaya çıktı.

Daha önce ilk görseli ortaya çıkan ve yakın zamanda duyurulacak olan fotoğraf makinesinin önünü gösteren görselden sonra şimdi de Digicame-info sitesi tarafından makinenin üst ve arka görselleri yayınlandı. Olmypus'un retro tasarım anlayışıyla ürettiği modelin yeni fotoğrafları ile Epson tarafından geliştirilen ve 2.3 milyon nokta çözünürlüğe sahip olan harici elektronik vizör de görüntülenmiş oldu.





Olmypus E-P5 teknik olarak lensleri değiştirilebilir Micro Four Thirds sistem yapısına, dahili vizörü olmayan gövdeye ve beraberinde Olympus tarafından geliştirilen yeni 17mm F/1.8 lense (Ayrıca 14-42mm kit opsiyonu da sunulacak), kendi klasmanında en iyi otomatik netleme performansına ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı seçeneğine sahip olacak. Ayrıca E-P5 fotoğraf makinesi tahminler doğru çıkarsa 1000$ fiyat etiketine sahip olacak.



