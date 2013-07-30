Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Temmuz 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
Panasonic GX7'nin teknik detayları ve yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic'in Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunmasını beklediğimiz GX7 isimli kompakt fotoğraf makinesi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda daha kaliteli yeni fotoğrafları ortaya çıkan retro görünümlü GX7'nin, belirtilen teknik özellikleri ise şu şekilde;
- 18MP Live MOS sensör
- Maksimum 1/8000 enstantane hızı
- Maksimum 25600 ISO değeri
- 90 derece hareketli 2.76 milyon nokta elektronik vizör
- Full HD 1920 x 1080p 60p video çekim
- 22 yaratıcı filtre ve panorama / sessiz modları
- Dahili titreşim önleme sistemi
- Focus Peaking netleme özelliği
- NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı destekleri
- Hareketli 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekran
- Siyah ve siyah-gri karışımı magnezyum gövde yapısı
Panasonic tarafından hazırlanan GX7 fotoğraf makinesinin fiyat olarak 1000$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.
Nikon
Nikon'un en üst seviye fotoğraf makinesi D4 hakkında ilginç vide video yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon'un piyasada yer alan en üst seviye fotoğraf makinesi D4, sağlam gövde yapısı ve performansı ile herkesin hayalini süslüyor. Bu fotoğraf makinesi hakkında Nikon tarafından yayınlanan yeni bir video, "Nikon Professional Services" teknisyeni Kodai Matsumoto'nun D4'ün içini açmasını ve oluşan hatayı tespit edip düzelttikten sonra toplamasını gözler önüne seriyor. Oldukça hızlı gerçekleşen bu süreç hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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