Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "30 Temmuz 2013"

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Panasonic

Panasonic GX7'nin teknik detayları ve yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic'in Ağustos ayı içerisinde piyasaya sunmasını beklediğimiz GX7 isimli kompakt fotoğraf makinesi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda daha kaliteli yeni fotoğrafları ortaya çıkan retro görünümlü GX7'nin, belirtilen teknik özellikleri ise şu şekilde;

18MP Live MOS sensör

Maksimum 1/8000 enstantane hızı

Maksimum 25600 ISO değeri

90 derece hareketli 2.76 milyon nokta elektronik vizör

Full HD 1920 x 1080p 60p video çekim

22 yaratıcı filtre ve panorama / sessiz modları

Dahili titreşim önleme sistemi

Focus Peaking netleme özelliği

NFC ve Wi-Fi kablosuz bağlantı destekleri

Hareketli 3-inç 1.04 milyon nokta LCD ekran

Siyah ve siyah-gri karışımı magnezyum gövde yapısı





Panasonic tarafından hazırlanan GX7 fotoğraf makinesinin fiyat olarak 1000$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.









Nikon

Nikon'un en üst seviye fotoğraf makinesi D4 hakkında ilginç vide video yayınladı

Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Nikon'un piyasada yer alan en üst seviye fotoğraf makinesi D4, sağlam gövde yapısı ve performansı ile herkesin hayalini süslüyor. Bu fotoğraf makinesi hakkında Nikon tarafından yayınlanan yeni bir video, "Nikon Professional Services" teknisyeni Kodai Matsumoto'nun D4'ün içini açmasını ve oluşan hatayı tespit edip düzelttikten sonra toplamasını gözler önüne seriyor. Oldukça hızlı gerçekleşen bu süreç hakkında hazırlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.