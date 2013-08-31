Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Nikon

Nikon, D5300 ve D610 model isimli yeni DSLR fotoğraf makinelerini yakında duyurabilir

Fotoğraf dünyasının önemli ve büyük isimlerinden Nikon, gelen bilgiler göre giriş seviyesi D5200 DSLR fotoğraf makinesi yerine D5300, tam kare sensörlü D600 DSLR fotoğraf makinesi yerine ise D610 modelini resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. Nikon hakkında sağlam kaynaklara sahip "Nikon Rumors" tarafından ortaya atılan dedikoduya göre D5300, yerine geldiği modelden dahili W-Fi ve GPS bağlantı destekleri ile ayrılacak. D610 tarafında ise teknik bir değişiklik beklenmiyor ve modelin yağ ve toz sorunlarından arındırılmış bir şekilde kullanıcılar karşısına çıkartılacağı belirtiliyor.





Nikon'dan ayrıca Canon'un 100D modelinin karşısına konumlandırılacak D1000 isimli giriş seviyesi yeni bir DSLR fotoğraf makinesi daha bekleniyor.





Samsung

Samsung'un Android işletim sistemli aynasız fotoğraf makinesi Galaxy NX, meraklılarını üzecek bir fiyat ile satışa çıkıyor

Samsung'un bünyesinde Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi barındıran aynasız fotoğraf makinesi Galaxy NX, Ekim ayında Amerika merkezli olarak satışa çıkıyor. Teknik olarak 20.3MP APS-C sensör, DRIMe IV görüntü işlemcisi, 3G kablosuz bağlantı desteği, saniyede 8.6 kare seri çekim hızı, hibrit otomatik netleme sistemi ve geniş dokunmatik ekran gibi detaylara sahip olarak hazırlanan fotoğraf makinesi, beklentilerin üzerinde gövde olarak 1600$, 18-55 lens modeli ile beraber olarak ise 1700$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Bu doğrultuda ülkemizde 3000 TL ve üzeri bir fiyata satılacağı tahmin edilen Samsung Galaxy NX, büyük ihtimalle yüksek satış rakamlarına ulaşamayacak.