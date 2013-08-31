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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Ağustos 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Nikon   
Nikon, D5300 ve D610 model isimli yeni DSLR fotoğraf makinelerini yakında duyurabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli ve büyük isimlerinden Nikon, gelen bilgiler göre giriş seviyesi D5200 DSLR fotoğraf makinesi yerine D5300, tam kare sensörlü D600 DSLR fotoğraf makinesi yerine ise D610 modelini resmi olarak duyurmaya hazırlanıyor. Nikon hakkında sağlam kaynaklara sahip "Nikon Rumors" tarafından ortaya atılan dedikoduya göre D5300, yerine geldiği modelden dahili W-Fi ve GPS bağlantı destekleri ile ayrılacak. D610 tarafında ise teknik bir değişiklik beklenmiyor ve modelin yağ ve toz sorunlarından arındırılmış bir şekilde kullanıcılar karşısına çıkartılacağı belirtiliyor. 

Nikon'dan ayrıca Canon'un 100D modelinin karşısına konumlandırılacak D1000 isimli giriş seviyesi yeni bir DSLR fotoğraf makinesi daha bekleniyor. 

Samsung
Samsung'un Android işletim sistemli aynasız fotoğraf makinesi Galaxy NX, meraklılarını üzecek bir fiyat ile satışa çıkıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Samsung'un bünyesinde Android 4.2 Jelly Bean işletim sistemi barındıran aynasız fotoğraf makinesi Galaxy NX, Ekim ayında Amerika merkezli olarak satışa çıkıyor. Teknik olarak 20.3MP APS-C sensör, DRIMe IV görüntü işlemcisi, 3G kablosuz bağlantı desteği, saniyede 8.6 kare seri çekim hızı, hibrit otomatik netleme sistemi ve geniş dokunmatik ekran gibi detaylara sahip olarak hazırlanan fotoğraf makinesi, beklentilerin üzerinde gövde olarak 1600$, 18-55 lens modeli ile beraber olarak ise 1700$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Bu doğrultuda ülkemizde 3000 TL ve üzeri bir fiyata satılacağı tahmin edilen Samsung Galaxy NX, büyük ihtimalle yüksek satış rakamlarına ulaşamayacak.

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mizantropia 5 yıl en beğenilen
Samsung'un her sektörde işin bokunu çıkartmakta üstüne yok!
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0quz28 5 yıl
bizim d5200 çöp oldu :D şaka bi yana ben d5000 serisini 2 yılda bir güncelliyor diye biliyordum
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ozangunay 5 yıl 0quz28
0quz28

bizim d5200 çöp oldu :D şaka bi yana ben d5000 serisini 2 yılda bir güncelliyor diye biliyordum

Nikon D5200 gayet yeterli bir gövde, bence kaliteli lenslerle desteklendiği taktirde bir 3 sene daha çöp olmaz, daha dayanıklı ve hızlı bir kameraya ihtiyacım var derseniz o zaman durum değişir.
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eternity 5 yıl
Nikon nefret ettiriyorsun artık,d600 müşterileri o kazığı birkere yedi diylsun yani..
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Ed - 5 yıl
D600'e D700'ün 51 noktali AF sistemi ile bir AF-ON tuşu koysalar, bunu da D610 olarak cikarsalar ilk alanlardan biri ben olurum. :)
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CanTnçr 5 yıl Ed -
Crosshair

D600'e D700'ün 51 noktali AF sistemi ile bir AF-ON tuşu koysalar, bunu da D610 olarak cikarsalar ilk alanlardan biri ben olurum. :)

Önce askerlik sonra Nikon







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filteke 5 yıl
biri samsunga söylesin fotoğraf makinas üretecek media player değil.
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mizantropia 5 yıl
Samsung'un her sektörde işin bokunu çıkartmakta üstüne yok!
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madmax50 5 yıl
Nikon d600 sorunlarını kabul etmiş sonunda.
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theyapici 5 yıl
o kadar dedik d600 sıkıntılı makine alın 6d keyfinize bakın diye sonunda bu durum nikon ca tescillendi.
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oltanoltan 5 yıl
Samsung kamerasını çok yanlış bir fiyattan çıkartmış.
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