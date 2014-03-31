Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Mart 2014"

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Canon
Canon PowerShot SX60 HS, 100 kat optik yakınlaştırma ile gelebilir
Daha önce CES 2014 fuarı kapsamında duyurulacağı söylenen ancak karşımıza çıkmayan Canon PowerShot SX60 HS hakkında, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. CanonWatch’ın yayınladığı son habere göre 60 kat yerine 100 kat optik yakınlaştırma sağlayan bir lensle geleceği söylenen fotoğraf makinesi, yaklaşık 20-2000mm odak uzaklığıyla uzakları yakın etme anlamında geniş olanaklar ortaya koyacak. Makinenin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, 16MP CMOS sensörlü PowerShot SX60 HS’nin çıkış tarihi için yaz aylarına işaret ediliyor.
Not: Görsel temsilidir.
DigitalRev TV, Canon EOS 1200D incelemesini yayınladı
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Canon’un EOS 1100D yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesi 1200D’yi inceledi. Teknik olarak 18MP APS-C CMOS sensör, DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 9 noktadan otomatik netleme sistemi, saniyede 3 kare seri çekim hızı, 100-6400 ISO aralığı, 30 - 1/4000 enstantane değeri, %95 oranında görüş açısına ve 0.8x büyütmeye sahip pentamirror optik vizör, 3-inç 460K LCD ekran, Full HD 30p video çekim kapasitesi, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı destekleri ve 130 x 100 x 78 mm boyut ile 480 gram ağırlık gibi ayrıntılarla karşımıza çıkan fotoğraf makinesi, inceleme sonrası fotoğraf çekmeye yeni başlayanlar için uygun görülürken, ayrıntılarına burada değindiğimiz Canon EOS 100D modeli çok daha mantıklı bir tercih olarak gösterildi. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
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