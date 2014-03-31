Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "31 Mart 2014"

5 yıl
698
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Canon PowerShot SX60 HS, 100 kat optik yakınlaştırma ile gelebilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Daha önce CES 2014 fuarı kapsamında duyurulacağı söylenen ancak karşımıza çıkmayan Canon PowerShot SX60 HS hakkında, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. CanonWatch’ın yayınladığı son habere göre 60 kat yerine 100 kat optik yakınlaştırma sağlayan bir lensle geleceği söylenen fotoğraf makinesi, yaklaşık 20-2000mm odak uzaklığıyla uzakları yakın etme anlamında geniş olanaklar ortaya koyacak. Makinenin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmazken, 16MP CMOS sensörlü PowerShot SX60 HS’nin çıkış tarihi için yaz aylarına işaret ediliyor.
Not: Görsel temsilidir. 

DigitalRev TV, Canon EOS 1200D incelemesini yayınladı    
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Canon’un EOS 1100D yerine hazırladığı yeni DSLR fotoğraf makinesi 1200D’yi inceledi. Teknik olarak 18MP APS-C CMOS sensör, DIGIC 4 görüntü işlemcisi, 9 noktadan otomatik netleme sistemi, saniyede 3 kare seri çekim hızı, 100-6400 ISO aralığı, 30 - 1/4000 enstantane değeri, %95 oranında görüş açısına ve 0.8x büyütmeye sahip pentamirror optik vizör, 3-inç 460K LCD ekran, Full HD 30p video çekim kapasitesi, SD / SDHC / SDXC hafıza kartı destekleri ve 130 x 100 x 78 mm boyut ile 480 gram ağırlık gibi ayrıntılarla karşımıza çıkan fotoğraf makinesi, inceleme sonrası fotoğraf çekmeye yeni başlayanlar için uygun görülürken, ayrıntılarına burada değindiğimiz Canon EOS 100D modeli çok daha mantıklı bir tercih olarak gösterildi. Yayınlanan videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aspirin_00 5 yıl
Canon PowerShot SX50 modeli 1700 tl civarı belki sizin için zoom çok önemli olabilir ama benim için fotolarda netlik önemli diyenler en kötü eos m serisini alsın belki netleme hızında düşüş var diyen olursa update ile bu bayağı arttırıldı. ki kalite olarak 650d ile aynı diyebilir ki fiyatı 1800 civarında eos m 18-55mm ile (22mm kesin alın) 1200 tl belki mağazada pazarlıkla 1100 1000 tl alabilirsiniz. Canon PowerShot SX60 modeli ise 2000 tl en az olur
belki kalite olarak görmek istersiniz
macro sx50 a1302.hizliresim.com/...
eos m macro cdn.slashgear.com/...
nette araştırıp daha iyi sonuçları da görebilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl HTC, Desire 816'ı anlatıyor "Özel röportaj" 5 yıl Mobilite: HTC One M8, Galaxy S5 ön sipariş, Nokia Lumia 930, Android 4.4.2 güncellemeleri ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim