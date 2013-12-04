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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Toda Seiko

Toda Seiko, X-Mount ve E-Mount uyumlu balık gözü lensini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörde ismini çok fazla duymadığımız firmalardan Toda Seikdo, Fujifilm X-Mount ve Sony E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni 12mm F/7.4 balık gözü lensini duyurdu. İçerisinde otomatik netleme motoru bulunmayan lens, 4 element 4 grup optik dizilime, 220 gram ağırlığa ve 58.5 mm boyuta sahip. Lens 250$ fiyat etiketiyle Japonya merkezli olarak satışa çıkmış durumda.


Sony

Sony’nin 54 mega piksellik FF (Tam Kare) sensörü hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı
Önce NEX serisi bugünlerde ise A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, SonyAlphaRumors sitesine gelen bilgilere göre 54 mega piksel çözünürlüğe sahip bir FF sensör üzerinde çalışıyor. Bünyesinde 2460 gibi oldukça yüksek netleme noktası barındıracağı belirtilen sensörün, %76’lık kısmı da netleme için ayrılacak. Şimdilik üretiminin oldukça pahalı olduğu söylenen yeni sensörün, seri üretim için uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu sensörün, 2015- 2016 A ve E-Mount fotoğraf makineleri içerisinde karşımıza gelebileceği tahmin ediliyor.



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ozturert 5 yıl en beğenilen
ISOsu kaç ki?
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a.f.y. 5 yıl
bu sensör aynasız orta format cihazda kullanılırsa tamam ama
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gently weeps 5 yıl
54 mp ne lan 54 lan oha
Şimdi biri gelip nokianın 41 mp var desin vurayım onu burda
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jimi1984 5 yıl
Samyang 8mm balık gözü varken Toda Seiko 12mm balık gözüyle pek iş yapmaz


Konu farklı olsun :)
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PlutosDaddy 5 yıl gently weeps
gently weeps


Nokya 41mp telefon üretmiş 54mp çok mu? Buna o kadar para vereceğime telefon alırım daha iyi, beyin bedave
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D3DEKORKUT 5 yıl
sony
tam bizim türkiyeye göre 54mp ya. bunun alanı çok olur.
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ozturert 5 yıl
ISOsu kaç ki?
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serseri sirin 5 yıl
biri sony'i durdursun.

54mp sensörün jpeg boyutu 50mb felan olur herhalde raw dosyasıda 150-200mb civarında gezer.
artık terabytelarca hafıza ürünleri almak zorunda kalınır. bir de fotoğrafları windows ile gezerken açılması için bekleriz.

9.000 X 6.000 piksel mi yapar?

bir de 20.000tl felan olur herhalde.
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