Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Aralık 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Toda Seiko
Toda Seiko, X-Mount ve E-Mount uyumlu balık gözü lensini duyurdu
Sektörde ismini çok fazla duymadığımız firmalardan Toda Seikdo, Fujifilm X-Mount ve Sony E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni 12mm F/7.4 balık gözü lensini duyurdu. İçerisinde otomatik netleme motoru bulunmayan lens, 4 element 4 grup optik dizilime, 220 gram ağırlığa ve 58.5 mm boyuta sahip. Lens 250$ fiyat etiketiyle Japonya merkezli olarak satışa çıkmış durumda.
Sony
Sony’nin 54 mega piksellik FF (Tam Kare) sensörü hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı
Önce NEX serisi bugünlerde ise A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, SonyAlphaRumors sitesine gelen bilgilere göre 54 mega piksel çözünürlüğe sahip bir FF sensör üzerinde çalışıyor. Bünyesinde 2460 gibi oldukça yüksek netleme noktası barındıracağı belirtilen sensörün, %76’lık kısmı da netleme için ayrılacak. Şimdilik üretiminin oldukça pahalı olduğu söylenen yeni sensörün, seri üretim için uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu sensörün, 2015- 2016 A ve E-Mount fotoğraf makineleri içerisinde karşımıza gelebileceği tahmin ediliyor.
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Şimdi biri gelip nokianın 41 mp var desin vurayım onu burda
Konu farklı olsun :)
Nokya 41mp telefon üretmiş 54mp çok mu? Buna o kadar para vereceğime telefon alırım daha iyi, beyin bedave
tam bizim türkiyeye göre 54mp ya. bunun alanı çok olur.
54mp sensörün jpeg boyutu 50mb felan olur herhalde raw dosyasıda 150-200mb civarında gezer.
artık terabytelarca hafıza ürünleri almak zorunda kalınır. bir de fotoğrafları windows ile gezerken açılması için bekleriz.
9.000 X 6.000 piksel mi yapar?
bir de 20.000tl felan olur herhalde.
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