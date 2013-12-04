Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Aralık 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Toda Seiko





Toda Seiko, X-Mount ve E-Mount uyumlu balık gözü lensini duyurdu

Sektörde ismini çok fazla duymadığımız firmalardan Toda Seikdo, Fujifilm X-Mount ve Sony E-Mount bağlantı yapısına sahip yeni 12mm F/7.4 balık gözü lensini duyurdu. İçerisinde otomatik netleme motoru bulunmayan lens, 4 element 4 grup optik dizilime, 220 gram ağırlığa ve 58.5 mm boyuta sahip. Lens 250$ fiyat etiketiyle Japonya merkezli olarak satışa çıkmış durumda.









Sony





Sony’nin 54 mega piksellik FF (Tam Kare) sensörü hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

Önce NEX serisi bugünlerde ise A7 ve A7r modelleriyle adından sıkça söz ettiren Sony, SonyAlphaRumors sitesine gelen bilgilere göre 54 mega piksel çözünürlüğe sahip bir FF sensör üzerinde çalışıyor. Bünyesinde 2460 gibi oldukça yüksek netleme noktası barındıracağı belirtilen sensörün, %76’lık kısmı da netleme için ayrılacak. Şimdilik üretiminin oldukça pahalı olduğu söylenen yeni sensörün, seri üretim için uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu sensörün, 2015- 2016 A ve E-Mount fotoğraf makineleri içerisinde karşımıza gelebileceği tahmin ediliyor.







