Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica Monochrome 1.002 sürümüne güncellendi

Dünyanı en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Lecia, retro görünümlü şık yapısı ile dikkat çeken Monochrome fotoğraf makinesine yayınladığı 1.002 yazılım güncellemesi ile, "Discreet" modunda meydana gelen bazı sorunları çözmüş, Fransızca ve İtalyanca dil seçeneklerinde geliştirmeler ve USB bağlantı üzerinde stabilite düzenlemelerine gitmiş durumda.

Firma tarafından yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon EF 200-400mm f/4L IS USM 1.4x lens hakkında yeni bir inceleme yayınladı

Canon'un yakın zamanda duyurduğu EF 200-400mm f/4L IS USM 1.4x lens modeli özellikle içerisinde yer alan dahili telekonvertor özelliği, sunduğu aralık ve optik kalitesi ile her fotoğraf severin hayalini süsleyen özellikler sunuyor. 11,799$ gibi yüksek bir fiyata satılan lens, PetaPixel internet sitesi tarafından yapılan inceleme kapsamında özellikle görüntü kalitesi, otomatik netleme performansı ve keskinlik açısında büyük beğeni topladı.

Site tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

Sony SLT-A77 fotoğraf makinesinin yayınlanması beklenen yeni güncellemesi, Honami JPEG motoru yeniliğine sahip olabilir

Fotoğraf makinesi sektöründe SLT serisi fotoğraf makineleri ile büyük başarı yakalayan Sony, SonyAlpaRumors sitesinin haberine göre A77 fotoğraf makinesi için çıkartacağı yeni yazılım güncellemesinde makinenin (Honami isimli akıllı cep telefonu projesi için yapılan çalışmalar üzerinden) JPEG görüntü işleme sistemini güncelleyecek, yeni lens düzeltme özelliği ekleyecek, genel olarak menü yapısında düzenlemeler ve video yakalama oranlarında yenilikler yapacak.