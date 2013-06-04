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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica
Leica Monochrome 1.002 sürümüne güncellendi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanı en prestijli fotoğraf firmaları arasında yer alan Lecia, retro görünümlü şık yapısı ile dikkat çeken Monochrome fotoğraf makinesine yayınladığı 1.002 yazılım güncellemesi ile, "Discreet" modunda meydana gelen bazı sorunları çözmüş, Fransızca ve İtalyanca dil seçeneklerinde geliştirmeler ve USB bağlantı üzerinde stabilite düzenlemelerine gitmiş durumda.
Firma tarafından yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Canon
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM 1.4x lens hakkında yeni bir inceleme yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un yakın zamanda duyurduğu EF 200-400mm f/4L IS USM 1.4x lens modeli özellikle içerisinde yer alan dahili telekonvertor özelliği, sunduğu aralık ve optik kalitesi ile her fotoğraf severin hayalini süsleyen özellikler sunuyor. 11,799$ gibi yüksek bir fiyata satılan lens, PetaPixel internet sitesi tarafından yapılan inceleme kapsamında özellikle görüntü kalitesi, otomatik netleme performansı ve keskinlik açısında büyük beğeni topladı.
Site tarafından yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony SLT-A77 fotoğraf makinesinin yayınlanması beklenen yeni güncellemesi, Honami JPEG motoru yeniliğine sahip olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinesi sektöründe SLT serisi fotoğraf makineleri ile büyük başarı yakalayan Sony, SonyAlpaRumors sitesinin haberine göre A77 fotoğraf makinesi için çıkartacağı yeni yazılım güncellemesinde makinenin (Honami isimli akıllı cep telefonu projesi için yapılan çalışmalar üzerinden) JPEG görüntü işleme sistemini güncelleyecek, yeni lens düzeltme özelliği ekleyecek, genel olarak menü yapısında düzenlemeler ve video yakalama oranlarında yenilikler yapacak.

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djkubi 5 yıl
Honaminin slt'den ders alması gerekirken dersi cep telefonumu veriyor?
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dersamstagnachmittag 5 yıl
Hocam merhaba haber dizinizi surekli takip ediyorum da bir ricam var
Leica'ya retro gorunumlu demissiniz de leicanin rangefinder tasarimi hic degismedi yani moderni olmadi ki bu halo retro olsun bence ona rangefinder derseniz cok daha dogru olur
Sevgilerle
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