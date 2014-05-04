Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mayıs 2014"

5 yıl
313
1
3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Carl Zeiss / Olympus

PhotographyBlog, Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS ve Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 incelemelerini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının en aktif fotoğraf siteleri arasında yer alan PhotographyBlog, yaptığı ayrıntılı incelemeler arasına Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS ve Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 lens modellerini de ekledi. Sony A7, A7R ve A7S fotoğraf makineleri için hazırlanan Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS’ye 5 üzerinden tasarım ile genel özellikler açısından 4 puan, kullanım kolaylığı ile görüntü kalitesi açısından 4.5 puan ve fiyat performans oranı açısından 3 puan veren site, MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8’e ise 5 üzerinden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 4.5 puan, genel özellikler ile fiyat performans değeri açısından ise 4 puan vermeyi uygun gördü. Carl Zeiss’i tavsiye eden, Olympus’u ise yüksek oranda tavsiye eden sitenin son incelemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.


Sony

Sony A77 II’nin otomatik netleme performansını gözler önüne seren kısa bir video yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II, kısa süre içerisinde yayınlanan kısa bir video ile oldukça övülen otomatik netleme performansını gözler önüne serdi.  Sony SAL 16-50mm SSM ve SAL 300mm SSM II lensler kullanılarak çekilen bu açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Netleme videosunun altında makinenin saniyede 12 karelik seri çekim hızını gösteren bir video daha yer alırken, burada ise A77 II ile gerçek koşullarda çekilmiş örnek fotoğraflar bulunuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
filteke 5 yıl
ah be sony şu a77II'nin üzerine daha çok şeyler koysaydın, aynı makinayı ısıtıp tekrar önümüze sundun , canon gibi yaptı ,
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
Videonun 16-50 kısmında rahatsız edecek derecede titreşim var. Acaba görüntü sabitleme kapalı mıydı.
Bir de otomatik netleme video için hiç uygun değil. Hızlı, ani değil rahatsız etmeyen yumuşak geçişler yapması gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl filteke
filteke

ah be sony şu a77II'nin üzerine daha çok şeyler koysaydın, aynı makinayı ısıtıp tekrar önümüze sundun , canon gibi yaptı ,

bir nesil sonra tıkanır 4k video kaydını dayarlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 5 Mayıs 2014 5 yıl Acer Aspire E11, E14 ve E15 Dizüstü Bilgisayarlar 5 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları 3 Mayıs 2014 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim