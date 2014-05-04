Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Mayıs 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Carl Zeiss / Olympus
PhotographyBlog, Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS ve Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 incelemelerini yayınladı
Fotoğraf dünyasının en aktif fotoğraf siteleri arasında yer alan PhotographyBlog, yaptığı ayrıntılı incelemeler arasına Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS ve Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8 lens modellerini de ekledi. Sony A7, A7R ve A7S fotoğraf makineleri için hazırlanan Carl Zeiss Vario Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS’ye 5 üzerinden tasarım ile genel özellikler açısından 4 puan, kullanım kolaylığı ile görüntü kalitesi açısından 4.5 puan ve fiyat performans oranı açısından 3 puan veren site, MFT (Micro Four Thirds) sistem fotoğraf makineleri için hazırlanan Olympus M.ZUIKO Digital 25mm f/1.8’e ise 5 üzerinden tasarım, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 4.5 puan, genel özellikler ile fiyat performans değeri açısından ise 4 puan vermeyi uygun gördü. Carl Zeiss’i tavsiye eden, Olympus’u ise yüksek oranda tavsiye eden sitenin son incelemelerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Sony A77 II’nin otomatik netleme performansını gözler önüne seren kısa bir video yayınladı
Sony’nin tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A77 II, kısa süre içerisinde yayınlanan kısa bir video ile oldukça övülen otomatik netleme performansını gözler önüne serdi. Sony SAL 16-50mm SSM ve SAL 300mm SSM II lensler kullanılarak çekilen bu açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Netleme videosunun altında makinenin saniyede 12 karelik seri çekim hızını gösteren bir video daha yer alırken, burada ise A77 II ile gerçek koşullarda çekilmiş örnek fotoğraflar bulunuyor.
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Bir de otomatik netleme video için hiç uygun değil. Hızlı, ani değil rahatsız etmeyen yumuşak geçişler yapması gerekir.
bir nesil sonra tıkanır 4k video kaydını dayarlar .