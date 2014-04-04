Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon, yakın zamanda D9300 DSLR fotoğraf makinesiyle karşımıza çıkabilir

Nikon’un oldukça uzun zamandır pazarda bulunan üst düzey DSLR fotoğraf makinesi D300S, NikonRumors’a göre yerini tahmin edilenin aksine D400’e değil, D9300 modeline bırakacak. D7XXX serisini üzerine konumlandırılacağı söylenen D9300 hakkında şimdilik teknik detaylar bilinmiyor olsa da, isim olarak D9300’ün tercih edilmesinin Nikon’un DXXX model isimlerini FF (Tam Kare) makinelere ayırdığı, bu nedenle de DX format makinelerin DXXX ismiyle devam edeceği yönünde yorumlanıyor.













Pentax





Pentax’ın “Z” model isimli orta format fotoğraf makinesi için geri sayım başladı

645D modeliyle uzun süredir orta format fotoğraf makinesi pazarında aktif olarak yer alan Pentax, gelen son bilgilere göre bu makinesini Z model isimli yeni bir ürüne bırakmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda Ricoh’un Çin sitesi üzerinde ortaya çıkan orta format Z, herhangi bir değişiklik olmaz ise 15 Nisan tarihinde resmi olarak duyurulacak.







