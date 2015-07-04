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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2015"

3 yıl
1,8b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Nikon
İlk Nikon "AF-S 600mm f/4E FL ED VR" lens incelemesi geldi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Nikon'un geçtiğimiz gün resmi duyurusunu yaptığı 12,300$'lık yeni zoom lensi AF-S 600mm f/4E FL ED VR için ilk inceleme doğa fotoğrafçısı Ole Jorgen'den geldi. Oldukça beğenilen lensin birçok örnek fotoğraf taşıyan incelemesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 
Canon
Canon EOS 6D Mark 2 için iki farklı çözünürlük değeri konuşuluyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Canon'un fiyat performans oranı yüksek tam kare sensörlü EOS 6D modeli yerine hazırlanan yeni DSLR fotoğraf makinesi 6D Mark 2, CanonWatch'ın elde ettiği son bilgilere göreyse 24 ve 28 megapiksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seviyesinde test ediliyor. 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulması beklenen model, firmanın giriş seviyesi tam kare DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini devam ettirecek ve yüksek ihtimalle uygun bir fiyata sahip olacak.
Canon, "EOS 5D" serisinin 10. yılı şerefine özel bir video yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, önemli satış rakamlarına ulaşan ve fotoğraf yanında video sektöründen de büyük sükse yapan EOS 5D ailesinin 10. yılı için aşağıda yer alan kısa videoyu görücüye çıkarttı. Serinin sevenlerini nostaljik bir gezintiye götürecek videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz.

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