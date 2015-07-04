Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "4 Temmuz 2015"

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Nikon

İlk Nikon "AF-S 600mm f/4E FL ED VR" lens incelemesi geldi

Nikon'un geçtiğimiz gün resmi duyurusunu yaptığı 12,300$'lık yeni zoom lensi AF-S 600mm f/4E FL ED VR için ilk inceleme doğa fotoğrafçısı Ole Jorgen'den geldi. Oldukça beğenilen lensin birçok örnek fotoğraf taşıyan incelemesine direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

Canon

Canon EOS 6D Mark 2 için iki farklı çözünürlük değeri konuşuluyor

Canon'un fiyat performans oranı yüksek tam kare sensörlü EOS 6D modeli yerine hazırlanan yeni DSLR fotoğraf makinesi 6D Mark 2, CanonWatch'ın elde ettiği son bilgilere göreyse 24 ve 28 megapiksel olmak üzere iki farklı çözünürlük seviyesinde test ediliyor. 2016'nın ilk çeyreğinde duyurulması beklenen model, firmanın giriş seviyesi tam kare DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini devam ettirecek ve yüksek ihtimalle uygun bir fiyata sahip olacak.

Canon, "EOS 5D" serisinin 10. yılı şerefine özel bir video yayınladı

Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden Canon, önemli satış rakamlarına ulaşan ve fotoğraf yanında video sektöründen de büyük sükse yapan EOS 5D ailesinin 10. yılı için aşağıda yer alan kısa videoyu görücüye çıkarttı. Serinin sevenlerini nostaljik bir gezintiye götürecek videoyu izlemenizi tavsiye ediyoruz.