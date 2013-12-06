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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Aralık 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Sigma
Sigma'nın bazı lensleri Nikon Df ile sorunlar yaşıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde de Nikon'un D5300 DSLR fotoğraf makinesi üzerinde sorunlar yaşayan Sigma lensler, konu hakkında yazılımsal bir güncellemeye kavuşmuştu. Yeni gelen bilgilere göre ise benzer sorunlar Nikon Df üzerinden de yaşanıyor. Özellikle otomatik netleme ve görüntü sabitleme temelli sorunların, yeni bir yazılım güncellemesiyle kısa süre içerisinde çözüleceği belirtiliyor.
Fujifilm
Fujifilm X-Pro1s 2014'ün ilk çeyreğinde gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Serisi fotoğraf makinelerini farklı seviyelere göre çeşitlendirmeye devam eden Fujifilm, gelen bilgilere göre X-Pro 1'in yerine APS-C sensör ile hazırladığı X-Pro1s modelini 2014'ün ilk çeyreğinde satışa sunulabilir. Firma ayrıca 2014 yılı içerisinde X200 ya da X-Pro2 isimli FF (Tam Kare) sensörlü bir model daha karşımıza çıkartabilir.


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jimi1984 5 yıl
Owww Pro2 çıkacak da acaba X lensler uyumlu olacak mı ?
Olmaz tabi ki :)

Tüh kafam karıştı şimdi :)
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