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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Kasım 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni aksesuarlar ile beraber fotoğraf ve video dünyasında günün öne çıkan önemli gelişmeleri.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sony

Sony A7 Mark 2'ye önemli bir güncelleme geliyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Dün yeni geliştirdiği SLT sistem yeni fotoğraf makinesi A68'i duyuran Sony, aynı zamanda A7 Mark 2 kullanıcılarına da müjdeli bir haber verdi. 18 Kasım tarihinde yeni bir yazılım güncellemesi alacak olan model, birçok bilinen hatasından arındırılacak ve daha önce a7S Mark 2 ve a7R Mark 2'ye verilen 14-bit sıkıştırılmamış RAW desteği kazanacak. Bu sayede daha da kaliteli fotoğraflar çekebilecek olan aynasız fotoğraf makinesi, ayrıca A-Bayonet lenslerle 117 noktalı otomatik netleme sitemini de aktif olarak kullanabilecek.
Sony A6100 Kasım ayının ortalarında geliyor 
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fiyat performansı yüksek A6000'in yerini alması beklenen olası ismiyle yeni Sony A6100, SonyAlphaRumors'a gelen son habere göre Kasım ayı içerisinde karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Ay ortasında A68'den daha büyük bir etkinlikle lanse edileceği söylenen model, üç farklı kaynaktan gelen bilgilere göre 28MP Exmor R APS-C sensöre, E-Bayonet yapısına, 399 noktalı 4D otomatik netleme sistemine ve dahili 4K video kayıt yeteneğine sahip olacak. Dağıtım ise 2015 Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Samsung

Norveç satış kanalına göre de Samsung'un fotoğraf macerası sona erdi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kısa süre önce Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un fotoğraf makinesi ile lens üretimini durduğunu, reklam kampanyalarına son verdiğini ve bu alandaki personelini farklı departmanlara kaydırdığını duymuştuk. Bugün konuyu destekleyen bir durum yaşandı ve Norveç merkezli çevrimiçi fotoğraf kanalı Japan Photo, Samsung fotoğraf ürünlerinin sona erdiğini belirterek fiyatlara ciddi indirimler yaptığını açıkladı. Şirketten henüz resmi bir bilgi gelmezken, sektörde hiçbir zaman yükseliş gösteremeyen Samsung'un pazardan çıkma kararı olası görünüyor.
Canon

Canon'dan iki yeni EF-M lens geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Son dönemde aynasız sisteme biraz daha ağırlık vermeye başlayan Canon, CanonRumors'un son haberine göre 2016'nın ilk çeyreğinde iki yeni EF-M lens çıkartmaya hazırlanıyor. Bu lenslerin EF-M 15mm F/2 STM ve EF-M 35mm F/1.8 STM olduğu söyleniyor ve lensler geniş açı manzara ile portre için oldukça ideal görünüyor. Ayrıca firmadan EOS M sistem ile uyumlu yeni bir makro lensin de üstteki modellerden sonra görücüye çıkartılması bekleniyor.

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DH Misafiri 3 yıl
Bu tür haberlere bayılıyorum teşekkürler D.H. ekibi :) insallah sizleri sony nin düzenleyecegi tanıtımda görmek nasip olur.
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