Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Mayıs 2014"

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Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
Sony A7s’in fiyatı 1800$ olabilir
Sony’nin resmi satış fiyatını yarın duyurması beklenen 4K video çekim kapasitesine sahip yeni aynasız fotoğraf makinesi A7s, Mirrorless Rumors sitesinin haberine göre bir diğer 4K çekim kapasitesine sahip kamera modeli Panasonic GH4 ile benzer olarak 1800$’dan satışa çıkabilir. Makine için daha önce 3400$ gibi rakamlar konuşuluyordu. (MR)
Zeiss 16-35mm OSS FE’nin fiyatı hali hazırda satılan Zeiss 24-70mm FE ile aynı olabilir
SLT sistem Sony A77 II duyurusu yanında ortaya çıkan lens modellerinden Zeiss 16-35mm OSS FE, SonyAlphaRumors’un elde ettiği son bilgilere göre mevcut Zeiss 24-70mm FE ile benzer olarak 1200$ fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Hakkında herhangi bir fotoğraf ya da teknik detay bulunmayan lensin, Ağustos ayında raflardaki yerini alması bekleniyor. (SAR)
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evet gerçekten anlamak zor