Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Temmuz 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sony
DxOMark, Sony A99 ve NEX-7 fotoğraf makineleri ile kullanılabilecek en iyi lens modellerini belirledi
Benzer testleri daha önce de Nikon ve Canon fotoğraf makineleri için hazırlayan DxOMark, bu sefer Sony A99 ve NEX-7 fotoğraf makineleri ile kullanılabilecek en iyi lens modellerini belirledi. NEX-7 modeli için geniş açı, standart ve süper zoom olmak üzere üç kategoride 14 lens belirleyen site, A99 modeli için ise 22 lens modelini belirledi.
Nikon
DpReview, Nikon'un zorlu koşullara dayanıklı Coolpix AW110 fotoğraf makinesini inceledi
Fotoğraf makinesi ve ekipman incelemelerine hız kesmeden devam eden DpReview'in yeni konuğu zorlu şartlara dayanıklı Nikon Coolpix AW100 modeli oldu. Ortalama olarak %73 puan alan ve siteden Gümüş Ödül almaya hak kazanan makine, sınıfında ortaya koyduğu fotoğraf kalitesi, GPS ve etiketleme özellikleri, dahili Wi-Fi özelliği ve 1080P video çekim kalitesi açısından olumlu yorum alırken, batarya ömrünün iyi olmaması, ISO performansı, ekranın çok iyi olmaması ve zor kontrol seçenekleri nedeniyle olumsuz yorum aldı.
Site tarafından yayınlanan ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
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