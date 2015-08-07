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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2015"

3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Tamron
Tamron, 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC lens modelini duyurdu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Fotoğraf sektörünün önemli ismi Tamron, 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD yerine hazırladığı yeni lensi 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC'yi resmi olarak duyurdu. 400 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif zoom lensi olarak lanse edilen ürün, odak uzaklığıyla tak-gez sınıfında yer alıyor ve beraberinde birden fazla lens taşımak istemeyenlere hitap ediyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler için hazırlanan Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC, kazandığı titreşim azaltma sistemiyle de elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına büyük oranda yardımcı oluyor. Lensin fiyatı 250$ seviyesinde.
Sony
Sony A7000 için yeni ipucu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Son yıllarda fotoğraf sektörü için inanılmaz işlere imza atan Sony, SonyAlphaRumors sitesine gelen son bilgilere göre Ağustos ayı sonunda ya da Berlin'de düzenlenecek olan IFA fuarında yeni bir APS-C sensörlü E-Bayonet fotoğraf makinesi duyuracak. Bu modelin uzun zamandır beklenen A7000 olabileceği söylenirken, aynasız fotoğraf makinesinin düşük ışık kapasitesi ve seri çekim hızı açısından yeni bir standart oluşturacağı belirtiliyor. Geliştirdiği FF (Tam Kare) sensörlü aynasız modellerinin oldukça yüksek fiyatları, A7000 için çok büyük bir "fiyat-performans" potansiyeli vaat ediyor.
Olympus
Olympus E-M10 Mark 2 hakkında yeni bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Olympus'un kısa süre önce ilk görselleri ortaya çıkan retro gövdeli yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2, yerine geleceği E-M10'dan sadece bazı ufak farklar ile ayrılacak. Gelen yeni bilgilere göreyse bu farkların başında elektronik perde sistemine sahip olması yer alıyor. Kamera bu özellik ile sessiz çekimler yapabilecek ve oldukça yüksek enstantane hızlarına çıkış yapabilecek. 
Günün tartışma konusu: Tamron'un yeni geliştirdiği 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC lensini beğendiniz mi ? Lens alırken "ağırlık" sizin için önemli bir kriter mi ? Konu hakkında görüşlerinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. 

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DH Misafiri 3 yıl
a7000 i sabirsilikla bekilyorum. Bu arada kendi nex 5t mi nerede sata bilirim?
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kasezo 3 yıl
lenslerde genıs aralık hedefleyenler bırseyı goz ardı edıyorlar.lensın genel performansı ustodak/alt odak oranı 3 u gectıgınde düşer(kullanılan mercek sayısı arttması sebebıyle olusan problemler).200/18 10dan fazla edıyor.
üst duzey lenslerde(örneğin L serisi) bukadar buyuk degerde lensler olmaması buna ornektır.mısal populer lenslerden 70-200 olanların boyle olmasındada sebep budur.verım alınabılecek aralık 3 e kadardır.200/70 =2.85 ediyor. en kalıtelı ve pahalı lenslerınde prime yanı sabıt odak lensler olmasıda buna kanıttır. odak dı degısen lenslerde ust alt odak ornı 3 u gecen lenslere yonelmek cok ıyı bır secım degıl.(cok lens tasımamak gıbı faydaları tabıkı mevcut. sonucta belırlı bır hedef kıtlesı oldugu ve mantıklı acıklaması olan bır urun oldugu malumum.)
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DH Misafiri 3 yıl
sony alphaa7000 mini bu tamronun yeni 18-200 lensiyle kullana biliriz bence. kendi lensleri hem cok pahali hemde bu 18-200 diapazonu vad etmiyorlar
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filteke 3 yıl
tamron lensi hafiflik dışında birşey vaad eiyor mu bilmem, zaten piyasada 18-200 lensi var, tak-gez lens alacaksam 16-300 olanını seçerim.
Lens seçerken ağırlık değil de fiyat önemli
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shadowmexo 3 yıl
a7000 hepimizin bebeği olacak :)
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Guest-1A72C1774 3 yıl
a7000i bende bekliyorum
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