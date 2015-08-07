Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ağustos 2015"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Tamron

Tamron, 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC lens modelini duyurdu

Fotoğraf sektörünün önemli ismi Tamron, 18-200mm f/3.5-6.3 XR Di II LD yerine hazırladığı yeni lensi 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC'yi resmi olarak duyurdu . 400 gram ağırlığıyla dünyanın en hafif zoom lensi olarak lanse edilen ürün, odak uzaklığıyla tak-gez sınıfında yer alıyor ve beraberinde birden fazla lens taşımak istemeyenlere hitap ediyor. Canon, Nikon ve Sony gövdeler için hazırlanan Tamron 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC, kazandığı titreşim azaltma sistemiyle de elde yapılan çekimlerde kullanıcılarına büyük oranda yardımcı oluyor. Lensin fiyatı 250$ seviyesinde.

Sony

Sony A7000 için yeni ipucu

Son yıllarda fotoğraf sektörü için inanılmaz işlere imza atan Sony, SonyAlphaRumors sitesine gelen son bilgilere göre Ağustos ayı sonunda ya da Berlin'de düzenlenecek olan IFA fuarında yeni bir APS-C sensörlü E-Bayonet fotoğraf makinesi duyuracak. Bu modelin uzun zamandır beklenen A7000 olabileceği söylenirken, aynasız fotoğraf makinesinin düşük ışık kapasitesi ve seri çekim hızı açısından yeni bir standart oluşturacağı belirtiliyor. Geliştirdiği FF (Tam Kare) sensörlü aynasız modellerinin oldukça yüksek fiyatları, A7000 için çok büyük bir "fiyat-performans" potansiyeli vaat ediyor.

Olympus

Olympus E-M10 Mark 2 hakkında yeni bilgiler

Olympus'un kısa süre önce ilk görselleri ortaya çıkan retro gövdeli yeni aynasız fotoğraf makinesi E-M10 Mark 2, yerine geleceği E-M10'dan sadece bazı ufak farklar ile ayrılacak. Gelen yeni bilgilere göreyse bu farkların başında elektronik perde sistemine sahip olması yer alıyor. Kamera bu özellik ile sessiz çekimler yapabilecek ve oldukça yüksek enstantane hızlarına çıkış yapabilecek.

Günün tartışma konusu: Tamron'un yeni geliştirdiği 18-200mm f/3.5-6.3 Di II VC lensini beğendiniz mi ? Lens alırken "ağırlık" sizin için önemli bir kriter mi ? Konu hakkında görüşlerinizi aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz.