Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ekim 2015"

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Adobe, Camera Raw 9.2'yi yayınladı

Adobe, 2015 Max konferansı kapsamında Camera Raw 9.2'yi kullanıma sundu. Son sürüm ile aşağıda yer alan yeni fotoğraf makinelerinin RAW dosyalarına destek gelirken, aynı zamanda "Dehaze" özelliğini de artık bölgesel olarak çalışma gösterebiliyor. Sis kaldırma ya da sis ekleme için kullanılabilen araç, daha önce sadece fotoğrafın geneline uygulanıyordu.

DxO One

Leica S (Typ 007)

Olympus E-M10 Mark II

Sony A7s Mark 2

Camera Raw 9.2'ye buradan ulaşabilirsiniz. Nikon

Bazı Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR lens modellerinde sorun ortaya çıktı Sektörün büyük ismi Nikon, resmi olarak 200-500mm f/5.6E ED VR lenainin "2008365" seri numarası ve altındaki bazı versiyonlarında otomatik netleme sorunu yaşanabildiğini duyurdu. Bu sorunun çözümü için resmi Nikon servislerine gidilip ücretsiz olarak güncelleme yapılması gerekiyor. Canon

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