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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Ekim 2015"

3 yıl
1,6b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Adobe

Adobe, Camera Raw 9.2'yi yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Adobe, 2015 Max konferansı kapsamında Camera Raw 9.2'yi kullanıma sundu. Son sürüm ile aşağıda yer alan yeni fotoğraf makinelerinin RAW dosyalarına destek gelirken, aynı zamanda "Dehaze" özelliğini de artık bölgesel olarak çalışma gösterebiliyor. Sis kaldırma ya da sis ekleme için kullanılabilen araç, daha önce sadece fotoğrafın geneline uygulanıyordu.
  • DxO One
  • Leica S (Typ 007)
  • Olympus E-M10 Mark II
  • Sony A7s Mark 2

Camera Raw 9.2'ye buradan ulaşabilirsiniz. 
Nikon

Bazı Nikon 200-500mm f/5.6E ED VR lens modellerinde sorun ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün büyük ismi Nikon, resmi olarak 200-500mm f/5.6E ED VR lenainin "2008365" seri numarası ve altındaki bazı versiyonlarında otomatik netleme sorunu yaşanabildiğini duyurdu. Bu sorunun çözümü için resmi Nikon servislerine gidilip ücretsiz olarak güncelleme yapılması gerekiyor.
Canon

Canon EOS-1D X Mark 2, 4K video yeteneğine sahip olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un uzun zamandır bilgiler gelen ve önümüzdeki yıl içerisinde duyurulması beklenen yeni üst seviye DSLR fotoğraf makinesi EOS-1D X Mark 2, CanonRumors'un haberine göre 4K video çekim kapasitesine sahip olacak. Bu açıdan sınıfında bir ilk olması beklenen model, yine de daha çok fotoğraf odaklı bir çözüm oluşturacak.
Zeiss

Zeiss'ın yeni Loxia 21mm f/2.8 Tam Kare E-Bayonet lensi geliyor
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Zeiss, SonyAlphaRumors'un sağlam bir kaynağa dayandırdığı haberine göre tam kare E-Bayonet Sony fotoğraf makineleri için hazırladığı yeni Loxia 21mm f/2.8 lensini 12 Ekim tarihinde duyurmaya hazırlanıyor. Lensin fiyatı hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

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