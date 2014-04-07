Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Olympus
Olympus 40-150mm f/2.8 PRO lens modelini Photokina 2014 kapsamında duyurulacağı söyleniyor
Panasonic ve Olympus fotoğraf makineleri hakkında sağlam kaynakları bulunan 4/3 Rumors sitesi, Olympus’un MFT sistem 40-150mm f/2.8 PRO lens modelinin Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fuarı kapsamında duyurulacağını açıkladı. Pro ibaresiyle suya, toza ve soğuk hava şartlarına dayanıklı olacağı tahmin edilen lens, büyük ihtimalle 1200$ civarında bir fiyat ile satışa sunulacak. Olympus’tan beklenen 7-14mm F/2.8 ve 30mm F/4 lens modelinin ise bu yıl içerisinde satışa sunulmayacağı söyleniyor. / (43R)
Canon
Canon PowerShot G17’nin teknik detayları netleşiyor
Canon’un kısa süre önce ortaya çıkan üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G17, teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda CanonRumors’un en son elde ettikleriyle beraber makinenin detayları şu şekilde sıralanıyor;
- 24-200mm f/1.4-2.0 Lens
- DIGIC 6 görüntü işlemcisi
- Yeni 3-inç LCD 1,2 MP ekran (Yüksek kontrastlı cam)
- 1/8000 enstantane hızı
- Magnezyum gövde ve konforlu tutma bölümü
- Tam dolu batarya ile 490 fotoğraf çekimi
- Yeni geniş sensör
- Wi-Fi ile GPS kablosuz bağlantı teknolojileri
- 80’den fazla özel çekim modu ve kamera için düzenleme araçları
- 1920 x 1080 pikse saniyede 60 kare video çekim kapasitesi
PowerShot G16’nın yerine hazırlanan G17, tahminler doğu çıkarsa Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.
Not: Görsel temsilidir / (CR)
Yorum Yaz Paylaş Tweetle