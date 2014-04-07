Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus 40-150mm f/2.8 PRO lens modelini Photokina 2014 kapsamında duyurulacağı söyleniyor

Panasonic ve Olympus fotoğraf makineleri hakkında sağlam kaynakları bulunan 4/3 Rumors sitesi, Olympus’un MFT sistem 40-150mm f/2.8 PRO lens modelinin Eylül ayında düzenlenecek Photokina 2014 fuarı kapsamında duyurulacağını açıkladı. Pro ibaresiyle suya, toza ve soğuk hava şartlarına dayanıklı olacağı tahmin edilen lens, büyük ihtimalle 1200$ civarında bir fiyat ile satışa sunulacak. Olympus’tan beklenen 7-14mm F/2.8 ve 30mm F/4 lens modelinin ise bu yıl içerisinde satışa sunulmayacağı söyleniyor. / (43R)









Canon





Canon PowerShot G17’nin teknik detayları netleşiyor

Canon’un kısa süre önce ortaya çıkan üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G17, teknik olarak detaylanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda CanonRumors’un en son elde ettikleriyle beraber makinenin detayları şu şekilde sıralanıyor;





24-200mm f/1.4-2.0 Lens

DIGIC 6 görüntü işlemcisi

Yeni 3-inç LCD 1,2 MP ekran (Yüksek kontrastlı cam)

1/8000 enstantane hızı

Magnezyum gövde ve konforlu tutma bölümü

Tam dolu batarya ile 490 fotoğraf çekimi

Yeni geniş sensör

Wi-Fi ile GPS kablosuz bağlantı teknolojileri

80’den fazla özel çekim modu ve kamera için düzenleme araçları

1920 x 1080 pikse saniyede 60 kare video çekim kapasitesi





PowerShot G16’nın yerine hazırlanan G17, tahminler doğu çıkarsa Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.







