Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Temmuz 2013"

5 yıl
500
1
4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.          

Canon       
PhotographyBlog, ayrıntılı Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Yayınladığı ayrıntılı incelemeler ile DpReview ve Ephotozine siteleri ile yarışan PhotographyBlog'un son konuğu Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM lens modeli oldu. Genel kullanım amaçlı olarak geliştirilen lens siteden tasarım, özellikler, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 4 puan, fiyat-performans oranı üzerinden ise 3.5 puan alarak tavsiye edilen modeller arasına girdi.
Ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Sony
DxOMark, Sony'nin yeni makinelerinden RX100 II modelini inceledi
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony tarafından RX100 modelinin üzerine yeni özelliklerle çıkartılan ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen RX100 II modeli için yaptığı ayrıntılı incelemeyi yayınlayan DxOMark, yeni modelleri unutmadan veri tabanını genişletiyor. Yapılan testler sonucunda ortalama 67 puan alan model, bu performansı ile RX100, Canon G15, Nikon P7700, Pentax MX-1 ve Fujifilm XF-1 fotoğraf makinelerinin önünde yer almayı başardı.
Site tarafından yayınlayan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kurtuba 5 yıl en beğenilen
Fotoğrafçılık yerine "Fotoğraf" desek keşke. Yoksa fotoğrafı meslek edinmeyen bizim gibi fotoğraf meraklıları konu dışı kalacak.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kurtuba 5 yıl en beğenilen
Fotoğrafçılık yerine "Fotoğraf" desek keşke. Yoksa fotoğrafı meslek edinmeyen bizim gibi fotoğraf meraklıları konu dışı kalacak.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stainless.. 5 yıl Kurtuba
Güzel bir tespit bence de, katılıyorum. Değişme imkanı var ise değiştirilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iboocum 5 yıl Kurtuba
Kurtuba
Fotoğrafçılık yerine "Fotoğraf" desek keşke. Yoksa fotoğrafı meslek edinmeyen bizim gibi fotoğraf meraklıları konu dışı kalacak.

olur mu hocam eline canon veya nikon alip hemen fotografci ergenlerimize ayip olur...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung SideSync video inceleme "Akıllı telefonu ve bilgisayarı birlikte kullanın" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim