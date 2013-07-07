Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "7 Temmuz 2013"

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Canon

PhotographyBlog, ayrıntılı Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM lens incelemesini yayınladı

Yayınladığı ayrıntılı incelemeler ile DpReview ve Ephotozine siteleri ile yarışan PhotographyBlog'un son konuğu Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM lens modeli oldu. Genel kullanım amaçlı olarak geliştirilen lens siteden tasarım, özellikler, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 4 puan, fiyat-performans oranı üzerinden ise 3.5 puan alarak tavsiye edilen modeller arasına girdi.

Ayrıntılı incelemeye ve örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Sony

DxOMark, Sony'nin yeni makinelerinden RX100 II modelini inceledi

Sony tarafından RX100 modelinin üzerine yeni özelliklerle çıkartılan ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen RX100 II modeli için yaptığı ayrıntılı incelemeyi yayınlayan DxOMark, yeni modelleri unutmadan veri tabanını genişletiyor. Yapılan testler sonucunda ortalama 67 puan alan model, bu performansı ile RX100, Canon G15, Nikon P7700, Pentax MX-1 ve Fujifilm XF-1 fotoğraf makinelerinin önünde yer almayı başardı.

Site tarafından yayınlayan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.