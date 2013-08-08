Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ağustos 2013"









Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon

Nikon, Coolpix P7100 kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Fotoğraf makinelerine yazılımsal açıdan destek vermeye devam eden firmalardan Nikon, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P7700'ü 1.1 sürümüne güncelledi. Dikey (portre) yönlendirme ve zamanlayıcı ile yapılan çekimler sırasında meydana gelen hataların düzeltildiği ve yeni özelliklerin eklendiği güncellemeye direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





Sony

Sony NEX-FF, NEX-7'den daha büyük ve ağır bir gövde yapısıyla karşımıza çıkabilir

Sony'nin FF (Tam Kare) sensör yapısına sahip olarak piyasaya sunmasını beklediğimiz yeni NEX serisi fotoğraf makinesi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Tam olarak kesin teknik özellikleri ve ismi belli olmayan fotoğraf makinesinin, SonyAlphaRumors internet sitesine gelen son bilgilere göre hali hazırda satılmakta olan NEX-7 modelinden gövde yapısı olarak %15 oranında daha büyük ve %20 oranında daha ağır olacağı söyleniyor. İki yeni Zeiss lens ile piyasaya sunulacağına kesin gözüyle bakılan NEX-FF’in, 24, 32 ya da 36 megapiksel çözünürlüğe sahip olması da ihtimaller arasında.



