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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Leica
Leica'nın beklenen X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı.
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Leica'nın 11 Haziran tarihinde resmi olarak duyuracağı X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Dün de teknik bilgilerini öğrendiğimiz fotoğraf makinesi ile Jonathan Slack tarafından çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Ayrıca Leica X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse: 
  • 16.5MP APS-C CMOS sensör
  • Leica Vario Elmar 1:3.5-6.4/18-46mm ASPH lens
  • 30cm minimum netleme mesafesi
  • 100-12,500 ISO aralığı
  • Maksimum 1/2000 perde hızı
  • 3-inç 921 nokta LCD ekran
  • Full HD video çekim kapasitesi
  • Dahili flaş
  • 360 kare batarya ömrü
  • 133 x 73 x 95mm gövde ölçüleri
  • 679 gram ağırlık
  • 2500 Euro tahmini satış fiyatı

Canon
Canon, PowerShot SX280 HS fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak en çok destek veren görüntüleme firmalarından Canon, PowerShot SX280 HS modelini 1.0.2.0 sürümüne güncelledi. Yapılan bu güncelleme sonucunda makinenin daha önce yayınlanan sürümlere oranla video çekim süresi %20 oranında artıyor ve düşük pil uyarısının ekrana erken gelme sorunu çözülüyor.
Canon tarafından yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Sony
Sony RX2 ve RX100 MKII fotoğraf makinesi dedikoduları ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli fotoğraf makinesi üreticileri arasında yer alan teknoloji devlerinden Sony, SonyAlphaRumors'un haberine göre Ağustos ayına doğru isminin RX2 olabileceği tahmin edilen yeni bir FF (Tam Kare) kompakt fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkabilir. Ayrıca firmadan Haziran ayı sonlarına doğru RX100 fotoğraf makinesinin de yeni modeli ve yine Ağustos ayı içerisinde yeni NEX serisi fotoğraf makinesi ve lens modelleri bekleniyor. 




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lj94 5 yıl
leica çok iyi ya
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zerocontrol 5 yıl
Leica nın performansı okadar iyi gibi gelmedi bana
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theyapici 5 yıl
mark II güzel bir deyim canon akla geliyor hemen
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djkubi 5 yıl
Rx1 doğru düzgün yokken piyasada rx2 geliyor.
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