Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Haziran 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Leica

Leica'nın beklenen X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesi ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı.

Leica'nın 11 Haziran tarihinde resmi olarak duyuracağı X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Dün de teknik bilgilerini öğrendiğimiz fotoğraf makinesi ile Jonathan Slack tarafından çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Leica X Vario Type 107 - Mini M fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse:

16.5MP APS-C CMOS sensör

Leica Vario Elmar 1:3.5-6.4/18-46mm ASPH lens

30cm minimum netleme mesafesi

100-12,500 ISO aralığı

Maksimum 1/2000 perde hızı

3-inç 921 nokta LCD ekran

Full HD video çekim kapasitesi

Dahili flaş

360 kare batarya ömrü

133 x 73 x 95mm gövde ölçüleri

679 gram ağırlık

2500 Euro tahmini satış fiyatı





Canon

Canon, PowerShot SX280 HS fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı

Fotoğraf makinelerine yazılımsal olarak en çok destek veren görüntüleme firmalarından Canon, PowerShot SX280 HS modelini 1.0.2.0 sürümüne güncelledi. Yapılan bu güncelleme sonucunda makinenin daha önce yayınlanan sürümlere oranla video çekim süresi %20 oranında artıyor ve düşük pil uyarısının ekrana erken gelme sorunu çözülüyor.

Canon tarafından yayınlanan yeni güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz.





Sony

Sony RX2 ve RX100 MKII fotoğraf makinesi dedikoduları ortaya çıktı

Önemli fotoğraf makinesi üreticileri arasında yer alan teknoloji devlerinden Sony, SonyAlphaRumors'un haberine göre Ağustos ayına doğru isminin RX2 olabileceği tahmin edilen yeni bir FF (Tam Kare) kompakt fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkabilir. Ayrıca firmadan Haziran ayı sonlarına doğru RX100 fotoğraf makinesinin de yeni modeli ve yine Ağustos ayı içerisinde yeni NEX serisi fotoğraf makinesi ve lens modelleri bekleniyor.











