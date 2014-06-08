Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Haziran 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
Fujifilm XF 18-135mm lensin duyurusu Haziran ayının ortalarına kaldı
Fujifilm’in daha önce 26 Mayıs tarihinde duyurulacağı belirtilen yeni lens modeli XF 18-135mm f/3.5-5.6 R OIS, FujiRumors’un haberine göre Haziran ayının ortalarında karşımıza çıkacak. Dağıtımına ise Temmuz ayında başlanacak olan lens, suya karşı dayanıklı bir gövde taşıyacak ve sunduğu odak uzaklığı ile genel kullanım için X-Sistem fotoğraf makinelerine güzel bir alternatif oluşturacak. (FR)
Samsung
Samsung’un aynasız fotoğraf makinesi NX1 hakkında yeni teknik detaylar ortaya çıktı
Samsung’un geçtiğimiz dönemde ilk bilgileri gelen aynasız fotoğraf makinesi NX1 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Önümüzdeki Photokina fuarı kapsamında resmi olarak duyurulması beklenen modelin, MirrorlessRumors tarafından yayınlanan dikkat çekici detayları şu şekilde sıralanıyor;
- Mamiya 6 (Görsel yukarıda) benzeri gövde tasarımı (Büyük ragefinder)
- Marketin en yüksek çözünürlüğüne sahip yeni elektronik vizör
- 28 MP çözünürlüğünde APC-S sensör (Marketin en iyi ISO performansı) (ISOCell teknolojisi yok)
- Tizen tabanlı yeni kullanıcı arayüzü. Büyük dokunmatik ekran ve birçok fiziksel kontrol
- Saniyede 10 kare seri çekim hızı. A6000’den daha fazla otomatik netleme noktası
- Suya ve toza karşı dayanıklı gövde yapısı
Samsung’un kağıt üstünde sunduğu detaylarla dikkat çekenn yeni fotoğraf makinesi NX1, gelen bilgiler doğru çıkarsa gövde olarak 1300$, kit olaraksa 2300$ fiyat etiketiyle Kasım ayında satışa sunulacak. (MR)
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