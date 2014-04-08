Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Nisan 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Sigma
Sigma 50mm F/1.4 DG HSM Art için ilk inceleme SLRgear’dan geldi
Sigma'nın geçtiğimiz dönemde tanıttığı Art serisi yeni lensi 50mm F1.4 DG HSM, bilindiği üzere APS-C sensörlü Canon, Nikon, Pentax, Sigma ve Sony fotoğraf makineleriyle kullanılabiliyor ve sunduğu sabit odak uzaklığı ile diyafram değeriyle porte çekimleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. Dahili görüntü sabitleme teknolojisi bulunmayan 50mm F1.4 DG HSM, 470 gram ağırlığa, otomatik netleme motoruna ve eskiye oranla çok daha iyi bir optik performansa sahip. SLRgear tarafından yayınlanan ilk incelemesinde oldukça beğenilen ve tahmini (Resmi açıklama 11 Nisan) 1700$ fiyat etiketiyle fiyat-performans değeri açısından üst düzey bir seçenek oluşturan lens, yapılan Nikon 58mm f/1.4G AF-S Nikkor, Canon 50mm f/1.2L USM ve Sony FE 55mm f/1.8 ZA Carl Zeiss Sonnar T* karşılaştırmasından da galip ayrılmayı başarmış durumda. Yayınlanan incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
Sony
Nauticam, Sony A5000 için geliştirdiği su altı haznesini duyurdu
Fotoğraf makineleriyle su altı yaşamını görüntülemek isteyen Sony A5000 sahipleri için yeni geliştirdiği su altı haznesini duyuran Nauticam, tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz aynasız fotoğraf makinesini yaklaşık 100 metre su altı derinliğine indirebiliyor ve 800 gram ağırlığıyla nispeten rahat taşınabiliyor. Makinenin LCD ekranına ve hemen hemen bütün butonları aktif erişim imkanı veren 169mm x 74mm x 127mm’lik hazne, alüminyum malzeme kalitesiyle de maksimum koruma sağlayabiliyor. 1 Mayıs tarihinde 1350$ fiyat etiketiyle satışına başlanacak NA-A5000’nin ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
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Tam kare gövde fiyatına lens.