Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "8 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Panasonic





Panasonic’in 4K video çekebilen Lumix GH 4K kamerası CES 2014 fuarında görüntülendi

Panasonic’in uzun zamandır konuşulan ve 4K video çekimiyle öne çıkan kamerası Lumix GH 4K, CES 2014 fuarında ilk kez görüntülendi ve bu sayede çıkacağı kesinleşmiş oldu. Prototip olduğu belirtilen kamera, gövde yapısı ve tasarımsal olarak Panasonic’ten alışılagelmiş bir çizgiyle geliyor. Lensleri de değiştirilebilen model, büyük ihtimal 16MP sensöre, OLED ekrana, 1/8000 perde hızına, 4:2:2 10/8bit çıkışa ve 3G-SDI ile XLR adaptör desteklerine sahip olacak. MFT sistem fotoğraf makinesi Şubat ayında 2000$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.









Nikon





Nikon’un yeni DSLR fotoğraf makinesi D3300 ile çekilmiş örnek fotoğraflar yayınladı

Nikon’un dün D3200 yerine duyurduğu yeni fotoğraf makinesi D3300 ile çekilmiş resmi örnek fotoğraf yayınlandı. Teknik olarak karşımıza çok daha keskin görüntüler sağlayabilen AA filtresi olmayan yeni 24.2 MP CMOS sensör, hızlı Expeed 4 görüntü işlemcisi, maksimum 25,600 ISO aralığı, Full HD video 60 fps video çekim kapasitesi ve saniyede 5 kare seri çekim hızı gibi detaylarla gelen modelin yapabildiklerini buradan görebilirsiniz.



