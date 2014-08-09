Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ağustos 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Olympus





Olympus PEN E-PL7 aynasız fotoğraf makinesi 30 Ağustos tarihinde duyurulacak

Olympus’un şimdiye kadar öğrenilen teknik detayları aşağıda yer alan yeni aynasız fotoğraf makinesi PEN E-PL7, Olympus Japonya’nın yayınladığı bilgi doğrultusunda 30 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurulacak. Firmanın E-PL7 yanında ayrıca yeni Pro serisi zoom ve sabit odak uzaklıklı lensler de tanıtması bekleniyor.





16MP Live MOS sensör

ISO 100 ayarı

TruePic VII görüntü işlemcisi

81 AF noktası

Saniyede 8 kare seri çekim

3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran

3 eksenli görüntü sabitleme sistemi

Yeni filtreler

Dahili Wi-Fi

Yeni akıllı telefon uygulaması

115 x 67x 39mm boyut

357 gram ağırlık

SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği

Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği









Sony





Beklenen Sony RX2, A7r ile aynı sensörü paylaşabilir

Sony’nin 35mm F/1.8 Zeiss lens ve kavisli sensör teknolojisi ile gelmesi beklenen yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX2, SonyAlphaRumors’un verdiği son bilgilere göre A7r bünyesinde de kullanılan 36MP çözünürlüğündeki düz tam kare sensör ve 35-70mm F/2.8 kompakt zoom lensle kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Kavisli sensör için zoom lens geliştirmenin çok zor olduğunu belirten site, düz sensör tercihinin altında bu zorluğun yatabileceğini düşünüyor.



