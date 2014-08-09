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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Olympus

Olympus PEN E-PL7 aynasız fotoğraf makinesi 30 Ağustos tarihinde duyurulacak
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Olympus’un şimdiye kadar öğrenilen teknik detayları aşağıda yer alan yeni aynasız fotoğraf makinesi PEN E-PL7, Olympus Japonya’nın yayınladığı bilgi doğrultusunda 30 Ağustos tarihinde resmi olarak duyurulacak. Firmanın E-PL7 yanında ayrıca yeni Pro serisi zoom ve sabit odak uzaklıklı lensler de tanıtması bekleniyor.

  • 16MP Live MOS sensör
  • ISO 100 ayarı
  • TruePic VII görüntü işlemcisi
  • 81 AF noktası
  • Saniyede 8 kare seri çekim
  • 3-inç. 1.040 milyon nokta LCD ekran
  • 3 eksenli görüntü sabitleme sistemi
  • Yeni filtreler
  • Dahili Wi-Fi
  • Yeni akıllı telefon uygulaması
  • 115 x 67x 39mm boyut
  • 357 gram ağırlık
  • SDHC, SDXC (UHS-I) hafıza kartı desteği
  • Gümüş, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği

Not: Görsel temsilidir. (43r)

Sony

Beklenen Sony RX2, A7r ile aynı sensörü paylaşabilir
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony’nin 35mm F/1.8 Zeiss lens ve kavisli sensör teknolojisi ile gelmesi beklenen yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi RX2, SonyAlphaRumors’un verdiği son bilgilere göre A7r bünyesinde de kullanılan 36MP çözünürlüğündeki düz tam kare sensör ve 35-70mm F/2.8 kompakt zoom lensle kullanıcıların beğenisine sunulabilir. Kavisli sensör için zoom lens geliştirmenin çok zor olduğunu belirten site, düz sensör tercihinin altında bu zorluğun yatabileceğini düşünüyor.


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amatorfoto 4 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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MrKemal17 4 yıl
Kavisli sensör ile gelmeli RX2, gerekirse geç gelsin ama yeni teknolojiyi barındırsın.
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aspirin_00 4 yıl
canon eos m3 bekliyorum
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webislander 4 yıl aspirin_00
Türkiyeye daha m2 gelemedi m3 ne zaman çıkacak ta gelecek şüpheli
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