Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Nisan 2014"

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Nikon
Nikon Coolpix P700 kompakt fotoğraf makinesinin teknik detayları ortaya çıktı
Kompakt fotoğraf makinesi pazarına yönelik çalışmalarına devam eden Nikon, gelen son bilgilere göre kendisinden beklenen P8000 yanında P700 modelini de kısa zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni fotoğraf makinesinin NikonRumors tarafından elde edilen teknik detayları ise şu şekilde;
- 24-2000mm F/3.5-8.5 lens
- Magnezyum gövde yapısı ve büyük tutma bölümü
- 1.3 KG gibi yüksek ağırlık değeri
- 3.5-inç LCD ekran
- Aptina üretimi 1-inç sensör
- Expeed 4 görüntü işlemcisi
Şimdilik %100 oranında kesin bilgilerin bulunmadığı üst seviye Coolpix fotoğraf makinesi P700, tahminler doğu çıkarsa Mayıs ayında satışa sunulacak.
Not: Görsel temsilidir. / (NR)
Canon
PhotographyBlog, Canon EOS 1200D incelemesini yayınladı
Sektörün önemli internet sitelerinden PhotographyBlog, bu sefer Canon’un giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1200D’yi masaya yatırdı. Tüm ayrıntıların burada değindiğimiz modeli yerine geldiği EOS 1100D’ye oranla beğenen ve ciddi oranda tavsiye eden site, makineye tasarım, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 5 üzerinde 4.5 puan, genel özellikler ve görüntü kalitesi açısında ise 4 puan vermeyi uygun görmüş durumda. Örnek çekimlerin yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.
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Hiç olmazsa gerçek bir kompakt makine fotosu koyun da, bilmeyen de anlasın, ''Buna benziyor demek ki'' desin.
Haberdeki fotoğraf P600, haberde anlatılan makine P700. Sen PX000 fotoğrafı vermişsin.
Düzeltme bir 0 eksik görmüşüm bu 24-200 değil 24-2000. Sony çok iyi yorumlar alıyordu ama biraz daha keşke zoom'u olsa deniyordu. Bu bayağo bayağı ileri götürmüş olayı. Sonuçta çıkacak makineyi merakla bekliyorum.
Sonuçta cep telefonları giriş seviyesini bitirdi, bu tür yenilikler ile yeni müşteri çekmeleri lazım. Cep telefonlarının rekabeti kızıştırması iyi oldu.
Evet gerçekten ilginç detaylar yayınladı NikonRumors. Özellikle 1.3 KG çok mantıklı gelmiyor ama bakalım Nikon'un ne yapacağı belli olmaz