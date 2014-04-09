Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Nisan 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Nikon





Nikon Coolpix P700 kompakt fotoğraf makinesinin teknik detayları ortaya çıktı

Kompakt fotoğraf makinesi pazarına yönelik çalışmalarına devam eden Nikon, gelen son bilgilere göre kendisinden beklenen P8000 yanında P700 modelini de kısa zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni fotoğraf makinesinin NikonRumors tarafından elde edilen teknik detayları ise şu şekilde;





24-2000mm F/3.5-8.5 lens

Magnezyum gövde yapısı ve büyük tutma bölümü

1.3 KG gibi yüksek ağırlık değeri

3.5-inç LCD ekran

Aptina üretimi 1-inç sensör

Expeed 4 görüntü işlemcisi





Şimdilik %100 oranında kesin bilgilerin bulunmadığı üst seviye Coolpix fotoğraf makinesi P700, tahminler doğu çıkarsa Mayıs ayında satışa sunulacak.













Canon





PhotographyBlog, Canon EOS 1200D incelemesini yayınladı

Sektörün önemli internet sitelerinden PhotographyBlog, bu sefer Canon’un giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1200D’yi masaya yatırdı. Tüm ayrıntıların burada değindiğimiz modeli yerine geldiği EOS 1100D’ye oranla beğenen ve ciddi oranda tavsiye eden site, makineye tasarım, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 5 üzerinde 4.5 puan, genel özellikler ve görüntü kalitesi açısında ise 4 puan vermeyi uygun görmüş durumda. Örnek çekimlerin yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.



