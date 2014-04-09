Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "9 Nisan 2014"

5 yıl
446
1
9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Nikon

Nikon Coolpix P700 kompakt fotoğraf makinesinin teknik detayları ortaya çıktı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kompakt fotoğraf makinesi pazarına yönelik çalışmalarına devam eden Nikon, gelen son bilgilere göre kendisinden beklenen P8000 yanında P700 modelini de kısa zaman içerisinde kullanıcıların beğenisine sunacak. Bu yeni fotoğraf makinesinin NikonRumors tarafından elde edilen teknik detayları ise şu şekilde;

  • 24-2000mm F/3.5-8.5 lens
  • Magnezyum gövde yapısı ve büyük tutma bölümü
  • 1.3 KG gibi yüksek ağırlık değeri
  • 3.5-inç LCD ekran
  • Aptina üretimi 1-inç sensör
  • Expeed 4 görüntü işlemcisi

Şimdilik %100 oranında kesin bilgilerin bulunmadığı üst seviye Coolpix fotoğraf makinesi P700, tahminler doğu çıkarsa Mayıs ayında satışa sunulacak.

Not: Görsel temsilidir. / (NR)


Canon

PhotographyBlog, Canon EOS 1200D incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sektörün önemli internet sitelerinden PhotographyBlog, bu sefer Canon’un giriş seviyesi yeni DSLR fotoğraf makinesi EOS 1200D’yi masaya yatırdı. Tüm ayrıntıların burada değindiğimiz modeli yerine geldiği EOS 1100D’ye oranla beğenen ve ciddi oranda tavsiye eden site, makineye tasarım, kullanım kolaylığı ve fiyat-performans oranı açısından 5 üzerinde 4.5 puan, genel özellikler ve görüntü kalitesi açısında ise 4 puan vermeyi uygun görmüş durumda. Örnek çekimlerin yer aldığı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
draconist 5 yıl
Kompakt makine haberi verip, temsili foto yerine neden Bridge ya da Dslr-like denilen makine fotosu koyuyorsunuz.


Hiç olmazsa gerçek bir kompakt makine fotosu koyun da, bilmeyen de anlasın, ''Buna benziyor demek ki'' desin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 5 yıl
F 8.5 la artık ne çekilecekse?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturert 5 yıl draconist
draconist
Kompakt makine haberi verip, temsili foto yerine neden Bridge ya da Dslr-like denilen makine fotosu koyuyorsunuz.


Hiç olmazsa gerçek bir kompakt makine fotosu koyun da, bilmeyen de anlasın, ''Buna benziyor demek ki'' desin.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Haberdeki fotoğraf P600, haberde anlatılan makine P700. Sen PX000 fotoğrafı vermişsin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinoka 5 yıl
Pek anlamam fotoğraf makinelerinden ama bu Sony'nin RX10 modeline mi rakip olarak çıkacak, o da 1 inç sensor ve benzer zoom bir lense sahip. Ama o 1kg nin bayağı altında.

Düzeltme bir 0 eksik görmüşüm bu 24-200 değil 24-2000. Sony çok iyi yorumlar alıyordu ama biraz daha keşke zoom'u olsa deniyordu. Bu bayağo bayağı ileri götürmüş olayı. Sonuçta çıkacak makineyi merakla bekliyorum.

Sonuçta cep telefonları giriş seviyesini bitirdi, bu tür yenilikler ile yeni müşteri çekmeleri lazım. Cep telefonlarının rekabeti kızıştırması iyi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 5 yıl
P700 un hangi fiyat araliginda gelecegi belli mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesincır 5 yıl
P700 ün 1" sensörle birlikte 24-2000mm lense sahip olması imkansız gibi. Yani devasa bir lens olmalı. Hiç mümkün gelmedi bana. Gerçi 1.3 kg ağırlıkla acaba sonunda delirdiler mi dedirtiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl mesincır
mesincır

P700 ün 1" sensörle birlikte 24-2000mm lense sahip olması imkansız gibi. Yani devasa bir lens olmalı. Hiç mümkün gelmedi bana. Gerçi 1.3 kg ağırlıkla acaba sonunda delirdiler mi dedirtiyor.

Evet gerçekten ilginç detaylar yayınladı NikonRumors. Özellikle 1.3 KG çok mantıklı gelmiyor ama bakalım Nikon'un ne yapacağı belli olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmax50 5 yıl
1" sensör ve 24-20000mm lens harika olur. İşte şimdi gerçek bir zoom makinasu gelebilir. Öncekiler gibi yüksek zoom yapıp çamur gibi çekmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 video inceleme "Ekran kartı dünyasının yeni kralı sahnede" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim