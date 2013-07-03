Fotoğraflar üzerinden farklı tasarımlar yapmak isteyenlere özel uygulama: Rhonna Designs

Apple'ın iPhone ve iPad modelleri ile uyumlu olarak Rhonna Farrer tarafından geliştirilen Rhonna Designs uygulaması, fotoğraflar üzerinden farklı tasarımlar yapılmasına imkan verebiliyor.

Oldukça sade bir ara yüz ile hazırlanan Rhonna Designs, içerisinde yer alan farklı maskeleme seçenekleri, fotoğraf üzerine yazı ekleme özelliği, birçok arka fon, çerçeve seçenekleri ve filtreler ile çekilen fotoğrafların çok daha farklı bir yapıya bürünmesini sağlayabiliyor.

Apple App Store üzerinden 3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Rhonna Designs uygulaması hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id667819594?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_0AF1F1CE-11AA-499C-ACE2-B83509CF46ED_