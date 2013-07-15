Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi





2011 yılının en iyi fotoğraf uygulaması seçilen ve 2 milyondan fazla indirilen Halftone uygulamasının yeni versiyonu Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi.

Juicy Bits tarafından geliştirilen Halftone 2, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 1.0.2 sürümüyle uygulama içi satın almak işlemlerinin tamamen ortadan kaldırıldığı uygulama, ayrıca ayarlar panelinden link ekleme seçeneğine, çok sayfalı PDF ve CBZ aktarımlarında kararlılık artışlarına, yeni ilerleme göstergesine, kullanıcılara yardımcı olabilecek örnek tasarım sayfasına ve çok sayıda hatanın çözümüne kavuşmuş durumda.

Daha önce kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Halftone 2, artık 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor ve iOS 6.0 üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Uygulamaya Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/gb/app/halftone-2/id603139024?mt=8