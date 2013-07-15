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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi

5 yıl
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7
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi

2011 yılının en iyi fotoğraf uygulaması seçilen ve 2 milyondan fazla indirilen Halftone uygulamasının yeni versiyonu Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi.
Juicy Bits tarafından geliştirilen Halftone 2, kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda 1.0.2 sürümüyle uygulama içi satın almak işlemlerinin tamamen ortadan kaldırıldığı uygulama, ayrıca ayarlar panelinden link ekleme seçeneğine, çok sayfalı PDF ve CBZ aktarımlarında kararlılık artışlarına, yeni ilerleme göstergesine, kullanıcılara yardımcı olabilecek örnek tasarım sayfasına ve çok sayıda hatanın çözümüne kavuşmuş durumda.
Daha önce kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Halftone 2, artık 6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor ve iOS 6.0 üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Uygulamaya Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.
 
Fotoğrafları çizgi romana çeviren uygulama Halftone 2, 1.0.2 sürümüne güncellendi

https://itunes.apple.com/gb/app/halftone-2/id603139024?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bender B. Rodriquez 5 yıl
Bisey yazcaktimda utandim simdi :(
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AndaCakan 5 yıl
beleşti bu paralı yapmışlar
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divan 5 yıl
koca forumda şu uygulamayı kullanan kullanıcı sayısı 3 ya da 5 falandır ellam.
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Konungariket Sverige 5 yıl
bizimkiler caps yapmak için kullanır bunu
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