Fotoğrafları çizgiler ile süsleyebilen LoryStripes, iPad desteğine kavuştu

İlk olarak iOS 6 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak Pixite adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması LoryStripes, yayınlanan 1.1 güncellemesi ile iPad modellerine de destek vermeye başladı.





Cihazların içerisinde yer alan fotoğrafların üzerine 40 farklı şerit ekleyebilen LoryStripes, ayrıca bünyesinde 120 hazır şablon barındırıyor ve 62 farklı renk, 9 farklı gölgeleme ile şeffaflık ayarları sunabiliyor. Şeritlerin yönlerinin ve boyutlarının değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, hazırlanan içerikleri Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Ayrıca ilham alınması için diğer kişilerin hazırladığı fotoğrafları gösteren özel bir bölüme sahip olan LoryStripes, katmanlı çalışma ve 1.1 güncellemesiyle de iPad desteklerini kullanıcılarına sunuyor. Son güncelleme ayrıca bazı hataları çözümleri de içeriyor.





3,59 TL fiyat etiketiyle satılan LoryStripes fotoğraf düzenleme uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id724803163?mt=8