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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafları çizgiler ile süsleyebilen LoryStripes indirime girdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafları çizgiler ile süsleyebilen LoryStripes indirime girdi
İlk olarak iOS 6 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak Pixite adlı geliştirici tarafından hazırlanan ve daha sonra iPad desteği kazanan fotoğraf uygulaması LoryStripes, artık daha ucuza elde edilebiliyor.

Cihazların içerisinde yer alan fotoğrafların üzerine 40 farklı şerit ekleyebilen LoryStripes, ayrıca bünyesinde 120 hazır şablon barındırıyor ve 62 farklı renk, 9 farklı gölgeleme ile şeffaflık ayarları sunabiliyor. Şeritlerin yönlerinin ve boyutlarının değiştirilmesine de imkan tanıyan uygulama, hazırlanan içerikleri Instagram, Facebook veya Twitter gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Ayrıca ilham alınması için diğer kişilerin hazırladığı fotoğrafları gösteren özel bir bölüme sahip olan LoryStripes, katmanlı çalışma özelliğini de bünyesinde barındırıyor.

Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan LoryStripes, an itibariyle buradan 1,99 TL'ye elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id724803163?mt=8 Yorum Yaz
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matmuhendisi 5 yıl
Androidede bekleriz :)
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