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Foursquare, konum tabanlı yeni hizmetini duyurdu

Konum tabanlı sosyal ağ olan Foursquare, Pilgrim adını verdiği konum tabanlı yeni teknolojisi ile kullanıcılara, ilk kez gittiği yerler hakkında ipuçları verecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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Foursquare, konum tabanlı yeni hizmetini duyurdu
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Faaliyete başladığı 2009 yılından bugüne kadar bize bulunduğumuz yerleri soran ve karşılığını milyarlarca check-in ile alan Foursquare artık sadece gittiğimiz yerleri sormakla kalmayacak, ilk defa bulunduğumuz noktalar için bizlere ipuçları da sunacak. Foursquare tarafından geliştirilen ve Pilgrim adı verilen konum tabanlı hizmet, 2017’nin başlarından beri hem Foursquare’in hem de Swarm’ın arka planında test ediliyordu. Test süreci tamamlanan bu hizmet artık bütün kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Konuma dayalı ipuçları veren ve önerilerde bulunan bir servis olarak nitelendirebileceğimiz Pilgrim, kullanıcıların gittikleri ülke, şehir veya mekan için (ilk kez gitmiş olsalar bile) daha önce orada bulanan kişilerin deneyimlerinden yararlanarak bazı tavsiyelerde bulunuyor. Konum sayesinde kullanıcının bulunduğu yeri algılayan ve o yere ait önerileri otomatik olarak (uygulamayı açma gereksinimi duymaksızın) bildirim şeklinde paylaşan Pilgrim; ayrıca yakınlardaki indirimleri, etkinlikleri ve kullanıcıların ilgisini çekebilecek diğer şeyleri de bildirim olarak paylaşıyor.

Aslında Pilgrim, Foursquare yöneticilerinin uzun süredir üzerinde kafa yorduğu ‘’telefona dokunmadan check-in yapma’’ düşüncesinin vücut bulmuş hali. Foursquare’in lisansını da aldığı konum bilgisi üzerinden bildirim gönderme hizmeti şu an Capital One, SnipSnap ve TouchTunes gibi uygulamalar tarafından halen test ediliyor. Foursquare’in henüz bir bedel biçmediği Pilgrim teknolojisinin, kısa bir süre sonra başta sosyal ağlar olmak üzere pek çok uygulama tarafından kullanılması bekleniyor.


https://www.engadget.com/2017/03/01/foursquare-lets-other-apps-use-its-core-location-tech/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 2 yıl
kullanan kaldı mı ki...
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sniper23 2 yıl
"Kendini ifşa" tabanlı.
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