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Netflix, düşük bağlantı hızına rağmen kaliteli yayın yapmanın yolunu buldu

Netflix, düşük bağlantı hızına sahip olan kullanıcılarının bile yüksek kaliteli yayınlar izleyebilmesini mümkün kılan bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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36
Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Netflix, düşük bağlantı hızına rağmen kaliteli yayın yapmanın yolunu buldu
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İnternetin en popüler yayın platformlarından birisi olan Netflix, en düşük bağlantı hızlarında bile yüksek kaliteli yayın yapabilmesinin sırrını açıkladı. Netflix’in ürün yeniliği başkan yardımcısı olan Todd Yellin, verdiği röportajda yüksek video kalitesinin sırrının kodlamada gizli olduğunu açıkladı.

Video kalitesinin Netflix için çok önemli olduğundan ve yüksek kaliteli yayınlar yapabilmek adına çok çalıştıklarından bahseden Yellin, Google tarafından geliştirilen VP9 formatı sayesinde düşük bağlantı hızlarında bile kaliteli yayın yapabildiklerini dile getirdi.

Yellin’in söylediğine göre Netflix, VP9’u kullanarak videolardaki durgun sahneleri, hareketli sahnelerden daha az veri kullanacak şekilde ayarlamayı başarıyor. Bu önemli ayar, başta Bojack Horseman gibi animasyon türündeki yapımlar bulunmak üzere birçok yapımın düşük bağlantı hızlarında bile sorunsuz bir şekilde izlenebilmesini mümkün kılıyor.

VP9 nasıl çalışıyor?

Netflix’te görevli olan bilim insanı Ioannis Katsavounidis, VP9 formatının gereksiz yere veri harcamamasından ötürü başarılı olduğunu düşünüyor. Katsavounidis’in söylediğine göre, Netflix’te bulunan filmler genellikle 10 farklı kod aşamasına sahip. Bu kod aşamaları, o sırada indirilen sahnenin karmaşıklığına göre yeniden belirleniyor ve videonun kalitesinin değişmesiyle veri kullanımı ayarlanabiliyor. Değişim, izleyen kişinin fark edemeyeceği seviyede gerçekleşiyor. Yani izleyen hiçbir şey fark etmese bile videonun kalitesi azalmış ve daha az veri kullanılmış oluyor.

Yellin, geliştirdikleri özel bir algoritma sayesinde hangi sahnede kalitenin düşürüleceğine ve hangi sahnede artırılacağına otomatik olarak karar verildiğini dile getirdi.


https://www.engadget.com/2017/03/01/netflix-mobile-good-video-bad-connection/ Yorum Yaz
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Xtrud 2 yıl en beğenilen
" Netflix, düşük bağlantı hızına sahip olan kullanıcılarının bile yüksek kaliteli yayınlar izleyebilmesini mümkün kılan bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. "
" Google tarafından geliştirilen VP9 formatı sayesinde düşük bağlantı hızlarında bile kaliteli yayın yapabildiklerini dile getirdi."
???
" Netflix, düşük bağlantı hızına sahip olan kullanıcılarının bile yüksek kaliteli yayınlar izleyebilmesini mümkün kılan bir teknoloji geliştirdiğini duyurdu. "
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1 Yanıt Yanıtla +87
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soneday 2 yıl
TürkTelekom bunu beğendi
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wrisked 2 yıl
O da bir şey mi? Türk Telekom senelerdir yüksek bağlantı hızında bile düşük kaliteli yayın izletmenin yolunu bulmuş ve uyguluyor.
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SAYKOOO14 2 yıl
Netflix Türkiye içerikleri kısitli ayrıca ps4 uygulamasında sıkıntılar ile karşılaşıyorum normalde bağlantıda sıkıntı olmamasına rağmen hız testinde 0 gösteriyor bunları kendilerine ilettigimde kusur u başkasına yıkmaya çalışıyorlar aynı sorun pc de olmuyor ilginçtir ki
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majestiktk 2 yıl
Bende 2 aydır Netflix kullanıyorum Philips marka TV'Den direk TV üzerinden bağlanarak. Gerçekten yazıda yazılan gibi. AKK 100 Gb'ı geçince 3 Mps'ye düşüyor hızım. Normal internetten veya KODİ den izlerken yayında donmalar oluyor fakat Netflix te UHD videolar hiç takılmadan izleyebiliyorum. Adamlar gerçekten çok iyi. Geçen ay kotam 200 GB'ı geçti netflix sayesinde. ama hız düşmesini hissetmedim. Birde Buffer süresi 5 dk felan değil, 2-3 sn. sonra yüksek kalite takılmadan izleyin. Denemesi bedava.
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Pcoyuncy 2 yıl
Behzat Ç gelmiş bu arada
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revere 2 yıl
muhtemelen 5 dakika boyunca buffer yapacak ve yayın ondan sonra başlayacak.
böylece siz bir yere gelene kadar düşük hıza göre yüksek kalite film izlemiş olabileceksiniz.
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benonur 2 yıl
bu haber sonrası akk sonrası hız 1mb olur artık
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shadowtr 2 yıl
Arkadaşlar bakanımız da bunu dile getirmişti inanmamıştınız. Yeterince beklerseniz 3 mbitle 4K hatta 8-10 k yayınları bile izleyebilirsiniz.
Durağan görüntüde pikselleri hiç değiştirmiyoruz arkadan ses geliyor sadece. Hem adamın ağız hareketlerini görseniz neeee görmeseniz nee...
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Batuist 2 yıl
Reklamları dinlediniz.
şimdi sıra hava durumu...
Yav arkadaş.. Azıcık uyanık olun.. Bu bağlantı hızınız düşük olsa bile kotanız dolup hızınız 3Mbite düşse bile bizi izleyin tercih edin kotanızın bitmesinden korkmayın, biz size yine güzel görüntü sunarız demenin farklı , algı yönetimine konu olmuş şeklidir bu.. Uyanık olun millet.. okuduğunuz herşey haber değil...
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gxhero 2 yıl
İşte bunun haberini yapmamanız gerek şimdi Türk Telekom bu haberi alınca yapacağı ilk iş bizim bağlantımızı nasıl daha fazla dar boğaza sokup delirene kadar kullanıcıyı s..sekte tasmanın elimizde olduğunu anlasalar diye sadist hesaplar yapmaya başlayan bir şirket bu insanlar bu kafadaki kişiler tıpkı başımızdakiler gibi yolunu bulmuşlar suyu yavaş ısıtmak misali kurbağayı usul usul s..iyorlar!
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MarlonJD 2 yıl
Yıllardir neden VP9 veya x256 kullabmiyorlar diye isyanlardaydim 300 mb a 40 dakikalik 1080p video mümkünken neden daha fazlasi di mi...
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s_mail 2 yıl
Başlık diyor ankara içerik diyor seninki benden kara... alakasız.
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