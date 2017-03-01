Netflix, düşük bağlantı hızına rağmen kaliteli yayın yapmanın yolunu buldu

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İnternetin en popüler yayın platformlarından birisi olan Netflix, en düşük bağlantı hızlarında bile yüksek kaliteli yayın yapabilmesinin sırrını açıkladı. Netflix’in ürün yeniliği başkan yardımcısı olan Todd Yellin, verdiği röportajda yüksek video kalitesinin sırrının kodlamada gizli olduğunu açıkladı.

Video kalitesinin Netflix için çok önemli olduğundan ve yüksek kaliteli yayınlar yapabilmek adına çok çalıştıklarından bahseden Yellin, Google tarafından geliştirilen VP9 formatı sayesinde düşük bağlantı hızlarında bile kaliteli yayın yapabildiklerini dile getirdi.

Yellin’in söylediğine göre Netflix, VP9’u kullanarak videolardaki durgun sahneleri, hareketli sahnelerden daha az veri kullanacak şekilde ayarlamayı başarıyor. Bu önemli ayar, başta Bojack Horseman gibi animasyon türündeki yapımlar bulunmak üzere birçok yapımın düşük bağlantı hızlarında bile sorunsuz bir şekilde izlenebilmesini mümkün kılıyor.

VP9 nasıl çalışıyor?

Netflix’te görevli olan bilim insanı Ioannis Katsavounidis, VP9 formatının gereksiz yere veri harcamamasından ötürü başarılı olduğunu düşünüyor. Katsavounidis’in söylediğine göre, Netflix’te bulunan filmler genellikle 10 farklı kod aşamasına sahip. Bu kod aşamaları, o sırada indirilen sahnenin karmaşıklığına göre yeniden belirleniyor ve videonun kalitesinin değişmesiyle veri kullanımı ayarlanabiliyor. Değişim, izleyen kişinin fark edemeyeceği seviyede gerçekleşiyor. Yani izleyen hiçbir şey fark etmese bile videonun kalitesi azalmış ve daha az veri kullanılmış oluyor.

Yellin, geliştirdikleri özel bir algoritma sayesinde hangi sahnede kalitenin düşürüleceğine ve hangi sahnede artırılacağına otomatik olarak karar verildiğini dile getirdi.

https://www.engadget.com/2017/03/01/netflix-mobile-good-video-bad-connection/