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"Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlıyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Son dönemde sıkça duymaya başladığımız 7.nesil iPhone'un haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2013'de lanse edileceğiyle ilgili iddia güç kazanmaya devam ediyor.Macotakara sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlamak üzere.

Macotakara sitesi 7.nesil iPhone'un, iPhone 5'le aynı üretim hatlarında üretileceğini belirtirken; üretimin seri mi yoksa pilot mu olduğuyla ilgiliyse herhangi bir detay vermedi. Bu haberin yanı sıra Japonya'nın en büyük operatörü olan ve bugüne kadar iPhone satışı yapmayan NTT DoCoMo'nun 2013 Sonbaharı için Android telefon siparişlerini azalttığını ifade eden Macotakara, bu durumun 7.nesil iPhone için yapılmış bir hamle olabileceğini belirtti.

Macotakara'nın paylaştığı bilgiyle paralel olarak Jefferies analistlerinden Peter Misek de ocak ayında yayınladığı raporunda Apple'ın 7.nesil iPhone'un üretimine Mart 2013'de başlayacağını iddia etmişti.

Hatılanacağı gibi dün KGI Securities analistlerinde Ming-Chi Kuo, kaleme aldığı son yazısında yeni iPhone'un haziran ayında tanıtılıp temmuz ayında satışa sunulacağını iddia etmişti. Kuo'ya göre yeni iPhone'un diğer "S" güncellemelerinde olduğu gibi, tasarım anlamında selefine göre bir farklılığı bulunmayacak, fakat telefon 28nm üretim prosesinden çıkan A7 işlemcisi, daha gelişmiş kamerası ve akıllı flaş sistemi ile parmak izi sensörü ile öne çıkacak.


http://appleinsider.com/articles/13/03/05/rumor-production-of-apples-iphone-5s-now-underway-at-foxconn Yorum Yaz
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kasim33 6 yıl
normalde android kullanan birisiyim ama iphone 5 in beyaz olanı çok hoşuma gitti tasarım olarak şarjı çok kötü ama bi gün yetmiyor
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The Tenth Doctor 6 yıl
Daha mı uzun olmuş bana mı öyle geliyor :D
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dost1984 6 yıl
iphone CAN dır ben bilmem eşim bilir oyunu androidde yok diye arkadaşlar kafayı yicek
şöyle bişey xbox 360 var ben oyunları bitiriyorum pc kullanıcıları çıkmasını bekliyor hesabı
verdiğim para sonuna kadar helal olsun iphone na
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londoner23 6 yıl
macotakara
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shadowtr 6 yıl dost1984
dost1984

iphone CAN dır ben bilmem eşim bilir oyunu androidde yok diye arkadaşlar kafayı yicek
şöyle bişey xbox 360 var ben oyunları bitiriyorum pc kullanıcıları çıkmasını bekliyor hesabı
verdiğim para sonuna kadar helal olsun iphone na

harbiden imrenilesi bir oyunmuş...

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Krauser ll 6 yıl dost1984
dost1984

iphone CAN dır ben bilmem eşim bilir oyunu androidde yok diye arkadaşlar kafayı yicek
şöyle bişey xbox 360 var ben oyunları bitiriyorum pc kullanıcıları çıkmasını bekliyor hesabı
verdiğim para sonuna kadar helal olsun iphone na




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Cankano 6 yıl
Telefon dedigin tek elle kullanilabilen bir cihazdir. Telefon dedigin 5 dk oynayip kapatabilecegin oyunlar oynamaktir. Gidip iphone 5 te gta vice city mi bitirecegiz ? Temple run subway surfers tarzi atistirmalik oyunlar oynamaktir.

Bunlar bir telefonun olmasi gereken ozellikleri ama siz telefon degil arama yapilabilen kucuk tabletlerden istiyor gibisiniz.
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engurlu 6 yıl
Siyah Beyaz TV ler yeniden uretiliyor deseler daha cok heyecanlanirdim..
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Extreme Victory 6 yıl
@engurlu artık gereksiz yorum yapmıyor deseler, heyecanlanmak bir yana fakire sadaka veririm.
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cengizhan1903 6 yıl
Bizde 6'yi bekleriz
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*GameOver* 6 yıl
Ekran 4.8 olmalı bence yada 2 model çıkartılıp mini ve geniş ekran olmalı iphoneu kaç kişi tek elle kullanıyor ki
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
Ekran 4.8 olmalı bence yada 2 model çıkartılıp mini ve geniş ekran olmalı iphoneu kaç kişi tek elle kullanıyor ki


Aynen I phone buyuk ekran cikarirsa simdikinin iki kati satar, I phonedan nefret eden bir samsungcu olarak bunu itiraf edeyim
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Zımparasız Pinokyo 6 yıl *GameOver*
*GameOver*
Ekran 4.8 olmalı bence yada 2 model çıkartılıp mini ve geniş ekran olmalı iphoneu kaç kişi tek elle kullanıyor ki


Otobüslerde ayakta günde 2 saat dolaşıyorum, o süre boyunca zorunlu olarak diğer zamanlarda kolayıma geldiği için tek el kullanıyorum. Note 2 kullanan arkadaşım tek elle mesajlaşamadığı için otobüste oradan oraya savruluyor
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eternity 6 yıl
Yine tuketim cilginligi tetiklenecek,baska aciklamasi yok..
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12 Angry Men 6 yıl
yine aynı tasarım yıne aynı ekran boyutuyla gelirse alınmamalı.
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Peynir Alti Suyu Tozu 6 yıl
12 Angry Men

yine aynı tasarım yıne aynı ekran boyutuyla gelirse alınmamalı.

zaten gelecek telefon 5s olacağından dolayı aynı boyutta kalacaktır ama 5 teki hatalar giderilmişse s serisi alınabilirliğini taşıyor.
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multiTYRT 6 yıl

12 Angry Men
yine aynı tasarım yıne aynı ekran boyutuyla gelirse alınmamalı.

Bütün iPhone'lerin S modeli bir önceki modeli ile aynıdır:
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Jül Sezar 6 yıl
12 Angry Men

yine aynı tasarım yıne aynı ekran boyutuyla gelirse alınmamalı.

Tamam reyis almıyoruz
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Cok iyi olmasin lan uzulurum :D
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