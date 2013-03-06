"Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlıyor"

Son dönemde sıkça duymaya başladığımız 7.nesil iPhone'un haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2013'de lanse edileceğiyle ilgili iddia güç kazanmaya devam ediyor.Macotakara sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlamak üzere.
Macotakara sitesi 7.nesil iPhone'un, iPhone 5'le aynı üretim hatlarında üretileceğini belirtirken; üretimin seri mi yoksa pilot mu olduğuyla ilgiliyse herhangi bir detay vermedi. Bu haberin yanı sıra Japonya'nın en büyük operatörü olan ve bugüne kadar iPhone satışı yapmayan NTT DoCoMo'nun 2013 Sonbaharı için Android telefon siparişlerini azalttığını ifade eden Macotakara, bu durumun 7.nesil iPhone için yapılmış bir hamle olabileceğini belirtti.
Macotakara'nın paylaştığı bilgiyle paralel olarak Jefferies analistlerinden Peter Misek de ocak ayında yayınladığı raporunda Apple'ın 7.nesil iPhone'un üretimine Mart 2013'de başlayacağını iddia etmişti.
Hatılanacağı gibi dün KGI Securities analistlerinde Ming-Chi Kuo, kaleme aldığı son yazısında yeni iPhone'un haziran ayında tanıtılıp temmuz ayında satışa sunulacağını iddia etmişti. Kuo'ya göre yeni iPhone'un diğer "S" güncellemelerinde olduğu gibi, tasarım anlamında selefine göre bir farklılığı bulunmayacak, fakat telefon 28nm üretim prosesinden çıkan A7 işlemcisi, daha gelişmiş kamerası ve akıllı flaş sistemi ile parmak izi sensörü ile öne çıkacak.
http://appleinsider.com/articles/13/03/05/rumor-production-of-apples-iphone-5s-now-underway-at-foxconn Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şöyle bişey xbox 360 var ben oyunları bitiriyorum pc kullanıcıları çıkmasını bekliyor hesabı
verdiğim para sonuna kadar helal olsun iphone na
harbiden imrenilesi bir oyunmuş...
Bunlar bir telefonun olmasi gereken ozellikleri ama siz telefon degil arama yapilabilen kucuk tabletlerden istiyor gibisiniz.
Aynen I phone buyuk ekran cikarirsa simdikinin iki kati satar, I phonedan nefret eden bir samsungcu olarak bunu itiraf edeyim
Otobüslerde ayakta günde 2 saat dolaşıyorum, o süre boyunca zorunlu olarak diğer zamanlarda kolayıma geldiği için tek el kullanıyorum. Note 2 kullanan arkadaşım tek elle mesajlaşamadığı için otobüste oradan oraya savruluyor
zaten gelecek telefon 5s olacağından dolayı aynı boyutta kalacaktır ama 5 teki hatalar giderilmişse s serisi alınabilirliğini taşıyor.
Bütün iPhone'lerin S modeli bir önceki modeli ile aynıdır:
Tamam reyis almıyoruz