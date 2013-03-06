"Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlıyor"

Son dönemde sıkça duymaya başladığımız 7.nesil iPhone'un haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2013'de lanse edileceğiyle ilgili iddia güç kazanmaya devam ediyor.Macotakara sitesinin kaynaklarından aldığı son bilgilere göre Foxconn, 7.nesil iPhone'un üretimine başlamak üzere.

Macotakara sitesi 7.nesil iPhone'un, iPhone 5'le aynı üretim hatlarında üretileceğini belirtirken; üretimin seri mi yoksa pilot mu olduğuyla ilgiliyse herhangi bir detay vermedi. Bu haberin yanı sıra Japonya'nın en büyük operatörü olan ve bugüne kadar iPhone satışı yapmayan NTT DoCoMo'nun 2013 Sonbaharı için Android telefon siparişlerini azalttığını ifade eden Macotakara, bu durumun 7.nesil iPhone için yapılmış bir hamle olabileceğini belirtti.

Macotakara'nın paylaştığı bilgiyle paralel olarak Jefferies analistlerinden Peter Misek de ocak ayında yayınladığı raporunda Apple'ın 7.nesil iPhone'un üretimine Mart 2013'de başlayacağını iddia etmişti.

Hatılanacağı gibi dün KGI Securities analistlerinde Ming-Chi Kuo, kaleme aldığı son yazısında yeni iPhone'un haziran ayında tanıtılıp temmuz ayında satışa sunulacağını iddia etmişti. Kuo'ya göre yeni iPhone'un diğer "S" güncellemelerinde olduğu gibi, tasarım anlamında selefine göre bir farklılığı bulunmayacak, fakat telefon 28nm üretim prosesinden çıkan A7 işlemcisi, daha gelişmiş kamerası ve akıllı flaş sistemi ile parmak izi sensörü ile öne çıkacak.

http://appleinsider.com/articles/13/03/05/rumor-production-of-apples-iphone-5s-now-underway-at-foxconn