1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL oluyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2025 yılı için yeniden değerleme oranı da bu ayın başlarında belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre GSM hat sahiplerinden her ay tahsil edilen Telsiz Kullanım Ücreti de önemli oranda yükselecek.

Telsiz Kullanım Ücreti 2025’te ne kadar oluyor?

2025 yılından itibaren aylık 14,94 TL olan Telsiz Kullanım Ücreti, yüzde 43,93 zamlanarak aylık 21,50 TL’ye yükselmiş olacak. Yıllık ücret ise 258 TL olacak. 2025 yılında buradan elde edilmesi öngörülen gelir beklentisi ise 15 milyar TL’nin üzerinde.

2020 : Aylık 2,85 TL

: Aylık 2,85 TL 2021 : Aylık 3,10 TL

: Aylık 3,10 TL 2022 : Aylık 4,23 TL

: Aylık 4,23 TL 2023 : Aylık 9,43 TL

: Aylık 9,43 TL 2024 : Aylık 14,94 TL

: Aylık 14,94 TL 2025: Aylık 21,50 TL

Mobil terminal telsiz ücreti uygulaması esasında ilk olarak 2013 yılında başlamıştı. Mobil Terminal Telsiz Kullanım Ücreti, BTHK adına GSM operatörleri tarafından tüm aktif abonelerden tahsil ediliyor. Operatörler bu tutarı tek seferde kullanıcılar adına ödüyor. Kullanıcılar ise bu tutarı 12 eşit taksit halinde operatörlere ödüyor.

1986 yılına uzanıyor

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Her ne kadar Telsiz Kullanım Ücreti bir harç olarak nitelendirilse de vergi uzmanı Ozan Bingöl, toplanan tutarın büyük bir kısmının hazineye aktarıldığını dolayısıyla bunun bir nevi vergi olduğunu söylüyor.

İlginç bir şekilde “Telsiz Kullanım Ücreti” ve “Telsiz Ruhsat Vergisi” bir zamanlar telsizlerden alınıyordu. 1986 yılında telsiz ücretlerine gelen yeni düzenleme ile Ulaştırma Bakanlığı, CB (Halk Bandı) telsizlerinin satışı ve alımıyla ilgili yeni esaslar belirlemişti. O tarihte CB (Halk Bandı) telsizini 1 Ocak 1986'dan itibaren alanlar, el telsizi için 10, sabit merkez telsizi için 20 ve araç telsizleri için 30 bin lira harç ödemesi kararlaştırılmıştı.

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1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti aylık 21,50 TL oluyor