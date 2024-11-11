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    1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL oluyor

    2025 yılı için yeniden değerleme oranı bu ayın başlarında açıklanmıştı. Buna göre GSM hat sahiplerinden her ay tahsil edilen Telsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL’ye yükseliyor.
    1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti aylık 21,50 TL oluyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2025 yılı için yeniden değerleme oranı da bu ayın başlarında belli olmuştu. Yapılan açıklamaya göre yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre GSM hat sahiplerinden her ay tahsil edilen Telsiz Kullanım Ücreti de önemli oranda yükselecek.

    Telsiz Kullanım Ücreti 2025’te ne kadar oluyor?

    2025 yılından itibaren aylık 14,94 TL olan Telsiz Kullanım Ücreti, yüzde 43,93 zamlanarak aylık 21,50 TL’ye yükselmiş olacak. Yıllık ücret ise 258 TL olacak. 2025 yılında buradan elde edilmesi öngörülen gelir beklentisi ise 15 milyar TL’nin üzerinde.

    • 2020: Aylık 2,85 TL
    • 2021: Aylık 3,10 TL
    • 2022: Aylık 4,23 TL
    • 2023: Aylık 9,43 TL
    • 2024: Aylık 14,94 TL
    • 2025: Aylık 21,50 TL

    Mobil terminal telsiz ücreti uygulaması esasında ilk olarak 2013 yılında başlamıştı. Mobil Terminal Telsiz Kullanım Ücreti, BTHK adına GSM operatörleri tarafından tüm aktif abonelerden tahsil ediliyor. Operatörler bu tutarı tek seferde kullanıcılar adına ödüyor. Kullanıcılar ise bu tutarı 12 eşit taksit halinde operatörlere ödüyor.

    1986 yılına uzanıyor

    1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti aylık 21,50 TL oluyor Tam Boyutta Gör

    Her ne kadar Telsiz Kullanım Ücreti bir harç olarak nitelendirilse de vergi uzmanı Ozan Bingöl, toplanan tutarın büyük bir kısmının hazineye aktarıldığını dolayısıyla bunun bir nevi vergi olduğunu söylüyor.

    İlginç bir şekilde “Telsiz Kullanım Ücreti” ve “Telsiz Ruhsat Vergisi” bir zamanlar telsizlerden alınıyordu. 1986 yılında telsiz ücretlerine gelen yeni düzenleme ile Ulaştırma Bakanlığı, CB (Halk Bandı) telsizlerinin satışı ve alımıyla ilgili yeni esaslar belirlemişti. O tarihte CB (Halk Bandı) telsizini 1 Ocak 1986'dan itibaren alanlar, el telsizi için 10, sabit merkez telsizi için 20 ve araç telsizleri için 30 bin lira harç ödemesi kararlaştırılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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