1986’ya uzanan harç: Telsiz Kullanım Ücreti, aylık 21,50 TL oluyor

Telsiz Kullanım Ücreti 2025’te ne kadar oluyor?
2025 yılından itibaren aylık 14,94 TL olan Telsiz Kullanım Ücreti, yüzde 43,93 zamlanarak aylık 21,50 TL’ye yükselmiş olacak. Yıllık ücret ise 258 TL olacak. 2025 yılında buradan elde edilmesi öngörülen gelir beklentisi ise 15 milyar TL’nin üzerinde.
- 2020: Aylık 2,85 TL
- 2021: Aylık 3,10 TL
- 2022: Aylık 4,23 TL
- 2023: Aylık 9,43 TL
- 2024: Aylık 14,94 TL
- 2025: Aylık 21,50 TL
Mobil terminal telsiz ücreti uygulaması esasında ilk olarak 2013 yılında başlamıştı. Mobil Terminal Telsiz Kullanım Ücreti, BTHK adına GSM operatörleri tarafından tüm aktif abonelerden tahsil ediliyor. Operatörler bu tutarı tek seferde kullanıcılar adına ödüyor. Kullanıcılar ise bu tutarı 12 eşit taksit halinde operatörlere ödüyor.
1986 yılına uzanıyor
Her ne kadar Telsiz Kullanım Ücreti bir harç olarak nitelendirilse de vergi uzmanı Ozan Bingöl, toplanan tutarın büyük bir kısmının hazineye aktarıldığını dolayısıyla bunun bir nevi vergi olduğunu söylüyor.
İlginç bir şekilde “Telsiz Kullanım Ücreti” ve “Telsiz Ruhsat Vergisi” bir zamanlar telsizlerden alınıyordu. 1986 yılında telsiz ücretlerine gelen yeni düzenleme ile Ulaştırma Bakanlığı, CB (Halk Bandı) telsizlerinin satışı ve alımıyla ilgili yeni esaslar belirlemişti. O tarihte CB (Halk Bandı) telsizini 1 Ocak 1986'dan itibaren alanlar, el telsizi için 10, sabit merkez telsizi için 20 ve araç telsizleri için 30 bin lira harç ödemesi kararlaştırılmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
63 Kişi Okuyor (37 Üye, 26 Misafir) 5 Masaüstü 58 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2347 kez okundu.
30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Haberleri, harç ve