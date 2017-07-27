Foxconn ABD'de üretim tesisi açacak

ABD Başkanı Donald Trump,başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren hem Amerikan şirketlerini hem de ABD'de ciddi pazar payına sahip olan yabancı şirketleri zorlamış ve bu şirketlerin üretim operasyonlarını ABD'de yapmasını istemişti. Bu şirketlerin başında gelen Apple, geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuruyla yerel üretimi desteklemek adına 1 milyar dolar değerinde bir fon başlattığını duyurmuş ve son olarak Donald Trump yaptığı açıklamayla Apple'ın ABD'de üç büyük üretim tesisi kuracağını açıklamıştı.





Trump'ın bu açıklamasından sadece bir gün sonra Apple'ın en büyük tedarikçisi Foxconn, ABD'de üretim tesisi kuracağını duyurdu. Foxconn'un kurucusu ve CEO'su olan Terry Gou, Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından üretim tesisine dair bilgileri paylaştı. İlk etapta 3000 çalışanın istihdam edilmesiyle birlikte operasyonlara başlayacak olan tesis Wisconsin eyaletinde, 1850 metrekarelik bir alana kurulacak. Foxconn tesise 3 yıl içinde 10 milyar dolar yatırım yapacak.





Sharp İçin LCD Paneller Üretilecek

Tabi hem Apple'ın hem de en büyük iPhone tedarikçisi olan Foxconn'un ABD'de üretim tesisleri açacak olması, iPhone üretiminin ABD'ye kayabileceği düşüncesini akıllara getiriyor ancak Foxconn'un açacağı tesiste TV üretici Sharp için LCD paneller üretilecek. Geçtiğimiz yıl Foxconn'un 3.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı Sharp için ABD pazarı oldukça önemli ve bu tesisle birlikte şirketin nakliye masraflarını azaltması bekleniyor.





Dünya çapında 1.3 milyon kişiyi istihdam eden Foxconn, Tayvan merkezli olmasına rağmen operasyonlarını büyük bir kısmını Çin'de sürdürüyor. Açılacak olan üretim tesisi aslında Foxconn için yeni bir fikir değil; şirket 2013 yılında 40 milyon dolarlık bir yatırım ile Pensilvanya'da bir üretim tesisi açmayı planlamıştı ancak daha sonra bu üretim tesisinden vazgeçmişti. Foxconn o tarihten beri ABD'de üretim tesisi açmak için araştırmalar yapıyordu.

https://www.theverge.com/2017/7/26/16034394/apple-iphone-manufacturing-foxconn-wisconsin-plant-donald-trump