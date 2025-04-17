Trump'ın ilk 100 günü, teknoloji dünyası içi hem fırsatlar hem belirsizlikler yarattı

Tam Boyutta Gör Bu yılın başında Beyaz Saray'a geri dönen Donald Trump, bu yeni dönemde 100. günü geride bıraktı. Daha ilk günden bir dizi kararname imzalayarak radikal değişiklikler yapan Trump, sonraki haftalarda da hız kesmedi. Bir yandan Çin ile ticaret savaşına giren, diğer yandan iklim odaklı politikaları rafa kaldıran Trump, bu ilk 100 günde teknoloji dünyası için dengeleri değiştirecek pek çok karara imza attı. Bu kararlardan bazıları Silikon Vadisi için yeni fırsatlar yaratırken, bazıları ise sektörü belirsizliğe sürükledi.

Hatırlarsanız teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Trump'ın yemin töreninde yan yana dizilmiş, bu yeni yönetimle iyi geçinme niyetinde olduklarını göstermişlerdi. Nitekim öyle de oldu. Seçim sürecinde kendisine karşı çalışan Google ve Meta gibi şirketlere karşı rövanşist bir yaklaşım sergilemeyen Donald Trump, aksine Amerikalı şirketleri güçlendirme odaklı bir politika izledi. Hatta Trump ile Silikon Vadisi arasındaki bu yakınlık tepki bile topladı; özellikle de Trump'ın Elon Musk ile olan yakınlığı. Ne var ki bu yakınlık teknoloji liderlerine umdukları kadar büyük bir nüfuz sağlamadı. Nitekim başta Elon Musk'ın Tesla'sı olmak üzere, pek çok teknoloji şirketi bugün Trump'ın öngörülemez kararları yüzünden belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Çin ile Girilen Ticaret Savaşı, Teknoloji Şirketlerinin Tedarik Zincirini Tehdit Ediyor

Tam Boyutta Gör Bu belirsizliğin en büyük müsebbibi, Trump döneminde artık tam anlamıyla başlamış olan ticaret savaşı. Bu savaşta gümrük vergisi tarifelerini başlıca silahı olarak kullanan Trump, ilk başta tüm dünyaya çevirdiği bu silahı, şu anda özel olarak Çin'e doğrultmuş durumda. Öyle ki Çin'den ABD'ye giden ürünlere uygulanan gümrük vergisi yüzde 145'e kadar çıktı. Donald Trump'ın hem Çin'i ekonomik olarak zayıflatmak hem de üretimi ABD'ye geri taşımak için attığı bu adım, en çok da teknoloji şirketlerini zora soktu. Çünkü Apple, Nvidia, Google gibi şirketlerin tedarik zincirinde Çin kritik bir rol oynuyor.

Başta yarı iletkenler olmak üzere, bu şirketler için elzem olan pek çok malzeme Çin'den geliyor. Ayrıca üretimin önemli bir bölümü de Çin'de yapılıyor. Bu yüzden Trump'ın bu tarifeleri teknoloji dünyasında endişeye sebep oldu. Bu endişe piyasalara da yansıyınca, Trump'ın geri adım atmaktan başka çaresi kalmadı. Nitekim akıllı telefon, laptop, ekran kartı gibi teknolojik ürünlerin bu tarifelerden muaf tutulacağı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde alınan bu karar teknoloji şirketlerini bir nebze rahatlattı rahatlatmasına ama bu muafiyet kalıcı olmayacak gibi görünüyor. Zira Trump yönetiminin şu sıralar teknoloji sektörüne özel bir düzenleme hazırladığı ve yüzde 145 olmasa da bu ürünlere de bir tarife uygulanacağı konuşuluyor. Zaten sorun da bu "konuşuluyor" kısmından çıkıyor. Trump'ın kararları gün aşırı değişebildiği için teknoloji dünyası geleceğe dair plan yapmakta zorlanıyor. Bu belirsizliğin en net göstergelerinden biri bu hafta karşımıza çıktı. ABD'de faaliyet gösteren otomobil üreticileri, her an düşebilecek ya da tamamen ortadan kalkabilecek tarifelerden zarar görmemek için ABD'ye araç sokmayı bıraktı. Bu da binlerce aracın ABD limanlarında bekletildiği tuhaf bir tablo ortaya çıkardı. Otomobil dünyasında ortaya çıkan bu tablo, Trump'ın yarattığı belirsizliğin adeta vesikası oldu.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 13 Nisan 2025 4 gün önce eklendi

Trump'ın İkinci Dönemi Tesla'ya İyi Gelmedi

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın Donald Trump hükûmetinde aktif bir rol üstlenmesi Musk'a pek çok önemli kapıyı açtı açmasına ama aynı zamanda Musk'ı ve şirketlerini hedef tahtasına koydu. Musk'ın sadece ABD'de değil Avrupa'da da toksik bir figür olarak görülmeye başlanması, özellikle Tesla'ya büyük zarar verdi. Tesla almak isteyenlerin sayısı giderek azalırken, Tesla araçlarını satılığa çıkaranların sayısında da kayda değer bir artış yaşandı. Ortaya çıkan bu tablo, şirketin hisselerini hızla aşağı çekmeye devam ediyor.

Diğer yandan Musk, ABD'nin teknoloji sektöründeki stratejilerine yön verme konusunda da umduğu ayrıcalığı bulamadı. Elektrikli otomobillere yönelik teşvikleri kesip, karbon yakıtlı araçlara yönelik kısıtlamaları kaldıran Trump, bu hamlesiyle doğrudan Musk'a zarar verecek bir adım atmış oldu. Diğer yandan Trump, yapay zeka konusunda da OpenAI ve Oracle'ı yanına alarak doğrudan Musk'ın rakipleriyle iş tuttu.

ABD'nin İçine Kapanması, Özellikle Avrupa'da Teknoloji Şirketlerinin Önünü Açtı

Trump'ın ilk 100 günü daha çok Çin ve İran ile yaşadığı gerilimler üzerinden şekillenmiş olsa da aslında kendisi Avrupa'yla da arasına mesafe koydu. ABD'nin eski kıtayla olan bağı Trump döneminde epey zayıflarken, Avrupa Birliği de kendi içinde çözümler aramak zorunda kaldı. Bu da özellikle Avrupalı teknoloji şirketleri için önemli fırsatlar yarattı. Uydu teknolojileri, yapay zeka ve savunma sanayii gibi alanlarda faaliyet gösteren Avrupalı şirketler, son dönemde çok daha fazla yatırım almaya başladı.

Diğer yandan Trump'ın başa gelmesi, Amerika'nın köklü otomobil üreticilerine de yaradı. Karbon yakıtlı araçlara yönelik kısıtlamaların neredeyse tamamen ortadan kalkması GM, Ford, Chrysler gibi şirketlerin yükselişe geçmesini sağladı.

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