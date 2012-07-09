Foxconn, fansız NanoPC modellerini Eylül'de satışa sunacak

Foxconn, Intel'in Atom D2700 işlemcisini iptal etmesi sebebiyle ertelendiği tahmin edilen mini bilgisayar segmentindeki ürünlerini yenilenen detaylarıyla tekrar duyurdu. Fan içermeyen, pasif soğutmalı, sessiz çalışabilen NanoPC, sıradan bir masaüstü bilgisayardan 40 kat daha küçük. Boyutların küçülmüş olması güç gereksinimine de yansıyor. Bekleme modunda sadece 15 watt, yük altınde ise; ortalama 24 watt harcıyor.

4GB'a kadar DDR3 bellek destekli tek SO-DIMM yuvası, iki USB 3.0, dört USB 2.0 portu, VESA standardıyla uyum, boş 1.8" / 2.5" SSD, 2.5" HDD depolama birimi yuvaları, beşi bir arada SD kart okuyucu, Ethernet portu, HDMI, VGA çıkışları ve Wi-Fi 802.11 b/g/n özelliklerine sahip olan bilgisayar, 19 x 13.5 x 3.8cm ölçülerinde ve 600 gram ağırlığında koyu renkli olarak tekrar tasarlanmış.

Tayvan merkezli firmanın AT-5250 modeli, 32nm'lik Cedarview kod adlı 1.86GHz hızında çift çekirdekli Intel Atom D2550 işlemci ve bütünleşik GMA 3650 GPU ile geliyor. AT-5600 ise; 1.65GHz hızındaki AMD Brazos platformundan E450 APU'su ve Radeon HD 6320 GPU ile gelecek.

Eylül'de Azerbaycan, Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkeleri kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu'nda satışa sunulacak olan Foxconn AT-5250, 260$, AT-5600, 280$'dan alıcı bulacak. Diğer ülkelerde satış yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

http://www.fanlesstech.com/2012/07/foxconn-nano-pc-update.html