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Foxconn, fansız NanoPC modellerini Eylül'de satışa sunacak

6 yıl
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Çevre Birimleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Foxconn, Intel'in Atom D2700 işlemcisini iptal etmesi sebebiyle ertelendiği tahmin edilen mini bilgisayar segmentindeki ürünlerini yenilenen detaylarıyla tekrar duyurdu. Fan içermeyen, pasif soğutmalı, sessiz çalışabilen NanoPC, sıradan bir masaüstü bilgisayardan 40 kat daha küçük. Boyutların küçülmüş olması güç gereksinimine de yansıyor. Bekleme modunda sadece 15 watt, yük altınde ise; ortalama 24 watt harcıyor.
 4GB'a kadar DDR3 bellek destekli tek SO-DIMM yuvası, iki USB 3.0, dört USB 2.0 portu, VESA standardıyla uyum, boş 1.8" / 2.5" SSD, 2.5" HDD depolama birimi yuvaları, beşi bir arada SD kart okuyucu, Ethernet portu, HDMI, VGA çıkışları ve Wi-Fi 802.11 b/g/n özelliklerine sahip olan bilgisayar, 19 x 13.5 x 3.8cm ölçülerinde ve 600 gram ağırlığında koyu renkli olarak tekrar tasarlanmış.
Tayvan merkezli firmanın AT-5250 modeli, 32nm'lik Cedarview kod adlı 1.86GHz hızında çift çekirdekli Intel Atom D2550 işlemci ve bütünleşik GMA 3650 GPU ile geliyor. AT-5600 ise; 1.65GHz hızındaki AMD Brazos platformundan E450 APU'su ve Radeon HD 6320 GPU ile gelecek. 
Eylül'de Azerbaycan, Rusya, Belarus, Ukrayna, Kazakistan gibi ülkeleri kapsayan Bağımsız Devletler Topluluğu'nda satışa sunulacak olan Foxconn AT-5250, 260$, AT-5600, 280$'dan alıcı bulacak. Diğer ülkelerde satış yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. 

http://www.fanlesstech.com/2012/07/foxconn-nano-pc-update.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 6 yıl
Intel şu atom işlemcileri ne zaman toplayıp imha edecek. Bu kadar dandik işlemci yok ya daha flash oynatmada zorlanıyor bunlar. Kimse kusura bakmasın ama çöp resmen
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hacı.basat 6 yıl
Kesin Via'yla anlaşamamışlardır, bu işlemciler ne böyle ya? En azından 4 çekirdekli Via Nano L4800E kullansalarmış, hadi amd brazos da neyse de, atom ne kardeşim?
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_bluescream_ 6 yıl
vallahi ya amd eyvallah da atom ya :D elinizde işlemci kaldı galiba satıcak yer arıyonuz. sonuçta onlarda haklı adamların ellerinde kim bilir ne kadar atom işlemci kaldıki dışı güzel içi çürük elma satıorlar :)
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_bluescream_ 6 yıl
aman atom olacaksa gelmesin arkadaş. bi halt yıonuz dizgün yapın bari
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jovanovic 6 yıl
Diğer ülkelerde satış yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.


Zaten buraya satmasınlar o fiyatı ikiye üçe katlamaya çalışırlar...
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