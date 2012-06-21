Foxconn: iPhone 5, Samsung Galaxy S III'ü gölgede bırakacak

Foxconn tepe yöneticisi Terry Gou dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ana şirket Hon Hai Precision'un olağan hissedarlar toplantısındaki konuşması China Times tarafından haber yapılan Gou, iPhone 5 (Yeni nesil iPhone)'in, Samsung Galaxy S III'ü gölgede bırakacağını söyledi. Samsung'u bozguna uğratmayı yaşam hedefi olarak belirleyen Gou, Japon elektronik devi Sharp ile yaptıkları işbirliğini de bu toplantı esnasında açıkladı.

Terry Gou'ya göre Sharp ile yapılan ortak girişim ile Foxconn önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Samsung'u geride bırakacak. Ortaklığın Foxconn'un panel üretimini çok daha rekabetçi bir noktaya getireceğini dile getiren Gou, çok çarpıcı bir açıklama daha yaptı. "...Japonlara saygı duyuyorum, özellikle de onların uygulama ve iletişim tarzlarına. Korelilerin aksine Japonlar sizi arkanızdan vurmayacak..." dedi. Sharp'ın Sakai merkezli 10. jenerasyon LCD panel üretim tesisinin (bu tesis aynı zamanda Gorilla Glass teknolojisinin mucidi Corning ile özel anlaşmaya sahip) %46.5 hissesini 800 milyon dolara alan Foxconn'un, bu işbirliğinden faydalanacağı ilk alan muhtemelen Apple'ın merakla beklenen televizyonunun üretimi olacak.

Editörün Notu: Foxconn'un en büyük müşterisi Apple. Başta iPhone olmak üzere iPad ve diğer Apple ürünlerinin hacimli üretimi Foxconn tarafından gerçekleştirilmekte.