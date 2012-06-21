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Foxconn: iPhone 5, Samsung Galaxy S III'ü gölgede bırakacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
27,2b
1
567
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn tepe yöneticisi Terry Gou dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ana şirket Hon Hai Precision'un olağan hissedarlar toplantısındaki konuşması China Times tarafından haber yapılan Gou, iPhone 5 (Yeni nesil iPhone)'in, Samsung Galaxy S III'ü gölgede bırakacağını söyledi. Samsung'u bozguna uğratmayı yaşam hedefi olarak belirleyen Gou, Japon elektronik devi Sharp ile yaptıkları işbirliğini de bu toplantı esnasında açıkladı.
Terry Gou'ya göre Sharp ile yapılan ortak girişim ile Foxconn önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde Samsung'u geride bırakacak. Ortaklığın Foxconn'un panel üretimini çok daha rekabetçi bir noktaya getireceğini dile getiren Gou, çok çarpıcı bir açıklama daha yaptı. "...Japonlara saygı duyuyorum, özellikle de onların uygulama ve iletişim tarzlarına. Korelilerin aksine Japonlar sizi arkanızdan vurmayacak..." dedi. Sharp'ın Sakai merkezli 10. jenerasyon LCD panel üretim tesisinin (bu tesis aynı zamanda Gorilla Glass teknolojisinin mucidi Corning ile özel anlaşmaya sahip) %46.5 hissesini 800 milyon dolara alan Foxconn'un, bu işbirliğinden faydalanacağı ilk alan muhtemelen Apple'ın merakla beklenen televizyonunun üretimi olacak. 
Editörün Notu: Foxconn'un en büyük müşterisi Apple. Başta iPhone olmak üzere iPad ve diğer Apple ürünlerinin hacimli üretimi Foxconn tarafından gerçekleştirilmekte.
 
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muhamnet 7 yıl en beğenilen saitcam
saitcam

Samsungu 3-5 yılda geride bırakacağız mı diyor? Desene zaten Samsung önde o zaman :P

şunları yeniden sormak lazım Apple yalakası Foxcon'a.

1- ios 6 ile nokianın en dandik telefonunda bile olan "mesaj ile arama reddetme özelliğini koyarak mı ezeceksin?"
2- General mobile, trident gibi en dandik telefonlarda bile artık özellik bile sayılmayan "herkes ile bluetooth iletişimi ile mi ezeceksin?"
3- Dosyalama sistemi mi koymaya karar verdin?
4- evrensel USB ile hayatımızı mı kolaylaştıracaksın?
5- nihayet arka kapak açılabilecek mi?
6- dünyadaki flash sitelerin hepsini kapattırarak mı daha iyi olacaksın?
7- dünyadaki flash format videolarını kullananlara dava açarak mı ezeceksin samsung'u?

APPLE kendi katilini kendi doğurdu. böyle aptal aptal politikaları olmasa ne samsung olurdu bugün karşısında, ne htc, ne sony... ha, bir kablosuna 89 lira verecek saftirikte çok nasıl olsa... gönder parayı amerikaya... Ne de olsa "Amerika dostumuz, feda olsun postumuz..."
saitcamSamsungu 3-5 yılda geride bırakacağız mı diyor? Desene zaten Samsung önde o zaman :Pşunları yeniden sormak lazım...
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4 Yanıt Yanıtla +130
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profiteer 7 yıl
foxconn önce Pc için ürettiği anakartlara baksın.. kart elimde patlıyordu neredeyse :D hiç sevmiyorum bu firmayı.. ama adamlar tüm üreticilerin yan ürünlerini üretiyor helal olsun..
Kendimle çelişkiye girdim.. oşet..
foxconn önce Pc için ürettiği anakartlara baksın.. kart elimde patlıyordu neredeyse :D hiç sevmiyorum bu firmayı.. ama adamlar tüm üreticilerin yan ürünlerini ...
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Bu nefret nerden geliyor:) Ayrıca LCD panellemi bozguna uğratacakmış?


OLED,AMOLED bilmem anlatabildim mi
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King ov Hell 7 yıl
Gördük efenim gördük.
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bluebest 7 yıl
Gece yatmadan önce bir yabancı dizi keyfim var, onu da kimseyi rahatsız etmeden S3'ün geniş HD ekranında izliyorum, tabi ki 720p sürümleri tercih ediyorum. Görüntünün keskinliği ve renklerin canlılığı kendine hayran bırakacak düzeyde. Amoled burada farkını ortaya koyuyor. Siyah derinliğine deyinmeme gerek yok sanırım.
Bu şekilde bir zevki olan adama iphone ekranı zulüm, özellikle altyazıları okumak. Telefonu telefon ve gösteriş amacıyla alacaklara iphone, ama ondan keyif almak isteyenlere S3 veya muadili telefon tavsiye ederim.
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LİVERPOOLYWNA 7 yıl
Babayi birakir demistim
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SuperACc 7 yıl
Ben forumdaki Şu arkdaslari merak ediyorum iphone 5 çıkmadan önce burda ahkam kesen iphoncu arkadaslar nerede neden burda yazilarini savunmuyorlar yoksa samsung bayinde kuyruğamigirdiler :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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muhamnet 7 yıl SuperACc
SuperACc

Ben forumdaki Şu arkdaslari merak ediyorum iphone 5 çıkmadan önce burda ahkam kesen iphoncu arkadaslar nerede neden burda yazilarini savunmuyorlar yoksa samsung bayinde kuyruğamigirdiler :)


görünen o ki ip5 s3 ancak bir konuda gölgede bırakacak... FİYAT
onu da 3000 den falan çakarlar en az. ahan buraya yazıyorum...
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octawa 7 yıl
Hic sanmiyorum.Dune kadar apple a toz kondurmazdim ama iphone 5 beni tamamen hayal kirikligina ugratti.Galaxy s3 bir adim onde benim icin
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AnonimAdam 7 yıl
Bu gölge iyi oldu iphone olurda ısınırsa geçer kendi gölgesinde dinlenir.
Komik olmuş iphone 5 çok daha fazlasını bekliyordum. Olsa olsa eşit değerde olabilir s3 ve ip5 geçmesi zor.
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl
Aslında cihazın en büyük eleştirisi iPhone 4S'in üzerine çok bir şey ekleyememesi.. Genellikle Apple tanıtımlarında yeni çıkan cihazın hem donanımsal hem de yazılımsal yeniliklerinden ve diğer cihazlarda olmayan özelliklerinden bahsedilirdi. Bu defaki biraz "iPhone 4S kullanıcılarının en çok şikayet ettikleri noktaları dinledik ve biraz da Android dünyasındaki yenilikleri takip ettik, donanımı size göre güncelledik, buyrun tepe tepe kullanın" tarzında bir tasarım oldu. Ancak bizlerin takıldığı detaylara değil de diğer detaylara takılanlar için güzel şeyler gelmiş. Mesela hem ekranın büyümesinden korkanları tavlamak hem de ekran büyüsün isteyenleri kırmamak için eni tutup boyu büyütmüşler. Birden çok büyük bir değişiklik olsaydı daha çok eleştri alırdı. Benim en çok hoşuma giden de yeni kulaklıklar oldu. Biz Androidçiler pek önem vermiyor olsak da bu her işin profesyönelliğine göz koyan cihazlarımızın bir iPod kadar müzik çalabilmesi bence gerekli. Özellikle de Beats Audio yalanının kazığını yedikten sonra...

Sonuçta görüntü ve ses bir telefonla en çok muhattap olma biçimimiz, belki beklenenin çok altında ancak görüntü kalitesi ve sesi ile yine "bir çok" Adnroid cihazının ötesinde kalmayı başarmış Apple..

Yine de bu son sunum bize tarihte bir ilki gösterdi; artık Apple takipte, Android liderlikte. Hangi konuda mı? "innovative" olma konusunda tabi ki
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pro-redline 7 yıl
Ya herkes ne bekliyo anlamadimki adamlar ekrani buyuttu islemci flnda yerinde oldu ee buna gore uygulama oyunlrda cikacaktir zevki ozaman anlasilir diye dusunuyorum.arkadsimda s3 var 9$ verdigi asphalt 7 oyunu telefonda resmen donuyo ip4ste akici s3 store da dandik oyun uyarlamasida hala s3 diyolar once uygulamalriniz senlron olsun ole konusun:))
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ByAliTR 7 yıl
pide küreği gibi telefon olmuş, sahiden baya bir gölgede bıraktı. :)

yüz tanıma falan gelmiş, vay anasını!
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KütahyanınPınarları 7 yıl pro-redline
pro-redline

..arkadsimda s3 var 9$ verdigi asphalt 7 oyunu telefonda resmen donuyo....

S2 de bile çok akıcı, cihazının rootla ilgili sakıncası yoksa bence costum romları denesin.
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Ectilase 7 yıl pro-redline
pro-redline
Ya herkes ne bekliyo anlamadimki adamlar ekrani buyuttu islemci flnda yerinde oldu ee buna gore uygulama oyunlrda cikacaktir zevki ozaman anlasilir diye dusunuyorum.arkadsimda s3 var 9$ verdigi asphalt 7 oyunu telefonda resmen donuyo ip4ste akici s3 store da dandik oyun uyarlamasida hala s3 diyolar once uygulamalriniz senlron olsun ole konusun:))

Kullanmasam inanicam.
0.99dolar bunu sallama.
Telefonda 3gb bos yer kaldigi halde hic takilma olmadi.
Android alirken apple calisanlari (forumdaki) alma kasar dediler ama su ana kadar hic sikinti yasamadim.

Kimse hayal dunyasinda yasamasin.
Ios hakkinda fikrim yorumum yok ama aldiginiz cihazi yuceltmek icin uydurma yorumlar yazmayin baska marka hakkinda.
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Dexxter 7 yıl
4s ' i gelistirip uzerine de olmayan ozellikleri koymuslar.Apple kullanicilari icin guzel olmus bence..Bir de cihazin kasa yapisini degistirmemeleri daha iyi, kisiye gore degisir ama bence dizayn olarak guzel bir cihaz
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KütahyanınPınarları 7 yıl
Her ne kadar gölge meselesi komik ve budala reklamı gibi kaçsada, ip5 güzel telefon aslında, hakkını yememek lazım.
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obahadir 7 yıl
İlk karsilastirma benden.

apple sayfasında "features" başlığı adı altında anlatılan yenilikler: yeni dizayn (boyu uzadı ya yeni oldu), 4' retina ekran, ultrafast wireless (bu gerçekten güzel), yeni çip seti, yeni kulaklık (bunla da övünülür mü be!), isight (panaroma vs), yeni bağlantı noktası (neden hala micro usb yok merak konusu), maps, siri, ios 6.

şimdi nexus'um la kıyaslıyorum : dizayn kişiden kişiye değişir zevk meselesi, 4' retina ekran 1366*640 nexus'umda 1280*720 hd ekran var ekran için iphone alınmaz yani, ultrafast wireless güzel ama almak için sebep mi tartışılır, yeni çip seti benim telefonumdan iyi olduğu kesin ama benim cihazım üzerine bu nerdeyse ikinci cihazı apple'ın yani iki yaş küçük cihaz nerdeyse nexus'um o yüzden bu özellikleriyle iyidir bile, yeni kulaklık konusunu tartışmaya gerek yok, isight güzel ama benim cihazımda ki özellikleri barındıyor işte hızlı foto çekimi, panaroma, 1080p video kaydı felan filan hepsi nexus'ta da var hatta daha hızlı resim çekiyordur telefonum :) , yeni bağlantı noktası garip ama neden micro usb kullanılmıyor anlamış değilim. geçen cihazımın şarjı azaldı yoldaydım otobüslerde koltuk arkasında ki ekranları bilirsiniz oraya bağlayarak şarj ettim cihazımı. böyle bi kolaylık her yere yayılmış bir bağlantı noktası varken neden kendine has birşey kullanıyorlar anlamadım. neyse devam edelim, maps google maps'in yanından geçemez bence o yüzden tercih nedeni değil benim için, siri hmm youtube siri'yi tokatlayan google now videolarıyla dolu :) , ios6 çoğu özelliğiyle ics andıran bir sistem (çağrıya mesajla karşılık, sosyal ağlarla bağlantı, panaroma çekimi gibi).

bunlar apple'ın kendi sitesinde iphone 5'in yenilikleri diye sunduğu şeyler. yeni nexus'un sahip olabileceği özellikleri düşünmüyoruz bile sadece var olandan konuşuyorum. yorum sizin sizce iyi mi şimdi bu iphone?
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xpmagduru 7 yıl
ben 4s kullanıcısıyım fakat apple iphone 5 ile sınıfta kaldı
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uzil 7 yıl obahadir
obahadir

İlk karsilastirma benden.

apple sayfasında "features" başlığı adı altında anlatılan yenilikler: yeni dizayn (boyu uzadı ya yeni oldu), 4' retina ekran, ultrafast wireless (bu gerçekten güzel), yeni çip seti, yeni kulaklık (bunla da övünülür mü be!), isight (panaroma vs), yeni bağlantı noktası (neden hala micro usb yok merak konusu), maps, siri, ios 6.

şimdi nexus'um la kıyaslıyorum : dizayn kişiden kişiye değişir zevk meselesi, 4' retina ekran 1366*640 nexus'umda 1280*720 hd ekran var ekran için iphone alınmaz yani, ultrafast wireless güzel ama almak için sebep mi tartışılır, yeni çip seti benim telefonumdan iyi olduğu kesin ama benim cihazım üzerine bu nerdeyse ikinci cihazı apple'ın yani iki yaş küçük cihaz nerdeyse nexus'um o yüzden bu özellikleriyle iyidir bile, yeni kulaklık konusunu tartışmaya gerek yok, isight güzel ama benim cihazımda ki özellikleri barındıyor işte hızlı foto çekimi, panaroma, 1080p video kaydı felan filan hepsi nexus'ta da var hatta daha hızlı resim çekiyordur telefonum :) , yeni bağlantı noktası garip ama neden micro usb kullanılmıyor anlamış değilim. geçen cihazımın şarjı azaldı yoldaydım otobüslerde koltuk arkasında ki ekranları bilirsiniz oraya bağlayarak şarj ettim cihazımı. böyle bi kolaylık her yere yayılmış bir bağlantı noktası varken neden kendine has birşey kullanıyorlar anlamadım. neyse devam edelim, maps google maps'in yanından geçemez bence o yüzden tercih nedeni değil benim için, siri hmm youtube siri'yi tokatlayan google now videolarıyla dolu :) , ios6 çoğu özelliğiyle ics andıran bir sistem (çağrıya mesajla karşılık, sosyal ağlarla bağlantı, panaroma çekimi gibi).

bunlar apple'ın kendi sitesinde iphone 5'in yenilikleri diye sunduğu şeyler. yeni nexus'un sahip olabileceği özellikleri düşünmüyoruz bile sadece var olandan konuşuyorum. yorum sizin sizce iyi mi şimdi bu iphone?

aslında güzel bişey demişsin...herkes iphone un uygulaması ve kolaylığı ile övünür haklılarda..ilk çıkan uygulama iphone a çıkar ve herkes bunu bi kolaylık hızlılk olarak savunur..ama en basitinden bi direk bağlantın yoksa senin istediğin kadar kolaylık gelsin o uygulamaların hepsi androide gelir ister çakma olsun ister orjinal..ama sen direk bunları;

geçen cihazımın şarjı azaldı yoldaydım otobüslerde koltuk arkasında ki ekranları bilirsiniz oraya bağlayarak şarj ettim cihazımı. böyle bi kolaylık her yere yayılmış bir bağlantı noktası varken neden kendine has birşey kullanıyorlar anlamadım.


yapamayınca hiçbiri işe yaramıyor bence
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bulamadımbirşey 7 yıl obahadir
obahadir
İlk karsilastirma benden.

apple sayfasında "features" başlığı adı altında anlatılan yenilikler: yeni dizayn (boyu uzadı ya yeni oldu), 4' retina ekran, ultrafast wireless (bu gerçekten güzel), yeni çip seti, yeni kulaklık (bunla da övünülür mü be!), isight (panaroma vs), yeni bağlantı noktası (neden hala micro usb yok merak konusu), maps, siri, ios 6.

şimdi nexus'um la kıyaslıyorum : dizayn kişiden kişiye değişir zevk meselesi, 4' retina ekran 1366*640 nexus'umda 1280*720 hd ekran var ekran için iphone alınmaz yani, ultrafast wireless güzel ama almak için sebep mi tartışılır, yeni çip seti benim telefonumdan iyi olduğu kesin ama benim cihazım üzerine bu nerdeyse ikinci cihazı apple'ın yani iki yaş küçük cihaz nerdeyse nexus'um o yüzden bu özellikleriyle iyidir bile, yeni kulaklık konusunu tartışmaya gerek yok, isight güzel ama benim cihazımda ki özellikleri barındıyor işte hızlı foto çekimi, panaroma, 1080p video kaydı felan filan hepsi nexus'ta da var hatta daha hızlı resim çekiyordur telefonum :) , yeni bağlantı noktası garip ama neden micro usb kullanılmıyor anlamış değilim. geçen cihazımın şarjı azaldı yoldaydım otobüslerde koltuk arkasında ki ekranları bilirsiniz oraya bağlayarak şarj ettim cihazımı. böyle bi kolaylık her yere yayılmış bir bağlantı noktası varken neden kendine has birşey kullanıyorlar anlamadım. neyse devam edelim, maps google maps'in yanından geçemez bence o yüzden tercih nedeni değil benim için, siri hmm youtube siri'yi tokatlayan google now videolarıyla dolu :) , ios6 çoğu özelliğiyle ics andıran bir sistem (çağrıya mesajla karşılık, sosyal ağlarla bağlantı, panaroma çekimi gibi).

bunlar apple'ın kendi sitesinde iphone 5'in yenilikleri diye sunduğu şeyler. yeni nexus'un sahip olabileceği özellikleri düşünmüyoruz bile sadece var olandan konuşuyorum. yorum sizin sizce iyi mi şimdi bu iphone?

Güzel yazmışsın hocam. Bir de lte var ki Samsung'un patentinin olduğu özellikler kullanılmışsa Samsung'un intikamı büyük olur.
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muco555555 7 yıl
Bosverin bunlari hic cenenizi yormayin.apple elma cikarsa bildigin yenen elma bu yeni telefonumuz diye yine bi ton adam gider marka diye alir.ozelliklere bakmaz bile bilincli olan cogu iphone sahibi 4s aldiktan sonra satip samsung yada htc androİde dondu.ben galaksy note mu satip mesela iphone 5 almam kimsede aldiramaz haa hediye eder o ayri alir satarim ama:)
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EniqmaticTr 7 yıl
Ayfon icin ver abi ölüm marsini
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the_end_ 7 yıl
S3 ün fiyatları artmazsa iyi :D Ya ne güldüm bu gün sunum notlarında. Söyledik o kadar bi nane olmayacak diye dinleyen kim. Şimdi panaroma fotoğraf çekip mutlu olsunlar :D
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