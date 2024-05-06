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    Apple'ın büyük tedarikçileri iflas bayrağını çekiyor: Peki neden?

    Apple'ın büyük tedarikçilerden daha küçük olanlara vermek üzere teknoloji çaldığı iddia ediliyor. Üstelik büyük tedarikçileri iflasa sürükleyen bu durum, yasal bir şekilde gerçekleşiyor.
    apple büyük tedarikçiler iflas Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapora göre Apple, büyük tedarikçiler tarafından geliştirilen (yalnızca Apple için geliştirilen) yeni teknoloji veya süreçleri küçük tedarikçilerle paylaşarak destek oluyor. Teknoloji devi bunu yaparak büyük tedarikçileri zor duruma sokuyor, iflasa sürüklüyor. Buna GT Advanced Technologies'in Apple'ın talepleri nedeniyle iflasla karşı karşıya kalması, Sony’nin Apple Vision Pro üretim kapasitesini artırmayı reddetmesi durumu dahil.

    Apple, büyük tedarikçilerin teknolojilerini küçük olanlara dağıtıyor: Sözleşme gereği "yasal"

    Apple'ın sözleşmeleri tedarikçileri hareketsiz bırakıyor. Rapora göre Apple, iki mikro LED tedarikçisinin sözleşmelerini aniden iptal etti. Bunlardan birinin iPhone üreticisi için bir fabrika inşa etmek için 1.4 milyar dolar harcadığı bildirildi. Raporda, sözleşmelerde iptallere izin verilebileceği için bu tedarikçilerin de Apple'a herhangi bir rücu hakkının bulunmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Apple'ın tipik sözleşmelerinin, tedarikçinin üretim sürecinin her adımı üzerinde tam kontrol veya en azından ortak mülkiyet hakkı verdiği belirtiliyor. Yani, bir tedarikçi bir üretim tekniği geliştirmeye yatırım yaptığında Apple bu süreci başka bir firmaya taşıma hakkına sahip.

    Raporda Apple'ın Amerika şirketlerinden Çin'deki tedarikçilere bilgi verdiği de iddia ediliyor. Örnekleyecek olursak; GT Advanced Technologies adlı bir tedarikçi Apple ile çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran malzemesi oluşturmak için çalışıyor. Apple'ın artan talepleri ve yeniden pazarlık yapmayı reddetmesi nedeniyle tedarikçi büyük bir borca batıyor. Sözleşmenin iptali için tedarikçi iflas ilan ediyor. Daha sonra Apple, GT Advanced Technologies tarafından geliştirilen malzeme çözümünü alıp aralarında Hong Kong merkezli Biel Crystal'in de bulunduğu tedarikçilere veriyor. Adı açıklanmayan bazı eski çalışanlar, Apple’ın teknolojinin ayrıntılarını Lens adlı başka bir firmaya verdiğini ve daha iyi fiyat almak için her iki şirketi birbirine düşürdüğünü iddia etti.

    Apple'ın ayrıca Samsung tarafından üretilen ekranların kalitesini yakalaması için Çinli ekran üreticisi BOE’ye yıllarını harcadığı da iddia edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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