Apple'ın büyük tedarikçileri iflas bayrağını çekiyor: Peki neden?

- Apple, büyük tedarikçilerin teknolojilerini küçük olanlara dağıtıyor: Sözleşme gereği "yasal"
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Apple, büyük tedarikçilerin teknolojilerini küçük olanlara dağıtıyor: Sözleşme gereği "yasal"
Apple'ın sözleşmeleri tedarikçileri hareketsiz bırakıyor. Rapora göre Apple, iki mikro LED tedarikçisinin sözleşmelerini aniden iptal etti. Bunlardan birinin iPhone üreticisi için bir fabrika inşa etmek için 1.4 milyar dolar harcadığı bildirildi. Raporda, sözleşmelerde iptallere izin verilebileceği için bu tedarikçilerin de Apple'a herhangi bir rücu hakkının bulunmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Apple'ın tipik sözleşmelerinin, tedarikçinin üretim sürecinin her adımı üzerinde tam kontrol veya en azından ortak mülkiyet hakkı verdiği belirtiliyor. Yani, bir tedarikçi bir üretim tekniği geliştirmeye yatırım yaptığında Apple bu süreci başka bir firmaya taşıma hakkına sahip.
Raporda Apple'ın Amerika şirketlerinden Çin'deki tedarikçilere bilgi verdiği de iddia ediliyor. Örnekleyecek olursak; GT Advanced Technologies adlı bir tedarikçi Apple ile çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran malzemesi oluşturmak için çalışıyor. Apple'ın artan talepleri ve yeniden pazarlık yapmayı reddetmesi nedeniyle tedarikçi büyük bir borca batıyor. Sözleşmenin iptali için tedarikçi iflas ilan ediyor. Daha sonra Apple, GT Advanced Technologies tarafından geliştirilen malzeme çözümünü alıp aralarında Hong Kong merkezli Biel Crystal'in de bulunduğu tedarikçilere veriyor. Adı açıklanmayan bazı eski çalışanlar, Apple’ın teknolojinin ayrıntılarını Lens adlı başka bir firmaya verdiğini ve daha iyi fiyat almak için her iki şirketi birbirine düşürdüğünü iddia etti.
Apple'ın ayrıca Samsung tarafından üretilen ekranların kalitesini yakalaması için Çinli ekran üreticisi BOE’ye yıllarını harcadığı da iddia edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.