Apple'ın büyük tedarikçileri iflas bayrağını çekiyor: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Yeni bir rapora göre Apple, büyük tedarikçiler tarafından geliştirilen (yalnızca Apple için geliştirilen) yeni teknoloji veya süreçleri küçük tedarikçilerle paylaşarak destek oluyor. Teknoloji devi bunu yaparak büyük tedarikçileri zor duruma sokuyor, iflasa sürüklüyor. Buna GT Advanced Technologies'in Apple'ın talepleri nedeniyle iflasla karşı karşıya kalması, Sony’nin Apple Vision Pro üretim kapasitesini artırmayı reddetmesi durumu dahil.

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Apple, büyük tedarikçilerin teknolojilerini küçük olanlara dağıtıyor: Sözleşme gereği "yasal"

Apple'ın sözleşmeleri tedarikçileri hareketsiz bırakıyor. Rapora göre Apple, iki mikro LED tedarikçisinin sözleşmelerini aniden iptal etti. Bunlardan birinin iPhone üreticisi için bir fabrika inşa etmek için 1.4 milyar dolar harcadığı bildirildi. Raporda, sözleşmelerde iptallere izin verilebileceği için bu tedarikçilerin de Apple'a herhangi bir rücu hakkının bulunmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca Apple'ın tipik sözleşmelerinin, tedarikçinin üretim sürecinin her adımı üzerinde tam kontrol veya en azından ortak mülkiyet hakkı verdiği belirtiliyor. Yani, bir tedarikçi bir üretim tekniği geliştirmeye yatırım yaptığında Apple bu süreci başka bir firmaya taşıma hakkına sahip.

Raporda Apple'ın Amerika şirketlerinden Çin'deki tedarikçilere bilgi verdiği de iddia ediliyor. Örnekleyecek olursak; GT Advanced Technologies adlı bir tedarikçi Apple ile çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran malzemesi oluşturmak için çalışıyor. Apple'ın artan talepleri ve yeniden pazarlık yapmayı reddetmesi nedeniyle tedarikçi büyük bir borca batıyor. Sözleşmenin iptali için tedarikçi iflas ilan ediyor. Daha sonra Apple, GT Advanced Technologies tarafından geliştirilen malzeme çözümünü alıp aralarında Hong Kong merkezli Biel Crystal'in de bulunduğu tedarikçilere veriyor. Adı açıklanmayan bazı eski çalışanlar, Apple’ın teknolojinin ayrıntılarını Lens adlı başka bir firmaya verdiğini ve daha iyi fiyat almak için her iki şirketi birbirine düşürdüğünü iddia etti.

Apple'ın ayrıca Samsung tarafından üretilen ekranların kalitesini yakalaması için Çinli ekran üreticisi BOE’ye yıllarını harcadığı da iddia edildi.

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Apple'ın büyük tedarikçileri iflas bayrağını çekiyor: Peki neden?