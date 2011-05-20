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Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan tesisinde patlama yaşandı

8 yıl
32b
1
45
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan tesisinde patlama yaşandı
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Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan Chengdu fabrikasında patlama meydana geldi. Ülkenin yerel saati ile akşam 7 dolaylarında yaşanan korkunç olay, tesisteki A5 binasında yaşandı. İkinci, üçüncü ve dördüncü katları patlamadan büyük ölçüde etkilenen binada yüzlerce kişinin çalıştığı ve resmi makamlarca açıklanan bir rapor olmasa da en az iki ölü ve bir kısmı ciddi olmak üzere onlarca yaralının olduğu belirtiliyor. Çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve polis ekibinin hazır beklediği olay yerine kaos ortamının hakim olduğu belirtilirken, yaşanan vahim olayın boyutlarını gözler önüne seren  videolar da yayınlandı.

Korkunç olayın insani boyutuna ek olarak ciddi bir ticari hasardan da söz ediliyor. Önce Japonya depreminin neden olduğu komponent sıkıntısı ve şimdi de üretim hatlarından birinde meydana gelen patlama nedeniyle iPad 2 satışlarının olumsuz yönde etkilenebileceği ve ikinci nesil tablet bilgisyar için Apple mağazalarında daha uzun bekleme sıralarının oluşabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan tesisinde patlama yaşandı
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realbrutal 8 yıl en beğenilen
haber koyun can derdinde kasap et lafına uygun olmuş.patlamada ölen ve yaralılardan bahsederken haberin bitişi apple mağazaları önünde kuyrukların devam edeceği şeklinde olmuş.diyecek çok fazla bir şey yok
haber koyun can derdinde kasap et lafına uygun olmuş.patlamada ölen ve yaralılardan bahsederken haberin bitişi apple mağazaları önünde kuyrukların devam edeceğ...
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Alper# 8 yıl
webislander

Zamanında siparişi vermişiz Allah'tan

Yuh be adamlar can derdinde siz iPad. Zihniyete bak!

Not:İmla
webislanderZamanında siparişi vermişiz Allah'tanYuh be adamlar can derdinde siz iPad. Zihniyete bak!Not:İ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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TuVNeRa 8 yıl
Ajitasyon neden?
Neden Ankara Ostim' deki patlama burada haber olmadı?
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umut_baris 7 yıl
ipad i foxconn üretiyorsa kalite aramayın mıçtığımın firması foxconndan bir anakart aldım 1 yıl sonra yandı gitti!
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cosmik 7 yıl
acemi_user
ipad i foxconn üretiyorsa kalite aramayın mıçtığımın firması foxconndan bir anakart aldım 1 yıl sonra yandı gitti!



Sadece ipad değil benim bildiğim tüm apple ürünlerini ve birçok başka firmanın HP gibi ürünlerini foxconn üretiyor.
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séquestre 7 yıl
Patent davalarının sonucudur :D
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.WondercrafteR. 7 yıl

kopfnickerz

Patent davalarının sonucudur :D


Tebrikler aylık konuyu hortlattınız...
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vidoko 8 yıl
zekatlarını vermemişlerdir :))
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ipad'in bataryası patmamış !
onun için böyle olmuş !
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Satanist Kesen Kedi 8 yıl
elden birşey gelmez ne diyelim allah ölenlerin ailelerine sabır versin
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Apple 8 yıl
Buraya haber olmasının nedeni o fabrikada ipad 2 üretilmesi mi? Güncel haberler koyuluyorsa Helikopter kazası haberini de koyun. Hem helikopterde 1 adet ipad varmış.
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Classicman 8 yıl
o3
Classicman Merhaba, Öncelikle ölenler için ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralananlara geçmiş olsun. Bir ekonomi öğrencisi olarak kapitalizmde üretim maliyetlerini düşürmenin bir amaç olduğunu biliyorum; fakat Apple gibi yüksek oranlarda kar eden bir firmanın iş ve çalışma güvenliğini bu derece arka plana atması başka bir boyut: Etik dışı, sorumsuzluk ve firmaya olan bakışımı da değiştirdi. Bırakın Apple gibi çok kar eden bir firmayı, üretim tesisi olan heryerde güvenlik harcamaları kısıtlanmamalı. Hatırlarsanız Tuzla tershanelerinde taşeron firmaların tedbirsizlik gazabına uğrayıpta ölen onlarca işçi vardı. Taşkömürü madenlerinde çevre güvenliğinin göz ardı edildiği, çökme riski yüksek yerlerde çalıştırılıp ölen işçilerin durumu da benzer. Güvenlikten, çalışma ortamı regülasyonundan harcama kısıp geliri arttırmak zihniyetiyle hareket ettiğinizde bir kaza oluşursa kurtardıklarınızdan fazlasını kaybedersiniz. Bakınız Apple. Küresel anlamda devletlerin, işçinin güvenliğini sağlamak için firmalara kaza ve yaşam sigortası yaptırmalarını destekliyorum ve herkesinde desteklemesini bekliyorum. Umarım bu vaka, üretim yapan diğer teknoloji firmalarına ders olurda, sermayelerinde önemli bir faktör olan insan gücüne, işçilere (labour), daha düzgün davranırlar.
bu bir rekabet ortamı. apple insiyatif kullanıp gidipte fazladan 10-100milyon dolar harcasın yılda güvenlik için diyemeyiz. bunu devlet sağlamalı. denetim o,bu bir şekilde devletlerin sağlaması gerekir. apple yerine samsung fabrikasında da olabilirdi pekala .. apple sanırım foxconn şirketinden satın alıyor ipad 2 parçası. foxconn applea da parça sağlar samsungada htcye de sonye de.anlaşmaya göre ffirmalar için üretim yapar. boşuna applea laf atmak doğru değil

Doğru diyorsun Apple yerine Samsungta da olabilirdi. Yazımda sadece Applea değil üretim yapıpta önlemi çok geri plana atan firmaları eleştirdim. Aslında Foxconnu daha net bir şekilde eleştirmeliydim fakat Apple'nın da böyle bir ortamda üretim yapılan bir firmayı seçmesine şaşırdım. (Yalnış anlamayın firmaya garezim yok)
Devlete iş düştüğünü söylüyorsun ki o da doğru. Örneğin Türkiye'de iş ve kaza sigortası yaptıran firmalara vergi indirimi yapılarak sigorta teşvik ediliyor. Uygulaması ayrı bir olay tabi. Yurtdışında da böyle mi bilmiyorum.
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kutri 8 yıl
Yok applein zor calisma sartlari. Sen burda cok daha iyi sartlarda calisiyorsun dimi. Veya tr deki her firmada calisan her sahis cok iyi sartlarda calisiyor dimi. Sacma sapan dusunceler bence. Nedir bu applea karsi olan zihniyet. X, y ,z firmalarainda da ayni sey oluyor ama kimse onlardan bahsetmiyor. Nedir yani apple ile alip veremediginiz?
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o3 8 yıl

samsung
htc falan sorsan çok iyi şartlarda mı çalıştırıyorlar ?hepsi aynı.türkiyede çok mu iyi şartlarda çalışılıyor ?tersanede ölenler fabriklardaki kazalar ostim patlaması vsvs

çindeki ne ilk ne son kazadır bu .
ölen olsun istemez kimse ama olsada tüh der geçer insanlar.

zaten apple ürünleri dünyada zor satın alınabilen ürünler haline gelmişken bu kötü oldu demek gayet doğal
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cemalefendi 8 yıl
apple apple diyorsunuzda adamlar foxconnun fabrikasında oldugunu söylüyor.apple tek ilgisi ona üretim yapan kısmı.he ürettirdiği kişiyi araştırması lazım orası ayrı mesele ama apple ile direk olarak bi ilgisi yok bence. gidipte onları savundugumu sanmayın.bende sevmem ama olay foxcınn ile ilgili.....
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Classicman 8 yıl
Merhaba,
Öncelikle ölenler için ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralananlara geçmiş olsun.
Bir ekonomi öğrencisi olarak kapitalizmde üretim maliyetlerini düşürmenin bir amaç olduğunu biliyorum; fakat Apple gibi yüksek oranlarda kar eden bir firmanın iş ve çalışma güvenliğini bu derece arka plana atması başka bir boyut: Etik dışı, sorumsuzluk ve firmaya olan bakışımı da değiştirdi.
Bırakın Apple gibi çok kar eden bir firmayı, üretim tesisi olan heryerde güvenlik harcamaları kısıtlanmamalı. Hatırlarsanız Tuzla tershanelerinde taşeron firmaların tedbirsizlik gazabına uğrayıpta ölen onlarca işçi vardı. Taşkömürü madenlerinde çevre güvenliğinin göz ardı edildiği, çökme riski yüksek yerlerde çalıştırılıp ölen işçilerin durumu da benzer.
Güvenlikten, çalışma ortamı regülasyonundan harcama kısıp geliri arttırmak zihniyetiyle hareket ettiğinizde bir kaza oluşursa kurtardıklarınızdan fazlasını kaybedersiniz. Bakınız Apple.
Küresel anlamda devletlerin, işçinin güvenliğini sağlamak için firmalara kaza ve yaşam sigortası yaptırmalarını destekliyorum ve herkesinde desteklemesini bekliyorum.
Umarım bu vaka, üretim yapan diğer teknoloji firmalarına ders olurda, sermayelerinde önemli bir faktör olan insan gücüne, işçilere (labour), daha düzgün davranırlar.
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o3 8 yıl

Classicman

Merhaba,

Öncelikle ölenler için ailelerine başsağlığı diliyorum, yaralananlara geçmiş olsun.

Bir ekonomi öğrencisi olarak kapitalizmde üretim maliyetlerini düşürmenin bir amaç olduğunu biliyorum; fakat Apple gibi yüksek oranlarda kar eden bir firmanın iş ve çalışma güvenliğini bu derece arka plana atması başka bir boyut: Etik dışı, sorumsuzluk ve firmaya olan bakışımı da değiştirdi.

Bırakın Apple gibi çok kar eden bir firmayı, üretim tesisi olan heryerde güvenlik harcamaları kısıtlanmamalı. Hatırlarsanız Tuzla tershanelerinde taşeron firmaların tedbirsizlik gazabına uğrayıpta ölen onlarca işçi vardı. Taşkömürü madenlerinde çevre güvenliğinin göz ardı edildiği, çökme riski yüksek yerlerde çalıştırılıp ölen işçilerin durumu da benzer.

Güvenlikten, çalışma ortamı regülasyonundan harcama kısıp geliri arttırmak zihniyetiyle hareket ettiğinizde bir kaza oluşursa kurtardıklarınızdan fazlasını kaybedersiniz. Bakınız Apple.

Küresel anlamda devletlerin, işçinin güvenliğini sağlamak için firmalara kaza ve yaşam sigortası yaptırmalarını destekliyorum ve herkesinde desteklemesini bekliyorum.

Umarım bu vaka, üretim yapan diğer teknoloji firmalarına ders olurda, sermayelerinde önemli bir faktör olan insan gücüne, işçilere (labour), daha düzgün davranırlar.


bu bir rekabet ortamı.

apple insiyatif kullanıp gidipte fazladan 10-100milyon dolar harcasın yılda güvenlik için diyemeyiz.
bunu devlet sağlamalı.
denetim o,bu bir şekilde devletlerin sağlaması gerekir.

apple yerine samsung fabrikasında da olabilirdi pekala ..
apple sanırım foxconn şirketinden satın alıyor ipad 2 parçası.
foxconn apple'a da parça sağlar samsungada htc'ye de sony'e de.anlaşmaya göre ffirmalar için üretim yapar.
boşuna apple'a laf atmak doğru değil
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MR.METAL 8 yıl
Rahat olun beyler, çuvalla çalışan var, öldür öldür bitmez. Karınca gibi ürüyolar, insan gücü bakımından sıkıntı yok, herkes ipad2'sine kavuşacaktır. Ölen her bir kişinin 1/1.350.000.000 oranında değeri var. İnsanlık bakımından iğrenç bir yaklaşım tabii o ayrı ama acı gerçekler böyle.
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