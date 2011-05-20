Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan tesisinde patlama yaşandı

Foxconn'un iPad 2 üretimi yapılan Chengdu fabrikasında patlama meydana geldi. Ülkenin yerel saati ile akşam 7 dolaylarında yaşanan korkunç olay, tesisteki A5 binasında yaşandı. İkinci, üçüncü ve dördüncü katları patlamadan büyük ölçüde etkilenen binada yüzlerce kişinin çalıştığı ve resmi makamlarca açıklanan bir rapor olmasa da en az iki ölü ve bir kısmı ciddi olmak üzere onlarca yaralının olduğu belirtiliyor. Çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve polis ekibinin hazır beklediği olay yerine kaos ortamının hakim olduğu belirtilirken, yaşanan vahim olayın boyutlarını gözler önüne seren videolar da yayınlandı.

Korkunç olayın insani boyutuna ek olarak ciddi bir ticari hasardan da söz ediliyor. Önce Japonya depreminin neden olduğu komponent sıkıntısı ve şimdi de üretim hatlarından birinde meydana gelen patlama nedeniyle iPad 2 satışlarının olumsuz yönde etkilenebileceği ve ikinci nesil tablet bilgisyar için Apple mağazalarında daha uzun bekleme sıralarının oluşabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.