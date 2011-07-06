Fransız şirket, Wikipedia girdisini manipule etmekten ceza aldı

Dünyanın en özgür ve açık kaynak ansiklopedisi olan Wikipedia, uygun bulunup onaylandıktan sonra üyeliği olan herkesin isteğine göre bilgi girişi yapabilmesine veya var olan bilgileri güncellemesine olanak sağlıyor. Bu sayede milyonlarca makaleyi ve bilgiyi bünyesinde toplamayı başardı.





Ancak bilgi girişi yapmak her zaman iyi sonuçlar vermeyebiliyor. Geçen hafta Wikipedia’nın Fransa versiyonunda yaşanan bir kavga bunun en iyi kanıtı. Fransa’da faaliyet gösteren mikro ödeme şirketi Rentabiliweb yine aynı alanda faaliyet gösteren Hi-Media şirketine 150000€ tutarında tazminat davası açtı. Davanın konusu ise Wikipedia’nın Fransa versiyonunda bulunan bir makaledeki tedarikçi listesinden Rentabiliweb şirketinin silinmiş olması.





Sayfadaki güncellemeyi yapanın kesin kimliği belirlenemedi. Ancak IP adresi takip edildiğinde Hi-Media şirketinin bir bilgisayarına ulaşıldı ve şirket bu silinme olayından sorumlu tutuldu. İddialar karşısında Hi-Media şirketi, ilgili kanunun bilgisayarı kullanan kişiye ulaşılamaması halinde IP adresi aramasını engelleyici bir hükmünün bulunmadığını ve bunun adaletsizlik olduğunu savundu.





Paris Mahkemesi ise bu savunmayı reddetti ve şirketin bünyesinde kullanılan bir bilgisayardan bilişim suçu işlenmişse bunun kayıtlarının tutulması ve kişinin tespit edilmesi sorumluluğunun o şirkete ait olduğu kanaatine vardı. 150 000€’luk tazminat talebini ise maddi bir zarara uğramadığı için 25000€’ya düşürdü.