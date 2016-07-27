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Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor

Darbe girişiminin teknolojik boyutu büyüyor. Açılan Whatsapp grubundan darbe gecesi haberleşen terör örgütü üyelerinin arka planda teknolojiyi çok aktif bir şekilde kullandığı ortaya çıkmaya başladı.
2 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Fuat Avni adıyla çok uzunca bir süredir Türkiye’nin gündemini meşgul eden Twitter hesabına ilişkin soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Bu bağlamda göz altına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit’in ifadesi önemli bilgileri açık etti.

MİT’in İstihbarat Daire Başkanlığı’na bildirdiği 20 bin kişilik paralel yapılanma listesini paralel yapıya bağlı mühendislerce temin ettiklerini belirten Koçyiğit, mühendislerin üç gün içinde mesajları imha eden bazı güvenli yazılımları kullandığını belirtiyor. (Telegram, Signal gibi) Ayrıca bir dönem görüntülü konuşma yapmaya olanak tanıyan özellikleri ile mobil dünyada ünlenen Tango isimli uygulama da ismi geçen seçeneklerden.

Tango için ortaya atılan iddialar ise son derece çarpıcı. Darbecilerin kullandığı söylenen Tango isimli uygulamanın ise orijinal Tango yazılımını sadece görsel olarak taklit eden bir kopya olduğu gelen bilgiler arasında. Önemli konumlardaki FETÖ mensuplarına üzerinde değişiklikler yapılmış ve sim kartı bulunan Android telefonlar dağıtılmış. ROM’larına müdahale edildiğini düşündüğümüz bu telefonların içinde özel olarak geliştirilmiş yazılımların bulunduğu da belirtiliyor.

Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor
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Özel Tabletler ve Tango Uygulaması

17 Aralık Soruşturması sonrasında bu telefonlar toplanarak yerine tabletler verilmiş. Bu tabletlerde yer alan Tango isimli uygulamanın ise ikonu ve arayüzü ile orijinal Tango uygulamasının bir taklidi olduğu belirtiliyor. Arka planda tamamen darbecilere hizmet eden bu yazılımı 30 bin civarında terör örgütü elemanının kullanıyormuş.

Yazılım üzerinden hassasiyet seviyesi yüksek bazı verilerin transferi ve stratejik önem taşıyan konuşmaların yapıldığı ifade edilmiş. Ayrıca gündeme ilişkin bir çok bilgilendirme de yine bu yazılım üzerinden sağlanıyormuş. Fuat Avni profilinin ise kesinlikle Türkiye’den yönetilmediği, tweet’lerin sızdırılan bilgiler ışığında ABD’de yaşayan kullanıcılarca atıldığı iddiası ise devam ediyor.


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profecco 2 yıl en beğenilen
Devlet laik olmazsa her siyasi parti ve kişiler dini alet ederek insanları kandırmaya devam eder. İster insanları dinle kandırıp demokratik seçimi kazanmak olsun isterse darbe yaparak yönetimi ele geçirmek olsun insanlar bu aşırı dincilerin nasıl insanlar olduğunu iyice anladılar sanırım. Aşırı dinciler bile aşırı dincilerden illallah etti durum o kadar vahim.
Devlet laik olmazsa her siyasi parti ve kişiler dini alet ederek insanları kandırmaya devam eder. İster insanları dinle kandırıp demokratik seçimi kazanmak olsu...
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7 Yanıt Yanıtla +113
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profecco 2 yıl NoCommand
NoCommand


profecco

Devlet laik olmazsa her siyasi parti ve kişiler dini alet ederek insanları kandırmaya devam eder. İster insanları dinle kandırıp demokratik seçimi kazanmak olsun isterse darbe yaparak yönetimi ele geçirmek olsun insanlar bu aşırı dincilerin nasıl insanlar olduğunu iyice anladılar sanırım. Aşırı dinciler bile aşırı dincilerden illallah etti durum o kadar vahim.

Devlet kurulalı kaç yıl olmuş laik değil miydi de bu kadar darbe oldu devletin ne olduğu değilde insanların kendisine aykırı goruslere saygı duyması gerekir.

Aşırı dinciler ülkeyi mahvetmeye başladığı için zamanında darbe olmuştur tarih bilginiz pek yok galiba ama ben size hatırlatayım. 1950de ilk kez chp dışında bir parti iktidara gelmiş(ki başbakanlığa Adnan Menderes gelmiştir) ve bu dinci parti zamanında ülkemizdeki tank fabrikası, uçak fabrikası gibi önemli fabrikalar kapatılmıştır. Bunlar da kendi başlarına değil Amerika'nın manipülasyonu yüzünden bu hale gelmişlerdir. Yani kötü insanlar değilse bile kandırılmaya müsait insanlar.(şu anki gibi: feto bizi kandırdı ne istedilerse yaptık veya doğulular bizi kandırdı diyen kişi gibi).
NoCommandprofeccoDevlet laik olmazsa her siyasi parti ve kişiler dini alet ederek insanları kandırmaya...
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2 Yanıt Yanıtla +67
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infom@n 2 yıl
Ahmet Gözütok, lütfen teknoloji sitesini alet ederek siyaset yapmayın, parti propagandasını bırakın artık. Bıktık sizin şu teknolojiyi bahane ederek siyaset yapmanızdan. Oturmuşsunuz bilgisayarın başına teknolojiyi kullanarak siyasi görüşümü nasıl yüceltirim nasıl insanlara yayarım diye plan yapmışsınız.
Ayıp. Kınıyorum
Ahmet Gözütok, lütfen teknoloji sitesini alet ederek siyaset yapmayın, parti propagandasını bırakın artık. Bıktık sizin şu teknolojiyi bahane ederek siyaset yap...
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3 Yanıt Yanıtla +58
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bafbaf 2 yıl
Laik olunca kanunlarda ne değişiyor ?
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:BLooD: 2 yıl
konu dışı olacak ama sabah facebook giriyordum.şu saat itibariyle giremiyorum.giriş sayfası bile açılmıyor.zenmate kurdum yine aynısı
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3m3rG3nCy 2 yıl
Burda benim asıl anlamadığım bu haberin bu sitede ne aradağı yahu bi şekliniz olsu burdan hükümete yaslanıp bişeyler koparalım peşindesiniz herhalde ama adınıza bakın haber başlığına bakın içeriğine bakın utanın yahu bırakın işi bu tür meseleler olan yapsın bu haberleri lütfen. Teknolojiden flan bahsedin siz bunlar zamanında hoca hazretleri diyen adamlar şimdi fetö diyor. Halbuki muhalifler her zaman feto diyordu.
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daedlus 2 yıl
Haber yapmak için yapılan bir haber gibi olmuş
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PAUL WALKER 2 yıl
Fetoya ne istediyse vermeyen de laikci kemalistlerdi. Ona tapan elini opmeye giden de laikciydi. Dinler dunyanin en buyuk tehlikesi.
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fthkn 2 yıl PAUL WALKER
PAUL WALKER

Fetoya ne istediyse vermeyen de laikci kemalistlerdi. Ona tapan elini opmeye giden de laikciydi. Dinler dunyanin en buyuk tehlikesi.

Birileri dinciyi uydurdu sen de laikçiyi mi uydurdun? Laikçi olmak laik gibi görünmek anlamına geliyor olsa bile iyi bir şeydir. Çünkü laikliği sömürmek diye bir şey olamaz. Laik gibi görünmek bile yararlıdır. Görünürde bile olsa insanların inançlarının sadece özel yaşamlarının bir parçası olduğunu kabul etmek ve genel alana bunu karıştırmamaya çalışırlar. Bu anlamda bile laikçi kelimesi aptalca. Laik olmak iyi bir şeydir. Size huzur verir. Onlarca islam ülkesinin dini devlet yönetimine karıştırmanın cezasını canlı yayında çekiyorken hala laikliği sevmemek aptallıkta ısrar etmektir.
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fthkn 2 yıl
Bu olaya darbe girişimi demek ve araya da terör ifadesini serpiştirmek geçmişte TSK'nın yaptığı darbeleri terör eylemi olarak damgalama amacı taşıyor. Darbe iyi bir şey değildir ama terör eylemi de değildir. Üstelik hiçbir darbe girişiminde TBMM bombalanmamış uçaklar alçak uçuş yapmamış ya da boğaz köprüsü amatörce kapatılmamıştır. AKP kaç para veriyor teknoloji sitesinde kendi propagandasını yaptırmaya?
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Celonfix 2 yıl
Ben konuya, Fuat Avni Fiyat/Performans Ürünü İncelemesi için girmiştim ama
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silversmith 2 yıl
Her kim farklı görüşte olursa olsun; hepimiz biriz, kardeşiz. Bir birimizi kırarak bugüne kadar nereye vardık ta şimdi varacağız? Oyuna gelmeyelim ve tek yürek olalım. Bu vatan hepimizin ve sahip çıkmaya devam etmeliyiz. Geçmişe dönüp bir birimizi kırmak hiç birimize yarar sağlamaz. Önümüze bakalım sevgili arkadaşlar.
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KaleyDeskop 2 yıl
laikliğe inanmam ancak demokrasi vazgeçilmezimdir..
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infom@n 2 yıl KaleyDeskop
32 farzı say desem hemen google amcaya sorarsın ama iş din ve devlet işlerinin bir birinden ayrı yapılmasına geldi mi erenlerden olursun.
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kadirirdem 2 yıl
Teknolojinin zararlı tarafı işte yapacak birşey yok...
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beyazsoy 2 yıl
Şaka gibi. bu paralel yapı annesi başörtülü çocukları orduya almayan laikci yapı büyüttü her darbe Islamcılar ezildikçe bu yapıya sıcak baktı muhafazakar kitle. aynı seksen darbesi sonrası Kürtlere eziyet yapan darbeciler gibi. bir yere asiri ve gereksiz baskı yaparsan başka yerden patlar. bu basit kuralı 80 darbecileri bilmez mi bilir ama Amerika onlara bu aklı verir.
Kısaca iki teror örgüte de Amerikanın bizim çocukları yüzünden ülkede palazlandi. bu zokayi yutanlar hala laiklik diyor))) he he
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volkie 2 yıl beyazsoy
beyazsoy
Şaka gibi. bu paralel yapı annesi başörtülü çocukları orduya almayan laikci yapı büyüttü her darbe Islamcılar ezildikçe bu yapıya sıcak baktı muhafazakar kitle. aynı seksen darbesi sonrası Kürtlere eziyet yapan darbeciler gibi. bir yere asiri ve gereksiz baskı yaparsan başka yerden patlar. bu basit kuralı 80 darbecileri bilmez mi bilir ama Amerika onlara bu aklı verir.
Kısaca iki teror örgüte de Amerikanın bizim çocukları yüzünden ülkede palazlandi. bu zokayi yutanlar hala laiklik diyor))) he he

Şaka gibi demi ne istediler de vermedik alni secde gorenden zarar gelmez diyenler degilde "laikciler" büyüttü
2004 de kadar yaş kararlari ile asker bunları atıyordu ama o yildan itibaren iktidar hepsini şer koydu ve diğer atılanlari geri almak icin kanun cikardi, şaka gibi demi
Aslinda darbeyi kilişdaroglu planlamis planları chp ankara merkez binada yapmislar şaka gibi

Bu arada Her darbeden sonra dikkat edin siyasal islamcilar güçlenerek cikiyor son darbede oldugu gibi
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