Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor

Fuat Avni adıyla çok uzunca bir süredir Türkiye’nin gündemini meşgul eden Twitter hesabına ilişkin soruşturma tüm hızıyla sürüyor. Bu bağlamda göz altına alınan Başbakanlık Veri Uzmanı Mustafa Koçyiğit’in ifadesi önemli bilgileri açık etti.

MİT’in İstihbarat Daire Başkanlığı’na bildirdiği 20 bin kişilik paralel yapılanma listesini paralel yapıya bağlı mühendislerce temin ettiklerini belirten Koçyiğit, mühendislerin üç gün içinde mesajları imha eden bazı güvenli yazılımları kullandığını belirtiyor. (Telegram, Signal gibi) Ayrıca bir dönem görüntülü konuşma yapmaya olanak tanıyan özellikleri ile mobil dünyada ünlenen Tango isimli uygulama da ismi geçen seçeneklerden.

Tango için ortaya atılan iddialar ise son derece çarpıcı. Darbecilerin kullandığı söylenen Tango isimli uygulamanın ise orijinal Tango yazılımını sadece görsel olarak taklit eden bir kopya olduğu gelen bilgiler arasında. Önemli konumlardaki FETÖ mensuplarına üzerinde değişiklikler yapılmış ve sim kartı bulunan Android telefonlar dağıtılmış. ROM’larına müdahale edildiğini düşündüğümüz bu telefonların içinde özel olarak geliştirilmiş yazılımların bulunduğu da belirtiliyor.

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Özel Tabletler ve Tango Uygulaması

17 Aralık Soruşturması sonrasında bu telefonlar toplanarak yerine tabletler verilmiş. Bu tabletlerde yer alan Tango isimli uygulamanın ise ikonu ve arayüzü ile orijinal Tango uygulamasının bir taklidi olduğu belirtiliyor. Arka planda tamamen darbecilere hizmet eden bu yazılımı 30 bin civarında terör örgütü elemanının kullanıyormuş.

Yazılım üzerinden hassasiyet seviyesi yüksek bazı verilerin transferi ve stratejik önem taşıyan konuşmaların yapıldığı ifade edilmiş. Ayrıca gündeme ilişkin bir çok bilgilendirme de yine bu yazılım üzerinden sağlanıyormuş. Fuat Avni profilinin ise kesinlikle Türkiye’den yönetilmediği, tweet’lerin sızdırılan bilgiler ışığında ABD’de yaşayan kullanıcılarca atıldığı iddiası ise devam ediyor.