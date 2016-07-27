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Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor

Türk Telekom dışında kalan operatörler, internet alt yapısı için dev bir işbirliğine girişiyor. Turkcell, Vodafone ve Türksat, fiber alt yapısı için Türk Telekom’un tekeline karşı ortak hareket edecek
2 yıl
16,9b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor
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Ülkenin geleceği adına son derece stratejik bir önem taşıyan fiber alt yapısı konusunda sonunda beklenen ortaklık gerçekleşiyor. Bu alanda tekel konumundaki Türk Telekom’un dahil olmadığı ortaklık kapsamında Turkcell, Vodafone ve Türksat, fiber hatların ortak paylaşımı için tek bir şirket çatısı altında buluşmaya hazırlanıyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)’nin de dahil olduğu şirket “serbest alt yapı için ortak alt yapı şirketi” sloganı ile yola çıkıyor.

Elindeki 220 bin kilometrenin üzerindeki fiber alt yapıyı paylaşmaya yanaşmayan Türk Telekom, sadece yeni kurulacak alt yapılar için ortak kullanım teklif ediyordu. Bu noktada trafiğin çok büyük bir çoğunluğu bu anlaşma kapsamı dışında kalacaktı ki Turkcell ve Vodafone’un bu anlaşma çok da işine gelmiyordu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun çağrısına yanıt veren Vodafone’un ardından Türksat’ın sürece dahil olması ile üç büyük isim, ortak yapı için anlaşmaya varmış oldu.

Ayrıca Bkz. "Fuat Avni soruşturması, darbenin teknolojik boyutunu açık ediyor"

Atıl kapasitelerin kullanılabilir hale gelmesi, mükerrer yatırımların önlenmesi, hali hazırda 30 milyar TL gibi bir rakama tekabül eden acil yatırım ihtiyacının hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebilmesi, 4.5G sonrasında hayatımıza girecek 5G için sağlam bir zeminin bugünden hazırlanması gibi avantajlar bu çalışma ile sağlanmış olacak.

Adil Kullanım Kotası İçin Düzenleme Olacak mı?

Adil Kullanım Kotası için Türk Telekom dışında kalan diğer operatörlerin daha esnek bir yapı isteği içerisinde olduğu biliniyor. Kurulacak olan Ortak Altyapı Şirketi ile Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılması noktasında da önemli bir güç birliği sağlanmış oluyor ancak işin yasal zemine dayandırılması içinse zamana ihtiyaç var. Bu noktada kurulan ortaklığın AKK odağında nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkinse kesin bir bilgi yok. Zaten toplantıda da AKK odağında sorulan sorulara yuvarlak cevapların verildi. Darbe girişiminden etkilenmez ise BTK'nın Ağustos ayını işaret ettiği AKK düzenlemesine dair somut detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanabilir.
Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılmasına ilişkin DonanımHaber forumlarında başlayarak tüm ülkeye yayılan hatta meclisten de destek bulan çalışmanın ilgili konusuna buradan ulaşabilirsiniz.

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irish 2 yıl en beğenilen
Telekom bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecek umarım.
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Şimdi Türk Telekom düşünsün,
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Blue_Low 2 yıl
Tayyip artık şu AKK ye el atsın
2 Yanıt Yanıtla +57
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DEMİRCİEFE 2 yıl
ayrıca Turksat AŞ. olsa bile hala devletın kontrolundadır.dolayısla hukumet gsm firmalarının bazılarını desteklemektedir.
Turksata böylebirşey için izin verecek mi.
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DEMİRCİEFE 2 yıl
bu üç firmanın bu beyanları ve işbirliği hikayesi tamamen yalan çünki:
tüm gsm firmaları 4.5 G intenet dağıtımında ciddi bir şekilde telekomun fiber hatlarınıkullanmaktadırlar.kablo internet yine şehirler arası internet iletişimde telekomun fiber hatlarını kullanmaktadırlar.vodafon,turkcell,avea çokbüyük oranda telekomdan hatkiralayıp internet satmaktadırlar.
telekom bu hale nerdeyse 100 yılda geldi.nasıl telekoma rakip olacaklar anlamışdeğilim.
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e_capkan 2 yıl DEMİRCİEFE
DEMİRCİEFE
bu üç firmanın bu beyanları ve işbirliği hikayesi tamamen yalan çünki:
tüm gsm firmaları 4.5 G intenet dağıtımında ciddi bir şekilde telekomun fiber hatlarınıkullanmaktadırlar.kablo internet yine şehirler arası internet iletişimde telekomun fiber hatlarını kullanmaktadırlar.vodafon,turkcell,avea çokbüyük oranda telekomdan hatkiralayıp internet satmaktadırlar.
telekom bu hale nerdeyse 100 yılda geldi.nasıl telekoma rakip olacaklar anlamışdeğilim.

turkcellin altyapısı baya iyi . bazı köylerde bile var.
doğalgaz olan her şehirde fiber omurgası var.
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BekirTemel 2 yıl
Başarıya giden yolda işbirliğinin önemini nihayet anlıyoruz.
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Musty3535123 2 yıl
noldu bu işin sonu ? türk telekom bu milletin vergileriyle kurulmuş yani milletin altyapısı. yasak olmasına rağmen ttnet+avea ile birleştirdi. değerinin çok altında özelleştirilen bu dev şirketin şimdiki haline bakın, bu kimin eseri ??
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mstcev89 2 yıl
Hepsi telekoma karşı bir olmuşlar :)
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Audi383848 2 yıl
Batsın türk telekom.Tekellik yaptın millete.İnşallah batarsın.
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Tekno moomce 2 yıl
Rekabet gelirse bizim işimize yarar hızlar artar kesintiler olmaz geçikmeler azalır en önemlisi de ödeyeceğimiz fatırlar

azalır
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Teknopat76 2 yıl
İlk etapda AKK kaldırmazlar ama bana sorarsanız ilk etapta AKK hızını mevcut internet hızının 3 katı kadar azaltmak en mantıklısı örneğin 24Mbps'ı 8Mbps'a 50Mbps'ı 16Mbps'a 100Mbps'ı 32Mbps'a düşürsünler ve 8Mbps hızında uygun fiyatta AKK'siz tarife çıkarsınlar AKK 75GB değilde minimum 150GB yapsınlar.
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Onurmsq 2 yıl
Helal olsun size. Turk telekomun karsisina rakip ancak boyle olur.
Evet yorumlara bakiyorum. Interneti bedavaya almaya kalkisan masum koylu.
Evet fiyatlar artacak diye korkan masum koylu.
Bunlar zaten ttnetin karsisina rekabet edebilmek icin cikiyor. O yuzden fiyatlar ttnetden dusuk olur. Yorum yazarken azcik mantik uretin.
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mereras 2 yıl
nihayet. alt yapı sorunlarını çözerler. ttnet çözemiyor.
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mcrew 2 yıl
Bu uc sirket tecrubelerini birlestirirse gercekten saglam biseyler cikabilir. Turk Telekom pazarini yuzde elliye dusururse o zaman cok seyler degisecek
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turkcell, 4.5g ve
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