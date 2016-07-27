Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor

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Ülkenin geleceği adına son derece stratejik bir önem taşıyan fiber alt yapısı konusunda sonunda beklenen ortaklık gerçekleşiyor. Bu alanda tekel konumundaki Türk Telekom’un dahil olmadığı ortaklık kapsamında Turkcell, Vodafone ve Türksat, fiber hatların ortak paylaşımı için tek bir şirket çatısı altında buluşmaya hazırlanıyor. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER)’nin de dahil olduğu şirket “serbest alt yapı için ortak alt yapı şirketi” sloganı ile yola çıkıyor.

Elindeki 220 bin kilometrenin üzerindeki fiber alt yapıyı paylaşmaya yanaşmayan Türk Telekom, sadece yeni kurulacak alt yapılar için ortak kullanım teklif ediyordu. Bu noktada trafiğin çok büyük bir çoğunluğu bu anlaşma kapsamı dışında kalacaktı ki Turkcell ve Vodafone’un bu anlaşma çok da işine gelmiyordu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun çağrısına yanıt veren Vodafone’un ardından Türksat’ın sürece dahil olması ile üç büyük isim, ortak yapı için anlaşmaya varmış oldu.

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Atıl kapasitelerin kullanılabilir hale gelmesi, mükerrer yatırımların önlenmesi, hali hazırda 30 milyar TL gibi bir rakama tekabül eden acil yatırım ihtiyacının hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebilmesi, 4.5G sonrasında hayatımıza girecek 5G için sağlam bir zeminin bugünden hazırlanması gibi avantajlar bu çalışma ile sağlanmış olacak.

Adil Kullanım Kotası İçin Düzenleme Olacak mı?

Adil Kullanım Kotası için Türk Telekom dışında kalan diğer operatörlerin daha esnek bir yapı isteği içerisinde olduğu biliniyor. Kurulacak olan Ortak Altyapı Şirketi ile Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılması noktasında da önemli bir güç birliği sağlanmış oluyor ancak işin yasal zemine dayandırılması içinse zamana ihtiyaç var. Bu noktada kurulan ortaklığın AKK odağında nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkinse kesin bir bilgi yok. Zaten toplantıda da AKK odağında sorulan sorulara yuvarlak cevapların verildi. Darbe girişiminden etkilenmez ise BTK'nın Ağustos ayını işaret ettiği AKK düzenlemesine dair somut detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanabilir.

DonanımHaber forumlarında başlayarak tüm ülkeye yayılan hatta meclisten de destek bulan çalışmanın ilgili konusuna Adil Kullanım Kotası'nın kaldırılmasına ilişkintüm ülkeye yayılan hatta meclisten de destek bulan çalışmanın ilgili konusuna buradan ulaşabilirsiniz.