Turkcell, Vodafone ve Türksat dev bir işbirliğine girişiyor

Elindeki 220 bin kilometrenin üzerindeki fiber alt yapıyı paylaşmaya yanaşmayan Türk Telekom, sadece yeni kurulacak alt yapılar için ortak kullanım teklif ediyordu. Bu noktada trafiğin çok büyük bir çoğunluğu bu anlaşma kapsamı dışında kalacaktı ki Turkcell ve Vodafone’un bu anlaşma çok da işine gelmiyordu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun çağrısına yanıt veren Vodafone’un ardından Türksat’ın sürece dahil olması ile üç büyük isim, ortak yapı için anlaşmaya varmış oldu.
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Atıl kapasitelerin kullanılabilir hale gelmesi, mükerrer yatırımların önlenmesi, hali hazırda 30 milyar TL gibi bir rakama tekabül eden acil yatırım ihtiyacının hızlı ve ekonomik şekilde gerçekleştirilebilmesi, 4.5G sonrasında hayatımıza girecek 5G için sağlam bir zeminin bugünden hazırlanması gibi avantajlar bu çalışma ile sağlanmış olacak.
Adil Kullanım Kotası İçin Düzenleme Olacak mı?
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Turksata böylebirşey için izin verecek mi.
tüm gsm firmaları 4.5 G intenet dağıtımında ciddi bir şekilde telekomun fiber hatlarınıkullanmaktadırlar.kablo internet yine şehirler arası internet iletişimde telekomun fiber hatlarını kullanmaktadırlar.vodafon,turkcell,avea çokbüyük oranda telekomdan hatkiralayıp internet satmaktadırlar.
telekom bu hale nerdeyse 100 yılda geldi.nasıl telekoma rakip olacaklar anlamışdeğilim.
turkcellin altyapısı baya iyi . bazı köylerde bile var.
doğalgaz olan her şehirde fiber omurgası var.
azalır
Evet yorumlara bakiyorum. Interneti bedavaya almaya kalkisan masum koylu.
Evet fiyatlar artacak diye korkan masum koylu.
Bunlar zaten ttnetin karsisina rekabet edebilmek icin cikiyor. O yuzden fiyatlar ttnetden dusuk olur. Yorum yazarken azcik mantik uretin.
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turkcell, 4.5g ve