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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujfilm, zor koşullara dayanıklı yeni Finepix XP200 kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujfilm, zor koşullara dayanıklı yeni Finepix XP200 kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

Dün Canon ve Olympus tarafından gelen fotoğraf makinesi duyuruları ile hareketli saatler geçiren fotoğraf dünyası, bugün Fujfilm'den gelen yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurusu ile yeniden hareketlenmeye başladı.
Başarılı fotoğraf makinesi üreticisi Fujifilm tarafından duyurulan ve FinePix XP200 ismine sahip olan kompakt fotoğraf makinesi, öncelikle her türlü arazi koşullarına dayanıklı ve su geçirmez yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yapısı sayesinde 15 metre su altı derinliğine kadar inilmesine imkan verebilen fotoğraf makinesi, ayrıca 2 metre yükseklikten meydana gelen düşmelerde ve -10° gibi hava sıcaklıklarında hayatta kalabiliyor.
Fujifilm FinePix XP200 teknik olarak üzerinde, 1/2.3" 16MP CMOS sensör, 28-140mm 5x optik (10x dijital) yakınlaştırma sağlayan lens, her türlü durumda daha keskin görüntüler için dahili görüntü sabitleme teknolojisi, Wi-Fi bağlantı özelliği, 3" 920 nokta parlama yapmayan TFT LCD ekran, Full HD 1080P 60Fps video çekim kapasitesi ve saniyede 10 kare seri çekim hızı gibi özellikleri barındırıyor.
 
Fujfilm, zor koşullara dayanıklı yeni Finepix XP200 kompakt fotoğraf makinesini duyurdu
Wi-Fi bağlantı seçeneği ile akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da bilgisayar sistemleri arasında fotoğraf ve video paylaşımı yapabilen fotoğraf makinesi, istenirse aynı bağlantı üzerinden otomatik yedekleme özelliğini de kullanıcılara sunabiliyor. Beraberinde gelen şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile 300 fotoğraf sayısına ulaşabilen FinePix XP200, 116x71x30mm boyutlara ve 232 gram ağırlığa sahip.
Mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Nisan ayından piyasaya çıkacak olan Fujifilm FinePix XP200 kompakt fotoğraf makinesi, 300$ fiyat etiketine sahip olacak. 
Fujfilm, zor koşullara dayanıklı yeni Finepix XP200 kompakt fotoğraf makinesini duyurdu

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ReCoMaX 5 yıl
harika
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PlutosDaddy 5 yıl
Kompakt + housing fiyatına eş çıkmazsa ben de düşünürüm bundan. Eski housing'e yapmadığım eziyet kalmamıştı (max 40mt'lik housing'i 54mt'ye indirdim vs vs) gitti yolda yürürken fileden betona düşüp kırıldı...

15mt az benim için ama housing derdi olmadan takılmak için mükemmel.
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dekareme 5 yıl
makrosu 9 cm olan ve kendsinden çok çok ucuz olan makineler bile 4-5 cm lik makrosu varken bu makine çöp çöp, verilen para ya yazık be..
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BLoWeR 5 yıl
Oğlan havuzda hoplayıp, zıplarken çekeriz diye bunun bir önceki modelinmi almıştım ben de... Fotoğraf kalitesi olmayacağını biliyordum sensoru ufak vs vs yuzunden ama, heves işte.. Dedikki denizde havuzda çekeriz... Fotoğraf kalitesini geçtik aleti kullanırken ekranı göremiyorsunuz ki güneş altında... Hele birde su damlacıkları da yansıtıyor... Ne çektiğinizi göremeden şansınıza basıyorsunuz deklanşöre... Video cekerken daha da ızdırap oluyor... Kör video çekiyorsunuz resmen... Verilen para boşa gidiyor bu cihazlara, daha sonrada bir köşede atılıp kalıyor. Dağda bayırda çeker mi çeker ama cep telefonuyla çek daha iyi... Bunu ekstra yuk etmeye gerek yok...
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_bluescream_ 6 yıl
fiyat biraz daha kırılsa alınır. çok derin olmada sugeçirmezlik var ki 15 metre normal kullanıcılar için hayli yeterli. bu seviyede bir kameranın 350-500 lira arası oldugunu düşünürsek bu makına alınır
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Dexstz 6 yıl
Süpermiş
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alito 6 yıl
Tasarımı, "Haydi dağa çıkalım" der gibi zaten
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Tasarım mükemmel olmuş fiyat olmazsa alınabilir
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Tasarımından belli
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K.can.tas 6 yıl
Bir arkadaşta sanırım bunun alt modeli olan, tasarım olarak benzeri vardı.Her şeyi iyi güzeldi Fakat kamera performansı iyi değildi.
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