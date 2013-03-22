Fujfilm, zor koşullara dayanıklı yeni Finepix XP200 kompakt fotoğraf makinesini duyurdu





Dün Canon ve Olympus tarafından gelen fotoğraf makinesi duyuruları ile hareketli saatler geçiren fotoğraf dünyası, bugün Fujfilm'den gelen yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurusu ile yeniden hareketlenmeye başladı.

Başarılı fotoğraf makinesi üreticisi Fujifilm tarafından duyurulan ve FinePix XP200 ismine sahip olan kompakt fotoğraf makinesi, öncelikle her türlü arazi koşullarına dayanıklı ve su geçirmez yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu yapısı sayesinde 15 metre su altı derinliğine kadar inilmesine imkan verebilen fotoğraf makinesi, ayrıca 2 metre yükseklikten meydana gelen düşmelerde ve -10° gibi hava sıcaklıklarında hayatta kalabiliyor.

Fujifilm FinePix XP200 teknik olarak üzerinde, 1/2.3" 16MP CMOS sensör, 28-140mm 5x optik (10x dijital) yakınlaştırma sağlayan lens, her türlü durumda daha keskin görüntüler için dahili görüntü sabitleme teknolojisi, Wi-Fi bağlantı özelliği, 3" 920 nokta parlama yapmayan TFT LCD ekran, Full HD 1080P 60Fps video çekim kapasitesi ve saniyede 10 kare seri çekim hızı gibi özellikleri barındırıyor.

Wi-Fi bağlantı seçeneği ile akıllı cep telefonları, tablet bilgisayarlar ya da bilgisayar sistemleri arasında fotoğraf ve video paylaşımı yapabilen fotoğraf makinesi, istenirse aynı bağlantı üzerinden otomatik yedekleme özelliğini de kullanıcılara sunabiliyor. Beraberinde gelen şarj edilebilir lityum-iyon batarya ile 300 fotoğraf sayısına ulaşabilen FinePix XP200, 116x71x30mm boyutlara ve 232 gram ağırlığa sahip.

Mavi, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile Nisan ayından piyasaya çıkacak olan Fujifilm FinePix XP200 kompakt fotoğraf makinesi, 300$ fiyat etiketine sahip olacak.