FujiFilm'den 16 MP 1/2'' CMOS sensörlü ve Wi-Fi özellikli dijital kamera: F800EXR

Kablosuz veri aktarım teknolojisi olan Wi-Fi'ya destek veren dijital kameralar hızla yaygınlaşıyor. Fujitsu, Wi-Fi özellikli yeni dijital kamerası F800EXR'yi bugün tanıttı.



105 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında ve lityum iyon batarya dahil 232 gram ağırlığında tasarlanan F800EXR, 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2-inç'lik EXR CMOS sensöre, 20x optik yakınlaştırma yapabilen 25 - 500 mm'lik objektife, görüntü stabilizasyon teknolojisine ve RAW çekim moduna ev sahipliği yapıyor. 25 mm'de f/3.5'a kadar, 500 mm'de diyafram f/5.3'e kadar açılabiliyor.



1920 x 1080 piksel, 1280 x 720 piksel ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde, saniyede 30 kare video kaydedebilen dijital kamerada ISO değeri, 100 ile 3200 arasında (Boost ile: 6400-12.800), enstantane hızı 8 sn - 1/2000 sn arasında ayarlanabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 460.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekrana, 30 MB dahili belleğe yer verilen dijital kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlar yardımıyla arttırılıyor.

Wi-Fi özelliği sayesinde yaptığımız çekimleri kablolara gereksinim olmaksızın Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyoruz. Android Play Store ve Apple App Store üzerinden tabletimize veya akıllı telefonumuza Fujifilm Photo Receiver uygulamasını ücretsiz yükleyebiliyoruz. Böylece çekimleri, akıllı telefonumuzda, tabletimizde görüntüleme olanağına kavuşuyoruz.



Son olarak HDMI portuna sahip dijital kameranın bataryası CIPA standartlarına göre 300 çekime olanak tanıyor. FujiFilm F800EXR'nin, önümüzdeki aydan itibaren 349.95$'dan satışa sunulması planlanıyor.

