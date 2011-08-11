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FujiFilm'den 16 MP 1/2-inç EXR CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix F600

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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FujiFilm'den 16 MP 1/2-inç EXR CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix F600
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Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden FujiFilm, nesnelere 15 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen yeni modeli F600'ü tanıtarak FinePix ailesini genişletiyor.
104 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve batarya dahil 220 gram (bataryasız: 201 gram) ağırlığında dizayn edilen F600'de, 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2-inç boyutlu EXR CMOS sensöre ve 24 - 300 mm (35 mm formatına göre) Fujinon objektife yer verilmiş. Görüntü stabilizasyon teknolojisinin eşlik ettiği objektifin diyaframını 24 mm'de f/3.5'a kadar, 360 mm'de ise f/5.3'e kadar açabiliyoruz.

1920 x 1080 (1080p) @ 30 FPS, 1280 x 720 @ 60 FPS ve 640 x 480 @ 30 FPS video kaydı yapabilen F600'de ISO değeri ortam koşullarına göre 100-12.800 arasında ayarlanabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 460.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekranı ve yaklaşık 33 MB dahili kullanıcı belleği bulunan dijital kameranın kapasitesini SD, SDHC, SDXC kartlarla yükseltebiliyoruz.
Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan FujiFilm FinePix F600'de GPS alıcısı ile yaptığımız çekimleri LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebilmek için mini-HDMI portunun da mevcut olduğunu eklemekte fayda var.
FujiFilm'den 16 MP 1/2-inç EXR CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix F600
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mavizaman 8 yıl
hd 720p kaydı 60 karede yapıyor fullhd kaydı da mevcut gayet iyi duruyor.
1/1.2 çap daha da alta çekilseymiş onu ellememişler, mp de şişirilmiş.
fiyat ne olur acaba?
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Hirotaro 8 yıl
bundan sonra sanırım hiçbirimiz F30-F31fd veya F200EXR gibi makinalar göremeyeceğiz.
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mav1li 8 yıl ..Knight..
24 * 15 = 300 ???
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olağan_şüpheli 8 yıl mav1li
mav1li

24 * 15 = 300 ???





360 olsa gerek doğrusu
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NovariX 8 yıl
Kopyala - yapıştır üretim anlayışı devam ediyor..
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arandur 8 yıl
1/1.7" CCD sensör ve 10-12 MP bir cihaz olsaydı bambaşka şeyler söyleyebilirdik lakin bu haliyle vasat fotoğraf çeken her şey içinde bir kamera olacaktır.
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