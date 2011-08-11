FujiFilm'den 16 MP 1/2-inç EXR CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix F600

Dijital kamera sektörünün önde gelen isimlerinden FujiFilm, nesnelere 15 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen yeni modeli F600'ü tanıtarak FinePix ailesini genişletiyor.



104 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 33 mm kalınlığında ve batarya dahil 220 gram (bataryasız: 201 gram) ağırlığında dizayn edilen F600'de, 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2-inç boyutlu EXR CMOS sensöre ve 24 - 300 mm (35 mm formatına göre) Fujinon objektife yer verilmiş. Görüntü stabilizasyon teknolojisinin eşlik ettiği objektifin diyaframını 24 mm'de f/3.5'a kadar, 360 mm'de ise f/5.3'e kadar açabiliyoruz.







1920 x 1080 (1080p) @ 30 FPS, 1280 x 720 @ 60 FPS ve 640 x 480 @ 30 FPS video kaydı yapabilen F600'de ISO değeri ortam koşullarına göre 100-12.800 arasında ayarlanabiliyor. 3.0-inç boyutunda ve 460.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekranı ve yaklaşık 33 MB dahili kullanıcı belleği bulunan dijital kameranın kapasitesini SD, SDHC, SDXC kartlarla yükseltebiliyoruz.



Kırmızı, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan FujiFilm FinePix F600'de GPS alıcısı ile yaptığımız çekimleri LCD / Plazma televizyonumuzda görüntüleyebilmek için mini-HDMI portunun da mevcut olduğunu eklemekte fayda var.

