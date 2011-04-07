FujiFilm'den 16 MP CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix Z900 EXR

Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden FujiFilm, FinePix ailesine Z900 EXR'ı tanıtarak yeni bir üye daha kazandırdı.

100.8 x 59.0 x 18.2 mm boyutlarında ve batarya, bellek kartı dahil 151 gram ağırlığında tasarlanan Z900 EXR, 1/2'' boyutlu EXR CMOS sensör, 16 megapiksel çözünürlük ve 28-140 mm f/3.9 - 4.9 (35 mm formatına göre) objektif desteğini arkasına almış. Fujinon objektife, fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçmek için görüntü stabilizasyon sistemi eşlik ediyor. 1920 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde H.264 formatında video kaydı gerçekleştirebilen kamerada, nesnelere 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. ISO değerinin 100-6400 arasında, enstantane hızının 1/2000 sn'ye kadar ayarlanmasına olanak tanıyan kamerada 3.5 inç ebatlı 460.000 piksel dokunmatik ekrana ve 64 MB dahili belleğe yer verilmiş. Bellek, SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Yaptığımız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.

FujiFilm Z900 EXR'ın siyah, kırmızı, pembe ve mavi renk seçenekleriyle 280$ civarında mayıs ayından itibaren vitrinleri süslemesi bekleniyor.