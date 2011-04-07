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FujiFilm'den 16 MP CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix Z900 EXR

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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FujiFilm'den 16 MP CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix Z900 EXR
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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden FujiFilm, FinePix ailesine Z900 EXR'ı tanıtarak yeni bir üye daha kazandırdı.

100.8 x 59.0 x 18.2 mm boyutlarında ve batarya, bellek kartı dahil 151 gram ağırlığında tasarlanan Z900 EXR, 1/2'' boyutlu EXR CMOS sensör, 16 megapiksel çözünürlük ve 28-140 mm f/3.9 - 4.9 (35 mm formatına göre) objektif desteğini arkasına almış. Fujinon objektife, fotoğraflardaki bulanıklığın önüne geçmek için görüntü stabilizasyon sistemi eşlik ediyor. 1920 x 1080, 1280 x 720 ve 640 x 480 piksel çözünürlüklerinde H.264 formatında video kaydı gerçekleştirebilen kamerada, nesnelere 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyoruz. ISO değerinin 100-6400 arasında, enstantane hızının 1/2000 sn'ye kadar ayarlanmasına olanak tanıyan kamerada 3.5 inç ebatlı 460.000 piksel dokunmatik ekrana ve 64 MB dahili belleğe yer verilmiş. Bellek, SD / SDHC / SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Yaptığımız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / plazma televizyonumuzda görüntüleyebiliyoruz.

FujiFilm Z900 EXR'ın siyah, kırmızı, pembe ve mavi renk seçenekleriyle 280$ civarında mayıs ayından itibaren vitrinleri süslemesi bekleniyor.

FujiFilm'den 16 MP CMOS sensörlü dijital kamera: FinePix Z900 EXR
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DH Misafiri 8 yıl
Bu makinalar isterse 1000MP olsun sınırları bellidir. Güneş ışığında en kötüsü bile çok iyi fotoğraf çeker. Işık şiddetinin düştüğü durumlarda kaliteleri belli olur fakat hiç bir zaman SLR kalitesinde fotoğraf çekemezler.
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DH Misafiri 8 yıl
16 MP sensörü olması önemli değil bunları içine bi toz kaçtı mı sensör felan kafayı yiyor. bende sony vardı 3 yıl önce aldığım toprağa düştüydü ondan beri alet garip garip takılıyor. Alacaksanız manuel bişey alın garanti olsun bunlar hep para tuzağı.
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bipekkan 8 yıl
@..Knight..,
Bu defa GEÇ kaldınız.

forum.donanimhaber.com/...
..Knight..


Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden FujiFilm, FinePix ailesine Z900 EXR'ı tanıtarak yeni bir üye daha kazandırdı.





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Batuist 8 yıl
Firmaların şu yüksek iso değerlerini çok büyük bir marifetmiş gibi vermelerine de hastayım doğrusu. Böylesi kompakt bir makinede 6400 iso ile çekilmiş bir resimde ne çekildiği belli olurmu acaba? :))
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Yazılımcı Online 8 yıl
yetmez 50mp lazım
çamur olsun iyice görüntü.
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