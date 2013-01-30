FujiFilm'den dünyanın en hızlı odaklama yapabilen dijital kamerası: FinePix F900EXR

FujiFilm, bugün birbirinden iddialı dijital kameralarına resmiyet kazandırdı. Resmiyet kazanarak göze çarpan modellerden bir tanesi FinePix F900EXR oldu. F900EXR, dünyanın en hızlı otomatik odaklama yapabilen dijital kamerası olarak nitelendiriliyor.



105.1 mm uzunluğunda, 61.0 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında ve lityum iyon batarya, hafıza kartı dahil 232 gram ağırlığında tasarlanan F900EXR, 16 megapiksel çözünürlüğünde 1/2-inç'lik EXR CMOS II sensör, EXR II görüntü işlemcisi, görüntü stabilizasyon sistemi ve 35 mm formatına göre 25 - 500 mm'lik objektifle donatılmış. 20 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen objektifin diyaframı geniş açıda f/3.5'a kadar, dar açıda ise f/5.3'e kadar açılabiliyor.

Düğmesine bastıktan 1.1 saniye içinde kullanıma hazır hale gelen ve 0.05 saniye gibi kısa bir sürede otomatik odaklama gerçekleştirebilen dijital kamerada enstantane hızı 8 sn - 1/2000 sn arasında, ISO değeri ise 100-3200 arasında (12.800'e kadar çıkabilir) ayarlanabiliyor.



1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 60 kare, 640 x 480 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video (MPEG-4 / H.264) kaydedebilen dijital kamera, 3.0-inç büyüklüğünde 920.000 piksel TFT-LCD ekrana ve Wi-Fi donanımına sahip. Wi-Fi sayesinde akıllı telefonunuza, tabletinize veya bilgisayarınıza kablolara gereksinim duymaksızın çekimleri transfer edebiliyorsunuz.



Depolama alanı SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla arttırılabilen dijital kameranın nisan ayından itibaren 279.99 Pound (~441$) fiyat etiketiyle satılması beklenmekte.



http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/f/finepix_f900exr/